స్పిరిట్: పోస్టర్​లో ప్రకాశ్ రాజ్ ఐడీ ఎక్కడ? అసలు సినిమాలో ఉన్నట్లా? లేనట్లా?

పోస్టర్స్​లో ప్రకాశ్ రాజ్ పేరు ట్యాగ్​ చేయని స్పిరిట్ టీమ్​- ఇంతకు ముందే క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రకాశ్​ రాజ్​- ఏం జరుగుతుందోనని చర్చ!

Prakash Raj Out Of Spirit
Prakash Raj Out Of Spirit (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 28, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Prakash Raj Spirit Movie : రెబల్​ స్టార్​ ప్రభాస్​ హీరోగా నటిస్తున్న స్పిరిట్​ సినిమాలో సీనియర్​​ యాక్టర్​ ప్రకాశ్​ రాజ్​ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు గతేడాది విడుదల చేసిన ఆడియో గ్లింప్స్ ద్వారా ​చిత్ర బృందం అనౌన్స్​ చేసింది. అందులో ప్రధానంగా ప్రకాశ్​ రాజ్​ వాయిస్​ ఫుల్​ హైప్​ పెంచడంతో ఆయన ​క్యారెక్టర్​కు ఫుల్ స్కోప్ ఉండనుందని సమాచారం. కానీ తాజాగా విడుదల చేసిన స్పిరిట్ పోస్టర్​లో ప్రకాశ్​ రాజ్​ ఐడీని ట్యాగ్​ చేయలేదు. దీంతో చిత్రంలో అసలు ప్రకాశ్​ రాజ్​ యాక్ట్​ చేస్తున్నారా లేదా అనే అనుమానాలు సోషల్​ మీడియాలో మొదలయ్యాయి.

పేరు ట్యాగ్​ చేయని టీమ్​
తాజాగా స్పిరిట్​ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్​ను మేకర్స్​ రిలీజ్​ చేశారు. ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్​ను డైరెక్టర్ సందీప్​రెడ్డి వంగా శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా షేర్ చేశారు. ఇందులో ఒబరాయ్​ విలన్​గా నటిస్తున్నట్లు పోస్ట్​ ఆధారంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే ఈ మూవీకి సంబంధించిన వారి ఐడీలను చిత్ర బృందం ట్యాగ్​ చేసింది. కానీ ఆ పేర్లలో ప్రకాశ్​ రాజ్​ ఐడీ కనిపించకపోవడంతో ప్రేక్షకులు అయోమయంలో ఉన్నారు.

ఆరుకు పైగా పోస్టర్లు
తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్​లోనే కాకుండా ఇంతకు ముందు డిసెంబర్​లో విడుదల చేసిన పోస్టులలో కూడా ప్రకాశ్​ రాజ్​ పేరు కనిపించడంలేదు. కానీ నవంబరులో విడుదల చేసిన ముహూర్తం ఫోటోల్లో ఆయన పేరు ఉంది. స్పిరిట్​ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్స్​ దాదాపు ​ఆరుకు పైగా బయటికి వచ్చాయి. కానీ ఎందులోనూ ప్రకాశ్​రాజ్​ పేరు ట్యాగ్​ చేసి లేదు. అయితే ఆయన పేరును పొరపాటున పెట్టలేదని అనుకోడానికి కూడా లేదు. చిత్రానికి సంబంధించిన అప్డేట్​ వచ్చి చాలా రోజులు అవుతున్నాయి. ఒక వేళ ఇది పొరపాటున జరిగితే ఇప్పటి వరకు చిత్ర బృందం మార్చకుండా ఎందుకు ఉంటుందనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి.

ఇంతకు ముందే క్లారిటీ
ఈ చర్చలు మొదట్లో వచ్చినప్పుడే ప్రకాశ్​ రాజ్​ ఇలాంటిదేమి లేదని వార్తలన్నింటినీ తోసిపుచ్చారు. అలానే తను ఇంకా స్పిరిట్కు సంబంధించిన షూటింగ్​ను కూడా ప్రారంభించలేదని తెలిపారు. దీంతో అందరు ఆయన సినిమా నుంచి తప్పుకున్నాడన్న వార్తలు కేవలం ప్రచారాలు మాత్రమే అని అనుకున్నారు. అయితే అప్పుడు కేవలం అయన డైరెక్టర్​ సందీప్​ రెడ్డి వంగా మధ్య ఎలాంటి గొడవలు జరగలేదన్న విషయంపైనే క్లారిటీ ఇచ్చారు. కానీ ప్రాజెక్ట్​ నుంచి తప్పుకుంటున్న విషయంపై స్పందించలేదని స్పష్టమవుతుంది.

ఇదే వివాదమా?
దీంతో ఆయన పేరును రిలీజ్​ అయిన సినిమా పోస్టర్లపై చిత్ర బృందం ట్యాగ్​ చేయనందుకు, సినీ ఇండస్ట్రీలో దీనిపై వార్తలు మరింత జోరందుకున్నాయి. ప్రకాశ్ రాజ్ రాజకీయ అభిప్రాయాలు ఈ చిత్రాన్ని ప్రభావితం చేయగలవు కాబట్టి, స్పిరిట్ విడుదల వరకు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, ఇంటర్వ్యూలకు దూరంగా ఉండమని సందీప్ వంగా కోరినట్లు సమాచారం. అయితే, అలాంటి హామీ ఇవ్వడానికి ప్రకాశ్​ రాజ్ నిరాకరించినట్లు సోషల్​ మీడియాలో టాక్​ వైరల్​గా మారింది. తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకు తన వృత్తిపరమైన జీవితంతో సంబంధం లేదని ఆయన స్పందించినట్లు రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. చర్చ సమయంలో వంగ పక్షపాతంతో వ్యవహరించాడని కొంత మంది నెటిజన్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ విషయం కారణంగానే ప్రకాశ్​ రాజ్​ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నట్లు వినికిడి. కానీ ఆ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం బయటకు రాలేదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

