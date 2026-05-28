రవితేజ 'ఇరుముడి'- మేకర్స్ స్పెషల్ ప్లాన్- వచ్చేదెప్పుడంటే?
ఇరుముడి చిత్రాన్ని మరికొన్ని రోజుల్లో విడుదల చేసే దిశగా మేకర్స్ ప్లాన్ - రవితేజ కుమార్తె పాత్రలో కనిపించనున్న బేబీ నక్షత్ర
Published : May 28, 2026 at 7:58 AM IST
Ravi Teja Irumudi Movie Update : మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ఇరుముడిపై ప్రేక్షకుల్లో రోజురోజుకీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఆ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఆ చిత్రం గురించి తాజాగా మరో ఆసక్తికర అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది.
సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఇరుముడి చిత్రాన్ని 2026 ఆగస్టులో విడుదల చేసే దిశగా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కథ, ఎమోషన్స్, కమర్షియల్ అంశాల ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్లో మరో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్గా నిలుస్తుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఇక చిత్రంలో ప్రియా భవాని శంకర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, బేబీ నక్షత్ర రవితేజ కుమార్తె పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సినిమా కథ ఆమె పాత్ర చుట్టూనే తిరుగుతుందని తెలుస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. సంగీత దర్శకుడు జీ. వీ. ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్పై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.