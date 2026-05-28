రవితేజ 'ఇరుముడి'- మేకర్స్ స్పెషల్ ప్లాన్- వచ్చేదెప్పుడంటే?

ఇరుముడి చిత్రాన్ని మరికొన్ని రోజుల్లో విడుదల చేసే దిశగా మేకర్స్ ప్లాన్ - రవితేజ కుమార్తె పాత్రలో కనిపించనున్న బేబీ నక్షత్ర

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 7:58 AM IST

Ravi Teja Irumudi Movie Update : మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ఇరుముడిపై ప్రేక్షకుల్లో రోజురోజుకీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఆ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఆ చిత్రం గురించి తాజాగా మరో ఆసక్తికర అప్​డేట్​ బయటకు వచ్చింది.

సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఇరుముడి చిత్రాన్ని 2026 ఆగస్టులో విడుదల చేసే దిశగా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కథ, ఎమోషన్స్, కమర్షియల్ అంశాల ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్‌లో మరో బ్లాక్​ బాస్టర్​ హిట్​గా నిలుస్తుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

ఇక చిత్రంలో ప్రియా భవాని శంకర్ హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, బేబీ నక్షత్ర రవితేజ కుమార్తె పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సినిమా కథ ఆమె పాత్ర చుట్టూనే తిరుగుతుందని తెలుస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. సంగీత దర్శకుడు జీ. వీ. ప్రకాశ్​ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్‌పై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

