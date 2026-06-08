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'ఇందులో జాన్వీ తప్పేం లేదు- ఆయనే గీత దాటారు!' - బోల్డ్​ సీన్స్​పై మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సంచలన ఆరోపణలు!

పెద్దిలో చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను గ్లామర్​ కోసమే రూపొందించారంటూ విమర్శలు- జాన్వీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సంచలన ఆరోపణలు- అంతా ఆయనే చేశారంటూ కామెంట్స్

Savleen Kaur Responds Criticism On Janhvi
Savleen Kaur Responds Criticism On Janhvi (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 11:06 AM IST

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Janhvi Make Up Artist On Peddi Controversy : దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా తెరకెక్కించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను గ్లామర్​ కోసమే రూపొందించారంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీపై వస్తున్న విమర్శలపై ఆమె మేకప్​ సావ్లీన్ కౌర్ మంచందా తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇప్పుడు వివాదంగా నిలిచిన సన్నివేశాలపై జాన్వీ షూటింగ్ సమయంలోనే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని పేర్కొంటూ ఇన్​స్టాలో స్టోరీని షేర్ చేశారు.

'పెద్ది' చిత్రంలో రామ్​చరణ్​ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటించారు. అయితే ఇందులో ఆమె పాత్రకు పెద్దగా బలం లేదని గ్లామర్ కోసమే తీసుకున్నారని విమర్శలు వస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా జాన్వీ ముద్దు సీన్​తో పాటు మరికొన్ని సన్నివేశాలపై నెటిజన్లు అభ్యంతరం తెలుపుతున్నారు. స్కిన్ షో సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకు అవసరం లేకపోయానా ఎందుకు పెట్టారని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జాన్వీని కూడా విమర్శించారు. అయితే జాన్వీపై వస్తున్న విమర్శలపై ఆమె మేకర్ ఆర్టిస్ట్ రీసెంట్​గా స్పందించారు. నిజానికి ఈ సన్నివేశాలపై ప్రొడక్షన్ సమయంలోనే జాన్వీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని తెలుపారు. ఈ మేరకు తన ఇన్​స్టా స్టోరీలో షేర్ చేశారు.

"ఒక నటి ఎంచుకునే పాత్రల విషయంలో ఆమెను నిందించడం సులభం. కానీ, వాస్తవ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంటాయి. పోస్ట్- ప్రొడక్షన్ సమయంలో జాన్వీ కపూర్ కొన్ని షాట్లపై స్పష్టంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలను గ్లామర్​గా చూపించే విధానాన్ని జాన్వీ కపూర్​ వ్యతిరేకించారు. కొన్ని సీన్లలో ఉపయోగించిన కెమెరా యాంగిల్స్​పై జాన్వీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తనను క్లోజప్‌లో చూపించవద్దని డైరెక్టర్‌కు ముందే చెప్పారు. ఈ విషయంలో జాన్వీ ప్రొఫెషనల్ గీత గీశారు. కానీ డైరెక్టర్ హద్దు దాటారు. అయితే ఆ సీన్లను ఫైనల్ ఎడిటింగ్​లో తీసివేస్తారని భావించారు. కానీ తీసివేయలేదు" అని ఆమె పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అయితే ఈ ఆరోపణలు ఎంతవరకు నిజమో తెలియాల్సి ఉంది. అలాగే దీనిపై జాన్వీ నుంచి కూడా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.

TAGGED:

JANHVI KAPOOR CONTROVERSY
JANHVI KAPOOR PEDDI CONTROVERSY
JANHVI MAKE UP ARTIST
CRITICISM ON JANHVI

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