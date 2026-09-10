ETV Bharat / entertainment

'DC' మూవీ బ్లాక్​బస్టర్- హీరో, డైరెక్టర్​కు BMW కారు గిఫ్ట్​గా ఇచ్చిన నిర్మాత

బ్లాక్​బస్టర్​గా నిలిచిన లోకేశ్ కనగరాజ్​ 'DC' సినిమా - దర్శకుడు, హీరోకు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్- వీడియో రిలీజ్

DC Movie Success
DC సినిమా (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DC Movie Success : దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా వచ్చిన డీసీ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా గతనెల 07న వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజైంది. రూ.25 కోట్ల బడ్జెట్​తో రూపొందిన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటి రూ.100 కోట్ల వసూళ్ల సాధించింది. దీంతో సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ కళానిధి మారన్ హీరో లోకేశ్ కనగరాజ్​, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, డైరెక్టర్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్​కు అదిరే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి ప్రీమియం బీఎమ్​డబ్ల్యూ కారును బహుమతిగా అందించారు. ఈమేరకు ప్రొడక్షన్ హౌస్ సన్ పిక్చర్స్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది.

కాగా, ఈ సినిమాతో దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచమయ్యారు. అదిరిపోయే యాక్షన్, విజువల్స్​కుతోటు సంగీతం కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఓవరాల్​గా అంచనాలు అందుకొని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజేతగా నిలిచింది. బాలీవుడ్ బ్యూటీ వామికా గబ్బి ఫీమేల్ లీడ్​లో నటించగా, అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఇక ఈ బ్లాక్​బస్టర్ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ సన్ నెక్ట్స్​లో స్ట్రీమింగ్​ అవుతోంది.

TAGGED:

DC MOVIE WORLDWIDE COLLECTION
DC MOVIE DIRECTOR
DC MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.