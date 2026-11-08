టాలీవుడ్ దీపావళి టపాసులు- కొత్త సినిమా పోస్టర్లతో చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున సందడి
Tollywood Diwali New Posters: దీపావళి సందర్భంగా టాలీవుడ్ నుంచి వరుస అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి. చిరంజీవి 'కాకా' బాలకృష్ణ 'దాదా' మూవీ మేకర్స్ పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కొత్త పోస్టర్లను షేర్ చేసుకున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 4:00 PM IST
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో దీపావళి కళ కనిపిస్తోంది. విడుదలకు సిద్ధమైన సినిమాల విశేషాలను షేర్ చేసుకుంటూ వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. మరోవైపు పండుగను పురస్కరించుకుని తమ అభిమానులకు స్టార్స్ దీపావళి శుభాకాంక్షలను తెలుపుతున్నారు. నిర్మాణ సంస్థలు కొత్త సినిమా పోస్టర్లను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నాయి. ఇందులో అగ్రహీరోలైన చిరంజీవి బాలకృష్ణ సినిమాలతో పాటు, విభిన్న తరహా కథాంశాలతో తెరకెక్కినవి కూడా ఉన్నాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతికి టపాసులు కాలుద్దాం: 'కాకా' మేకర్స్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'కాకా' నుంచి దీపావళి సందర్భంగా మేకర్స్ ఒక కొత్త స్పెషల్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో చిరంజీవి పొలంలో నిలబడి చేతిలో కొడవలి పట్టుకుని ఎంతో ఇంటెన్స్, లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి బాబీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. స్పెషల్ పోస్టర్తో పాటు సినిమాను 2027 జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి కూతురిగా అనశ్వరా రాజన్ నటిస్తుండగా, నివేతా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సంగీతం ఎస్.ఎస్. తమన్ అందిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మించారు.
దీపావళికి దాదా ధమకా
నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా, గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'దాదా' (Dada) సినిమా ఫస్ట్ సాంగ్ అప్డేట్ను మేకర్స్ ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఈ చిత్రం నుంచి 'దాదా ధమాకా'’ అనే స్పెషల్ సాంగ్ను మొదటి పాటను నవంబర్ 13న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. 'దీపావళి సంబరాలను కొనసాగించండి. రాబోయే వారాల్లో కూడా పండుగ వాతావరణం తగ్గకుండా 'దాదా ధమాకా' చూసుకుంటుంది. దాదా మూవీ టీమ్ తరపున మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈ పండుగ మరింత ఉత్సాహంగా సాగాలని కోరుకుంటున్నాం. మొదటి సింగిల్ నవంబర్ 13న విడుదల కానుంది' అని ఇంట్రెస్టింగ్గా రాసుకొచ్చింది.
ఈ స్పెషల్ పోస్టర్లో బాలకృష్ణ ఎనర్జిటిక్ లుక్లో కనిపించారు. ఈ సినిమాలో ప్రత్యేక గీతం కోసం కోసం బాలీవుడ్ బ్యూటీ నర్గిస్ ఫక్రీతో కలిసి ఆయన వేసిన స్టెప్పులకు సంబంధించిన లుక్ను మేకర్స్ పోస్టర్ రూపంలో రిలీజ్ చేయడం గమనార్హం. ముంబయి బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ చిత్రం రానుంది. దీనికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. బాలయ్యకు జోడీగా కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్నారు. అలాగే ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట్ సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ భారీ యాక్షన్ చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
'కింగ్ 100' నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్
నాగార్జున ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం 'కింగ్ 100'. తమిళ నటుడు అశోక్ సెల్వన్ ఈ సినిమాలో 'కర్ణ'గా మాస్ అవతార్లో కనిపించనున్నారని చిత్రబృందం తాజాగా ప్రకటించింది. నేడు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా విషెస్ తెలుపుతూ కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. శక్తిమంతమైన పాత్రలో అశోక్ సెల్వన్ నటిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. రా.కార్తీక్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా డిసెంబర్ 24న విడుదల కానుంది.
హైందవ పోస్టర్ రిలీజ్
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, సంయుక్త మీనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం 'హైందవ'. లుధీర్ బైరెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు. నవంబరు 27న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నారు.
మంచు మనోజ్ డేవిడ్ రెడ్డి
మంచు మనోజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న చిత్రం 'డేవిడ్ రెడ్డి'. హనుమా రెడ్డి దర్శకత్వంలో రానున్న ఈ సినిమాలో మారియా ర్యాబోషప్కా కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. సముద్రఖని, రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ మూవీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
కిరణ్ అబ్బవరం రియాలిటీ
కిరణ్ అబ్బవరం స్వీయ దర్శకత్వంలో కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం 'రియాలిటీ'. దేవికా భట్, శరత్ కుమార్, సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇందులో మధ్యతరగతి వ్యక్తిగా కిరణ్ కనిపించనున్నారు. డిసెంబర్ 25న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.
ఇడుపు కాయితం నుంచి 'బరాత్ బీట్'
ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న వంశీరెడ్డి దొండపాటి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతున్న ఫ్యామిలీ డ్రామా 'ఇడుపు కాగితం'. సుకుమార్ రైటింగ్స్తో కలిసి బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 11న ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ దీపావళి సందర్భంగా ఆదివారం 'బరాత్ బీట్' సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో నాగదుర్గ మాస్డ్యాన్స్తో ఇరగదీశారు.
ఆకాశంలో ఒక తారలో శ్రుతిహాసన్
దుల్కర్ సల్మాన్ కథానాయకుడిగా పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఆకాశంలో ఒక తార'. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. శ్రుతిహాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రని పోషిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా శుత్రిహాసన్ లుక్ విడుదలైంది.
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