స్టైలిష్​గా వెంకటేశ్ ఫస్ట్ లుక్- 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' కొత్త పోస్టర్

మన శంకర వరప్రసాద్ గారు వెంకటేశ్ ఫస్ట్ లుక్ రివీల్

Mana Shankara Varaprasad Garu
Mana Shankara Varaprasad Garu (Source : Movie Poster)
Published : December 13, 2025 at 12:52 PM IST

Mana Shankara Varaprasad Garu Venkatesh : మెగాస్టార్ చిరంజీవి లేటెస్ట్ సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు నుంచి విక్టరీ వెంకటేశ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజైంది. శనివారం దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మూవీ మేకర్స్ ఆయన ఫస్ట్ లుక్​ను రివీల్ చేశారు. ఈ మేరకు డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

ప్రియమైన వెంకటేశ్​ గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షంలు. మీకు మన శంకర వరప్రసాద్ గారు కుటుంబంలోనికి స్వాగతం. ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్​తో కలిసి మీరు బిగ్ స్క్రీన్​పై సందడి చేయడం కోసం ఆసక్తిగా ​ఎదురుచూస్తున్నాం. 2026 సంక్రాంతికి రిలీజ్' అని రాసుకొచ్చారు. కాగా, వెంకీ ఇందులో స్టైలిష్ లుక్​లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో హెలికాప్టర్, ఆయన పక్కన గన్​లు పట్టుకొని ఉన్న సెక్యూరిటీతో పోస్టర్​ ఉంది.

MANASHANKARAVARAPRASAD GARU RELEASE
MANA SHANKARA VARAPRASAD GARU

