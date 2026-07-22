లోకేశ్ కనగరాజ్ మూవీలో అన్ని పాటలా? ఈసారి అనిరుథ్తో కలిసి వేరే లెవెల్ ప్లాన్!
డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'డీసీ'- మూవీలో 15 పాటలు ఉన్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించిన మేకర్స్
Published : July 22, 2026 at 12:00 PM IST
Audio Tracks in Lokesh Kanagaraj Film : భారతీయ సినిమాల్లో పాటలకు ఒకప్పుడు మంచి ఆదరణ ఉండేది. అందుకు అనుగుణంగానే దర్శకనిర్మాతలు ప్రేక్షకులను అలరించే మంచి సాంగ్స్ తమ సినిమాల్లో ఉండేలా చూసుకునేవారు. రామ్ పోతినేని మొదటి సినిమా 'దేవదాసు' లో మొత్తం 10 పాటలు ఉండగా ప్రతీది కూడా యూత్ను అలరించిన గీతాలే. అదే విధంగా కింగ్ నాగార్జున నటించిన భక్తిరసాత్మక చిత్రం 'శ్రీరామదాసు' లో ఏకంగా 19 పాటలు ఉండగా అవి ఇప్పటికీ ప్రతి రామాలయంలో మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం యాక్షన్, థ్రిల్లర్ జాన్రా సినిమాలు ఎక్కువ కావడంతో పాటలకు ఆదరణ తగ్గిందనే చెప్పాలి. ఈ తరుణంలో ఓ సౌత్ సినిమాలో ఏకంగా 15 సాంగ్స్ ఉన్నాయి.
ఖైదీ, విక్రమ్ సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న చిత్రం 'డీసీ.' అరుణ్ మాథేశ్వరన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో వామికా గబ్బీగా హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధిమారన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇందులో నుంచి రిలీజైన ట్రైలర్ ఆడియెన్స్లో అంచనాలను పెంచింది. అయితే ఇందులో మొత్తం 15 సాంగ్స్ ఉన్నట్లు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ ఓ కార్యక్రమంలో స్వయంగా వెల్లడించారు. దాంతో సంగీత ప్రియులు ఈ సినిమాపై ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే దీని నుంచి 'రేజ్ ఆఫ్ రివెంజ్' సాంగ్ రిలీజై మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. డైరెక్టర్లో సత్తా చాటిన లోకేశ్ కనగరాజ్ ఈ సినిమాతో హీరోగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామాగా ముస్తాబవుతోన్న ఈ సినిమా ఆగస్టు 7న విడుదల కానుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు.