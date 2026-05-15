24సెట్ల కోసం కోట్ల ఖర్చు- పెద్ది ఆర్ట్ టీమ్​ అద్భుతం- గౌర్నాయుడు గ్లింప్స్ ఫుల్ వైరల్​!

పెద్ది సినిమా కోసం కోట్ల రూపాయలతో 24 భారీ సెట్లు - పెద్ది చిత్రంలో గౌర్నాయుడు పాత్రలో కనిపించనున్న శివరాజ్ కుమార్

Published : May 15, 2026 at 9:58 AM IST

Peddi Movie Latest Updates :పెద్ది సినిమాకు సంబంధించి ఏ చిన్న విషయం బయటకు వచ్చిన సోషల్​ మీడియాలో హాట్​ టాపిక్​గా మారుతోంది. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా సెట్స్​కు సంబంధించిన వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. సినిమా కోసం కోట్ల రూపాయలతో 24 భారీ సెట్లను నిర్మించారని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అవినాష్ కొల్లా తెలిపారు.

సెట్స్​ కోసం రూ. కోట్లలో ఖర్చు
పెద్ది సినిమా విజువల్స్ వెనక ఉన్న కష్టం గురించి అవినాష్​ తన అనుభవాలను షేర్​ చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రం కోసం ప్రత్యేకంగా 24 సెట్లు నిర్మించారని ఆయన అన్నారు. వాటన్నింటినీ హైదరాబాద్‌లోని అవుట్‌డోర్‌లో ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. సీన్లు సహజంగా రావడం కోసం స్టూడియో ఫ్లోర్‌లు, వర్చువల్ ప్రొడక్షన్‌పై ఆధారపడకుండా, అవుట్​డోర్​ సెట్స్​ వేసినట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. వీటి నిర్మాణం కోసం మేకర్స్​ రూ.కోట్లలో ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయం పెద్ది అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.

పవర్​ ప్యాక్డ్​ సీన్లతో ట్రైలర్​
రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 4న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను మే 18న ముంబయిలో విడుదల చేయనున్నారు. పవర్​ ప్యాక్డ్​ సీన్లతో బుచ్చిబాబు ట్రైలర్​ను ప్యాక్​ చేసినట్లు సమాచారం. ఇందులో రామ్​చరణ్​ మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా కనిపించనున్నారని సినీ వర్గాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ సినిమాకి ఏఆర్ రెహమాన్​ అందించిన మ్యూజిక్​ మరో హైలెట్​గా నిలవనుంది. ట్రైలర్​లో యాక్షన్​ సీన్లతో పాటు మంచి ఎమోషనల్​ సీన్లు ఉంటాయని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

డిఫరెంట్ లుక్​లో శివరాజ్ కుమార్
ఈ సినిమాలో కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్ కుమార్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు మేకర్స్ శివరాజ్​కు సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలను విడుదల చేయలేదు. తాజాగా మేకర్స్ ఆయనకు సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియోను విడుదల చేశారు. అందులో శివరాజ్ కుమార్ డిఫరెంట్ లుక్‌తో కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన "గౌర్నాయుడు" పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు ఆ వీడియో ద్వారా ప్రకటించారు. ఆ వీడియో ప్రకారం, ఆయన కుస్తీ నేర్చుకునే వారికి గురువు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఓ సన్నివేశంలో కుస్తీ చేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని శివన్న ఎత్తి కింద పడేసే సన్నివేశం ఆ వీడియోలో హైలైట్‌గా నిలిచింది. ఈ సీన్​కు సోషల్ మీడియా నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ వస్తోంది. శివరాజ్ కుమార్ పాత్ర ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే అవకాశం ఉన్నట్లు సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

రూ. 200 కోట్లకు పైగా థియేట్రికల్ బిజినెస్
ఆర్​ఆర్​ఆర్ చిత్రం తర్వాత రామ్ చరణ్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరిగిన మార్కెట్​ను దృష్టిలో ఉంచుకుని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఈ సినిమా హక్కుల కోసం పోటీ పడుతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, కేవలం థియేట్రికల్ హక్కులతోనే ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లను సాధించింది. నైజాంలో రూ. 63 కోట్లు, ఆంధ్రాలో రూ. 75 కోట్లు, రాయలసీమలో రూ.25 కోట్లు, ఓవర్సీస్‌లో రూ. 45 కోట్ల మేర థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఓవర్సీస్ హక్కుల్ని హోంబలే ఫిల్మ్స్ దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు, విదేశీ మార్కెట్ కలుపుకుని దాదాపు రూ. 200 కోట్లకు పైగా థియేట్రికల్ బిజినెస్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులు కూడా తోడైతే ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే నిర్మాతలకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

