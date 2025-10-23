ETV Bharat / entertainment

దీపికా పదుకొణె కూతురు 'నిక్​నేమ్' రివీల్- ఇంట్లో ఇలానే పిలుస్తారట!

దీపావళికి ఫ్యాన్స్​కు డబుల్ ట్రీట్- ఫొటోలే కాదు దీపిక- రణ్​వీర్ కూతురు నిక్​నేమ్ కూడా రివీల్!

Deepika Ranveer Daughter
Deepika Ranveer Daughter (Deepika instagram post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Deepika Ranveer Daughter Nick Name : దీపికా పదుకొణె, రణ్​వీర్‌ సింగ్‌ ఈ దీపావళి సందర్భంగా తమ కుమార్తె దువా ఫేస్​ను తొలిసారి రివీల్​ చేశారు. సోషల్​ మీడియా వేదికగా చిన్నారితో దిగిన ఫొటోలు షేర్ చేశారు. ఈ క్యూట్​ మూమెంట్​ను దీపిక- రణ్​వీర్ జంట ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్​లో రణ్​వీర్‌ బెజ్‌ కలర్‌ కుర్తా- పైజామాతో పాటు అదే రంగు జాకెట్‌ ధరించి ఉండగా, దీపిక తమ కూతురు దువా ఇద్దరూ మరూన్‌ కలర్‌ గౌన్‌ స్టైల్‌ సూట్‌, ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో అందంగా మెరిశారు. ఈ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌గా మారాయి. దీపిక కూతుదు దువా క్యూట్​గా ఉందంటూ అభిమానులు కామెంట్లలో రాసుకొచ్చారు.

సెలబ్రిటీల ప్రేమాభిమానాలు
దీపిక- రణ్​వీర్‌ పోస్టులకు అభిమానులతో పాటు సినీ తారలు కూడా స్పందించారు. అలియా భట్‌, ప్రియాంక చోప్రా, కత్రినా కైఫ్‌ లాంటి ప్రముఖులు కుటుంబానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గాడ్​ బ్లెస్​, ఛోటూ స్మైల్​, క్యూట్​నెస్​ ఓవర్​లోడ్​ వంటి కామెంట్స్​తో చిన్నారిని ముద్దు చేశారు.

దువా ముద్దుపేరు
ఈ పోస్ట్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం దీపిక సోదరి అనిషా కామెంట్‌నే. ఆమె కామెంట్ బాక్స్​లో రాసుకొచ్చిన వ్యాఖ్యలు నెటిజన్లను ఆకర్షించాయి. 'ఈ చిన్నారి నా హృదయానికి దగ్గరగా ఉంది. తనే నా టింగు' అని అన్నారు. అనిషా చేసిన ఈ వ్యాఖ్య అభిమానుల మనసులు గెలుచుకుంటుంది. చిన్నారిని ఇంట్లో ముద్దుగా టింగు అని పిలుస్తారేమో అని, అందుకే అనిషా అలా రాసుకొచ్చి ఉంటారని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు.

దువా పుట్టినరోజు, పేరుకి అర్థం
దీపిక- రణ్​వీర్‌ సింగ్‌ 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. 2024 సెప్టెంబర్‌ 8న దువా పుట్టింది. గత సంవత్సరం దీపావళి సందర్భంగా ఈ దంపతులు చిన్నారి పేరను రివీల్ చేశారు. 'దువా అంటే ప్రార్థన. ఆమె మా ప్రార్థనలకు సమాధానం' అని అప్పుడు పోస్టుకు రాసుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు వారు దువా ఫొటోలను పబ్లిక్‌గా షేర్‌ చేయలేదు. మీడియా, ఫొటోగ్రాఫర్లను ప్రైవసీ గౌరవించాలని కోరుతూ వచ్చారు. ఈసారి షేర్‌ చేసిన ఫోటోలు వారి కుటుంబ జీవితంలోని అరుదైన, మధుర క్షణాలుగా మారాయి.

మాతృత్వం తనను మార్చిందన్న దీపిక
దీపిక ఇటీవల ఓ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ "నేను ఎప్పుడూ ఓపిక గల వ్యక్తిని, కానీ ఇప్పుడు నాకు సహనం మరింత పెరిగింది. మాతృత్వం నిన్ను నీ కంఫర్ట్‌ జోన్‌ నుంచి బయటకు తీసుకువస్తుంది. నేను అంతగా సామాజికంగా మెలగని వ్యక్తిని, కానీ ఇప్పుడు ఇతర తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడటం, ప్లే స్కూల్‌ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అలవాటైంది. మాతృత్వం నిన్ను మంచిగా మార్చుతుంది. నేను ఎప్పటినుంచో తల్లి కావాలని కోరుకున్నాను, ఇప్పుడు నేను నా జీవితంలో అత్యుత్తమ పాత్ర పోషిస్తున్నాను" అని తెలిపారు.

దీపావళి ఫోటోలు వైరల్‌
దీపిక ఒడిలో దువా కూర్చుని పూజలో పాల్గొంటున్న ఫోటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. పూజ సమయంలో చిన్నారిని ప్రేమగా చూస్తున్న తల్లిదండ్రుల భావోద్వేగ క్షణాలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ పోస్టులు ఈ సీజన్‌లో అత్యంత హృదయాన్ని తాకే సెలబ్రిటీ మూమెంట్లుగా నిలిచాయి.

