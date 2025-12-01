ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 5:14 PM IST

Science Fiction Movie Tron Ares : డిస్నీ (Disney) సంస్థ రూపొందించిన సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ "ట్రాన్: ఏరిస్". ఈ సరికొత్త సినిమా సాంకేతికంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో రూపొందింది. భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. అయితే భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. ఇది ప్రేక్షకులను అలరించడంలో ఫెయిల్ అయ్యింది. ఫలితంగా ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 1000 కోట్ల నష్టం మిగిల్చింది! అయితే థియేట్రికల్ రిలీజ్​లో నష్టాలు మిగిల్చిన ఈ సినిమాను ఓ స్ట్రాటజీతో డిజిటల్​లో రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ​

కల్ట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ట్రాన్ ఫ్రాంచైజీలో వచ్చిన మూడో చిత్రం ట్రోన్:ఏరిస్. ప్రధాన థీమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావడంతో డిజిటల్​ ఫ్లాట్​ఫామ్​లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోందని చిత్ర యూనిట్​ ఆశిస్తోంది. అందుకే థియేటర్ రన్నింగ్ మిస్​ ఫైర్ అయినా, డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులో తీసుకున్నారు. ఈ చిత్రం 2025 డిసెంబర్ 2న డిజిటల్​లో విడుదల కానుంది. అయితే ఇక్కడ ఓ ట్విస్ట్ ఉంది. ఇది నేరుగా OTT విడుదల కాదు. ఎందుకంటే?

వీడియో ఆన్ డిమాండ్
అయితే ఆయా ఓటీటీల సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉన్నా ఈ సినిమాను ఉచితంగా చూడడం కుదరదు. ఎందుకంటే, ఈ సినిమాను వీడియో- ఆన్- డిమాండ్ (VOD) మోడ్​లో అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకురానున్నారు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, Apple TV, iTunes, YouTube మూవీస్, Google Play మూవీస్‌ ప్లాట్​ఫామ్స్​లో రెంట్ చెల్లించి చూడాల్సిందే! ఓవర్సీస్​లో ఆడియెన్స్​ ఈ సినిమా ఒకసారి చూడాలంటే దాదాపు రూ. 1,789 నుంచి రూ. 2,684 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో థియేట్రికల్ రిలీజ్​లో వచ్చిన నష్టాన్ని మేకర్స్​, డిజిటల్​​లో ఇలా కవర్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారంటూ నెటిజన్లు అంటున్నారు.

నో OTT రిలీజ్​!
ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా ఏ ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్‌లో భాగం కాదు. 2026 జనవరి 06న ఫిజికల్​ డిస్క్​ను విడుదల చేయాలన్న ఆలోచనలో మూవీటీమ్ ఉంది. బహుశా అప్పుడే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​లోకి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, ఈ చిత్రానికి జోచిమ్ రోనింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. జారెడ్ లెటో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. గ్రెటా లీ, ఇవాన్ పీటర్స్, ఇతరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. నైన్ ఇంచ్ నెయిల్స్ సంగీతం సమకూర్చారు.

