'మీరు సైలెంట్​గా ఉండకూడదు'- కాపీ రైట్ కేసులో ఇళయరాజాకు కోర్టు సూచన!

ఇళయరాజా పాటల కాపీ రైట్ కేసుపై కోర్టు విచారణ

Ilayaraja Copy Right Case
Ilayaraja Copy Right Case (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 12:49 PM IST

Ilayaraja Copy Right Case : మ్యూజిక్ కాపీరైట్ వ్యవహారంలో కోర్టు నుంచి అనుకూలమైన ఉత్తర్వులు వచ్చినప్పటికీ, వివాదంపై స్పందించకుండా నిశబ్దంగా ఉండకూడదని మద్రాసు హైకోర్టు ఇళయరాజాకు సూచించింది. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని సినిమాల్లో తాను స్వరపరిచిన సంగీతాన్ని అనుమతి లేకుండా వినియోగించారని ఆయా సినిమాల బృందాలపై సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా కోర్టులో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై న్యాయపరంగా ముందుకెళ్లేందుకు కోర్టు ఇళయరాజాకు అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ, దీనిపై ఆయన స్పందన లేకపోవడంతో కోర్టు తాజాగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఇదీ జరిగింది
వనితా విజయకుమార్- రాబర్ట్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన 'మిసెస్ & మిస్టర్' సినిమా ఈ ఏడాది జులై 11న రిలీజైంది. అయితే ఇళయరాజా గతంలో స్వరపరిచిన 'మైఖేల్ మదన కామరాజన్' సినిమాలో 'శివ రాత్రి' పాటను ఈ చిత్రంలో అనుమతి లేకుండా వాడారని ఆరోపిస్తూ, సివిల్ కేసు దాఖలు చేశారు. పర్మిషన్ లేకుండా తన పాట వాడడం కాపీరైట్ ఉల్లంఘన అని, వెంటనే సినిమాలో నుంచి పాటను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసును విచారించిన హైకోర్టు, ఈ పాటను సినిమాలో వాడడంపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది.

అంతకుముందు అజిత్ హీరోగా వచ్చిన 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' సినిమాపైనా ఇళయరాజా కాపీరైట్ కేసు వేశారు. ఈ సినిమాలోనూ తాను స్వరపరిచిన 'ఇళమై ఇదో ఇదో, ఒత్త రూపాయం తరీన్, ఎన్ జోడి మంజ కురువి' ఈ మూడు పాటలను అనుమతి లేకుండా 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ'లో వాడుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. దీనిపైన కూడా చెన్నై హైకోర్టు స్టే విధించింది. దీంతో మేకర్స్ ఈ పాటలను సినిమా నుంచి తొలగించారు. అలాగే దీని వల్ల తమకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లిందని మేకర్స్ కోర్టుకు తెలియజేశారు.

ఇది సరైందేనా?
పైన రెండు కేసుల్లోనూ రెండు సినిమాల నిర్మాణ సంస్థలు 'సోనీ' నుంచి అనుమతి పొందిన తర్వాతే ఆ పాటలను వాడుకున్నామని చెప్పాయి. ఎప్పట్నుంచో ఇళయరాజా పాటలకు సోనీ మ్యూజిక్​తో ఒప్పందం ఉంది. ఈ క్రమంలో తన పాటలను సోనీ నుంచి హక్కులు పొంది, తమ సినిమాల్లో ఉపయోగించామని వివరణ ఇచ్చాయి. అయితే 'సోనీ నుంచి తన పాటలను వాడుకోవడం సరైనదేనా?' అనే దానిపై ఇళయరాజా స్పందించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అయితే దీనిపై స్పందించేందుకు మరింత సమయం కావాలని ఇళయరాజా తరపు న్యాయవాది కేసు విచారణ సమయంలో కోర్టును కోరారు.

కానీ, దీనికి కోర్టు ఒప్పుకోలేదు. తాత్కాలిక నిషేధ ఉత్తర్వులు అమలులో ఉన్నప్పుడు కచ్చితంగా స్పందించాల్సిందేనని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది. దీనికి ఇంకా సమయం ఇవ్వలేమని, ఇళయరాజా దీనిపై తన సమాధానాన్ని చెప్పాలని ఆదేశిస్తూ, తదుపరి విచారణను నవంబర్ 06కు వాయిదా వేసింది.

'గుడ్‌ బ్యాడ్‌ అగ్లీ' టీమ్​కు ఇళయరాజా 'లీగల్' షాక్- రూ.5 కోట్లు డిమాండ్!

'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' టీమ్ నుంచి ఇళయరాజాకు రూ.2 కోట్ల​ నష్టపరిహారం - నిజమెంతంటే? - Manjummel Boys Copyright Issue

