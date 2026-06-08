'ఇందులో జాన్వీ తప్పేం లేదు- ఆయనే గీత దాటారు!' - బోల్డ్ సీన్స్పై మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సంచలన ఆరోపణలు!
పెద్దిలో చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను గ్లామర్ కోసమే రూపొందించారంటూ విమర్శలు- జాన్వీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సంచలన ఆరోపణలు- అంతా ఆయనే చేశారంటూ కామెంట్స్
Published : June 8, 2026 at 11:06 AM IST
Janhvi Make Up Artist On Peddi Controversy : దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా తెరకెక్కించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను గ్లామర్ కోసమే రూపొందించారంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీపై వస్తున్న విమర్శలపై ఆమె మేకప్ సావ్లీన్ కౌర్ మంచందా తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇప్పుడు వివాదంగా నిలిచిన సన్నివేశాలపై జాన్వీ షూటింగ్ సమయంలోనే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని పేర్కొంటూ ఇన్స్టాలో స్టోరీని షేర్ చేశారు.
'పెద్ది' చిత్రంలో రామ్చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. అయితే ఇందులో ఆమె పాత్రకు పెద్దగా బలం లేదని గ్లామర్ కోసమే తీసుకున్నారని విమర్శలు వస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా జాన్వీ ముద్దు సీన్తో పాటు మరికొన్ని సన్నివేశాలపై నెటిజన్లు అభ్యంతరం తెలుపుతున్నారు. స్కిన్ షో సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకు అవసరం లేకపోయానా ఎందుకు పెట్టారని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జాన్వీని కూడా విమర్శించారు. అయితే జాన్వీపై వస్తున్న విమర్శలపై ఆమె మేకర్ ఆర్టిస్ట్ రీసెంట్గా స్పందించారు. నిజానికి ఈ సన్నివేశాలపై ప్రొడక్షన్ సమయంలోనే జాన్వీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని తెలుపారు. ఈ మేరకు తన ఇన్స్టా స్టోరీలో షేర్ చేశారు.
"ఒక నటి ఎంచుకునే పాత్రల విషయంలో ఆమెను నిందించడం సులభం. కానీ, వాస్తవ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంటాయి. పోస్ట్- ప్రొడక్షన్ సమయంలో జాన్వీ కపూర్ కొన్ని షాట్లపై స్పష్టంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలను గ్లామర్గా చూపించే విధానాన్ని జాన్వీ కపూర్ వ్యతిరేకించారు. కొన్ని సీన్లలో ఉపయోగించిన కెమెరా యాంగిల్స్పై జాన్వీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తనను క్లోజప్లో చూపించవద్దని డైరెక్టర్కు ముందే చెప్పారు. ఈ విషయంలో జాన్వీ ప్రొఫెషనల్ గీత గీశారు. కానీ డైరెక్టర్ హద్దు దాటారు. అయితే ఆ సీన్లను ఫైనల్ ఎడిటింగ్లో తీసివేస్తారని భావించారు. కానీ తీసివేయలేదు" అని ఆమె పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అయితే ఈ ఆరోపణలు ఎంతవరకు నిజమో తెలియాల్సి ఉంది. అలాగే దీనిపై జాన్వీ నుంచి కూడా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.