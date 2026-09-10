'DC' మూవీ బ్లాక్బస్టర్- హీరో, డైరెక్టర్కు BMW కారు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన నిర్మాత
బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన లోకేశ్ కనగరాజ్ 'DC' సినిమా - దర్శకుడు, హీరోకు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్- వీడియో రిలీజ్
Published : September 10, 2026 at 8:57 PM IST
DC Movie Success : దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా వచ్చిన డీసీ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా గతనెల 07న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజైంది. రూ.25 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటి రూ.100 కోట్ల వసూళ్ల సాధించింది. దీంతో సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ కళానిధి మారన్ హీరో లోకేశ్ కనగరాజ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, డైరెక్టర్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్కు అదిరే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి ప్రీమియం బీఎమ్డబ్ల్యూ కారును బహుమతిగా అందించారు. ఈమేరకు ప్రొడక్షన్ హౌస్ సన్ పిక్చర్స్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది.
కాగా, ఈ సినిమాతో దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచమయ్యారు. అదిరిపోయే యాక్షన్, విజువల్స్కుతోటు సంగీతం కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఓవరాల్గా అంచనాలు అందుకొని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజేతగా నిలిచింది. బాలీవుడ్ బ్యూటీ వామికా గబ్బి ఫీమేల్ లీడ్లో నటించగా, అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఇక ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సన్ నెక్ట్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
Mr. Kalanithi Maran congratulated and presented the keys to brand-new BMW cars to Arun Matheswaran, Lokesh Kanagaraj and Anirudh, for the success of Blockbuster #DC! 💥@Dir_Lokesh @ArunMatheswaran @anirudhofficial #DCMegaBlockbuster pic.twitter.com/QOgmCA6ZqI— Sun Pictures (@sunpictures) September 10, 2026