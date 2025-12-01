ఆ సైన్స్ఫిక్షన్ మూవీకి రూ.1000 కోట్ల లాస్- డిజిటల్లో చూడాలన్నా రూ.2500 రెంట్ చెల్లించాలట!
AI ప్రపంచానికి సరైన సినిమా "ట్రాన్ : ఏరిస్"! - చిన్న ట్విస్ట్తో డిజిటల్ రిలీజ్
Published : December 1, 2025 at 5:14 PM IST
Science Fiction Movie Tron Ares : డిస్నీ (Disney) సంస్థ రూపొందించిన సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ "ట్రాన్: ఏరిస్". ఈ సరికొత్త సినిమా సాంకేతికంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో రూపొందింది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10న గ్రాండ్గా రిలీజైంది. అయితే భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. ఇది ప్రేక్షకులను అలరించడంలో ఫెయిల్ అయ్యింది. ఫలితంగా ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 1000 కోట్ల నష్టం మిగిల్చింది! అయితే థియేట్రికల్ రిలీజ్లో నష్టాలు మిగిల్చిన ఈ సినిమాను ఓ స్ట్రాటజీతో డిజిటల్లో రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
కల్ట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ట్రాన్ ఫ్రాంచైజీలో వచ్చిన మూడో చిత్రం ట్రోన్:ఏరిస్. ప్రధాన థీమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావడంతో డిజిటల్ ఫ్లాట్ఫామ్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోందని చిత్ర యూనిట్ ఆశిస్తోంది. అందుకే థియేటర్ రన్నింగ్ మిస్ ఫైర్ అయినా, డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులో తీసుకున్నారు. ఈ చిత్రం 2025 డిసెంబర్ 2న డిజిటల్లో విడుదల కానుంది. అయితే ఇక్కడ ఓ ట్విస్ట్ ఉంది. ఇది నేరుగా OTT విడుదల కాదు. ఎందుకంటే?
వీడియో ఆన్ డిమాండ్
అయితే ఆయా ఓటీటీల సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నా ఈ సినిమాను ఉచితంగా చూడడం కుదరదు. ఎందుకంటే, ఈ సినిమాను వీడియో- ఆన్- డిమాండ్ (VOD) మోడ్లో అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకురానున్నారు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, Apple TV, iTunes, YouTube మూవీస్, Google Play మూవీస్ ప్లాట్ఫామ్స్లో రెంట్ చెల్లించి చూడాల్సిందే! ఓవర్సీస్లో ఆడియెన్స్ ఈ సినిమా ఒకసారి చూడాలంటే దాదాపు రూ. 1,789 నుంచి రూ. 2,684 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో థియేట్రికల్ రిలీజ్లో వచ్చిన నష్టాన్ని మేకర్స్, డిజిటల్లో ఇలా కవర్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారంటూ నెటిజన్లు అంటున్నారు.
నో OTT రిలీజ్!
ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా ఏ ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్లో భాగం కాదు. 2026 జనవరి 06న ఫిజికల్ డిస్క్ను విడుదల చేయాలన్న ఆలోచనలో మూవీటీమ్ ఉంది. బహుశా అప్పుడే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్లోకి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, ఈ చిత్రానికి జోచిమ్ రోనింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. జారెడ్ లెటో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. గ్రెటా లీ, ఇవాన్ పీటర్స్, ఇతరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. నైన్ ఇంచ్ నెయిల్స్ సంగీతం సమకూర్చారు.