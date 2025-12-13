స్టైలిష్గా వెంకటేశ్ ఫస్ట్ లుక్- 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' కొత్త పోస్టర్
Published : December 13, 2025 at 12:52 PM IST
Mana Shankara Varaprasad Garu Venkatesh : మెగాస్టార్ చిరంజీవి లేటెస్ట్ సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు నుంచి విక్టరీ వెంకటేశ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజైంది. శనివారం దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మూవీ మేకర్స్ ఆయన ఫస్ట్ లుక్ను రివీల్ చేశారు. ఈ మేరకు డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
ప్రియమైన వెంకటేశ్ గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షంలు. మీకు మన శంకర వరప్రసాద్ గారు కుటుంబంలోనికి స్వాగతం. ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్తో కలిసి మీరు బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి చేయడం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. 2026 సంక్రాంతికి రిలీజ్' అని రాసుకొచ్చారు. కాగా, వెంకీ ఇందులో స్టైలిష్ లుక్లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో హెలికాప్టర్, ఆయన పక్కన గన్లు పట్టుకొని ఉన్న సెక్యూరిటీతో పోస్టర్ ఉంది.
Happy birthday dearest Victory @VenkyMama garu & welcome to the family of #ManaShankaraVaraPrasadGaru 🎉❤️— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) December 13, 2025
Can't wait for you to light up the screens this Sankranti along with the Megastar @KChiruTweets garu 😍#ChiruANIL ~ #MSG Sankranthi 2026 RELEASE.
Megastar @KChiruTweets… pic.twitter.com/8Gw9nKNCl3