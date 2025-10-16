ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్​కు ట్రిపుల్ ధమాకా- బర్త్‌డే రోజు మూడు సర్​ప్రైజ్​లు!

డార్లింగ్​ ట్రిపుల్​ ట్రీట్​- బర్త్​డే సందర్భంగా ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్​ మీల్సే!

Darling Triple Treat
Darling Triple Treat (Source : Movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Prabhas Birthday Movie Updates : స్టార్ హీరోల బర్త్‌డే వస్తుందంటే పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కంటే అభిమానులే ఎక్కువగా హడావుడి చేస్తారు. అలాంటి పుట్టినరోజే అక్టోబర్ 23న వస్తోంది, డార్లింగ్ ప్రభాస్ బర్త్‌డే! పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిన ప్రభాస్ చేతిలో ప్రస్తుతం ఐదు సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ తన అప్​కమింగ్ సినిమాల అప్డేట్లు ఇస్తారని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

ముచ్చటగా మూడు
ఫ్యాన్స్ అంచనాలకు తగ్గట్లే మేకర్స్ ఈసారి మరో లెవెల్‌లో సర్‌ప్రైజ్‌ల ఇవ్వాలని రెడీ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా మూడు ప్రాజెక్ట్​ల నుంచి అప్డేట్లు రానున్నట్లు టాక్.

'రాజా సాబ్' నుంచి!
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్​ల్లో ముందుగా థియేటర్లలోకి రానున్న సినిమా "రాజా సాబ్". మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన గ్లింప్స్‌లో ప్రభాస్ కొత్త షేడ్‌లో మెరిశారు. అలానే ఈ సినిమా ట్రైలర్​ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇక ఈ సినిమాలోని ఫస్ట్ సింగిల్‌ను ప్రభాస్ బర్త్‌డే ట్రీట్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఈ పాట షూటింగ్ గ్రీస్‌లో జరుగుతుంది. ఇది డార్లింగ్ ఇంట్రడక్షన్‌కు సంబంధించిన సాంగ్ అనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఫౌజీ ఆ రోజే!
ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'డ్యూడ్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కి హాజరైయ్యారు దర్శకుడు హను రాఘవపూడి. అక్కడకు వచ్చిన ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​ 'ఫౌజీ' సినిమా అప్​డేట్స్​ గురించి అడిగారు. స్టేజి పై ఉన్న డైరెక్టర్​ ప్రభాస్ బర్త్‌డే సందర్భంగా చిన్న సర్‌ప్రైజ్ ఉంటుందని హింట్ ఇచ్చారు. అది టైటిల్​ గురించా, ప్రభాస్​ ఫస్ట్​ లుక్ రిలీజ్​ అవుతుందా అన్నది ఆ రోజే క్లారిటీగా తెలుస్తుందని తెలిపారు. ఈ వార్త ఫ్యాన్స్‌లో మరోసారి హైప్​ను పెంచేసింది.

'బాహుబలి' రీ-రిలీజ్, కొత్త ట్రైలర్
'బాహుబలి – ది ఎపిక్' సినిమాను అక్టోబర్ 31న తిరిగి థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా IMAX, Dolby Cinema, 4DX, DBox, EpiQ, ICE , PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా కొత్తగా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయనున్నారు. ప్రభాస్ పుట్టినరోజు కానుకగా మరింత స్పెషల్‌గా మార్చనున్నారు. ఈసారి డార్లింగ్ బర్త్‌డే ఫ్యాన్స్‌కు ట్రిపుల్ ధమాకానే అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ సింగిల్, బాహుబలి రీ-రిలీజ్ ట్రైలర్, మరో సర్‌ప్రైజ్ లుక్ లేదా టీజర్ ఏదైనా కావచ్చు. ప్రభాస్ అభిమానులకు ఇది కిక్కిచ్చేదే!

