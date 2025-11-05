ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Season 9 : దాడి చేసుకున్న కంటిస్టెంట్లు! - బిగ్​ బాస్​లో సంచలనం!!

- కొట్టుకున్న ఇద్దరు హౌస్ మేట్స్! - ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ఆడియెన్స్ - ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్తుందోనని ఫైర్

Bigg Boss Contestants Fighting
Bigg Boss Contestants Fighting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Bigg Boss Contestants Fighting : బిగ్​ బాస్​ షోలో పులిహోర కలపడాలు, హగ్గులు చేసుకోవడాలు కామన్ అయిపోయాయి. హౌస్​ లో ఇవి సాధారణమే అనే స్టేజ్​కి ఫ్యాన్స్​ కూడా వచ్చేశారు. అప్పుడప్పుడూ బార్డర్​ రొమాన్స్​ సీన్స్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని కూడా ఆడియెన్స్​ యాక్సెప్ట్​ చేశారని నిర్వాహకులు భావించినట్టున్నారు! అందుకే కావచ్చు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్​ లెవల్​ కు తీసుకెళ్లారు! అన్ని భాషల్లోనూ బిగ్​ బాస్​ కంటిస్టెంట్లు నోటికి మాత్రమే పనిచెప్తుండగా.. తమిళ్ లో చేతులకు పని చెప్పారు! ఔను.. ఇద్దరు కంటిస్టెట్లు భౌతిక దాడులకు దిగారు. హౌస్​ మేట్స్ ఆపుతున్నా వినకుండా కొట్టుకున్నారు!

తెలుగులో మాదిరిగానే తమిళ్​లో కూడా 9వ సీజన్​ రన్ అవుతోంది. ఈ క్రమంలో నిన్న (బుధవారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్​ 30కి సంబంధించిన ప్రోమోను అదే రోజు ఉదయం 9 గంటలకు రిలీజ్ చేశారు. ఏం జరిగిందో తెలియదుగానీ ఇద్దరు కంటిస్టెంట్లు తీవ్రంగా కొట్టుకోవడం సంచలనంగా మారింది. కంటిస్టెంట్లుగా ఉన్న ప్రవీణ్ రాజ్ - కమరుద్ధీన్ మధ్య ఓ విషయంలో మాటా మాటా పెరిగింది. ఆ వివాదం కాస్తా ముదిరిపోవడంతో ఇద్దరూ ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. అరుస్తూ ఒకరిపైకి మరొకరు దూసుకెళ్లారు. పక్కనే ఉన్న సభ్యులు ఆపుతున్నా కూడా ఆగకుండా దాడి చేసుకున్నారు. దీంతో హౌస్ మొత్తం రణరంగంగా మారింది. పలువురు కంటిస్టెంట్లు భయంతో ఏడుస్తూ కనిపించారు.

Bigg Boss 9 Telugu : ఆట తక్కువ - డ్రామాలెక్కువ!

ఈ ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా వైరల్​గా మారిపోయింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. బిగ్​ బాస్​ నిర్వహణ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదంతా షోకు హైప్ తెచ్చేందుకు ప్లే చేసిన డ్రామా అని మండిపడుతున్నారు. ఇన్నాళ్లూ లవ్​ ట్రాక్స్​ మీద షో నడిపించారని, అది ఫేడౌట్ అయిపోతుండడంతో ఘర్షణలు, భౌతిక దాడుల స్క్రిప్టును అమలు చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు.

ఆటిట్యూడ్, మైండ్​ గేమ్​ ను.. వీధి కొట్లాట స్థాయికి దిగజార్చారని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇది బిగ్​ బాస్​ షో అనుకుంటున్నారా? ఫైటింగ్ షో అనుకుంటున్నారా? అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ తరహా స్క్రిప్టు వల్ల షోపై నెగెటివ్​ ముద్రపడే ప్రమాదం కూడా ఉందని, దాన్ని గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇదిలాఉంటే.. సోషల్ మీడియాలో మరో చర్చ కూడా సాగుతోంది. తమిళ్​ బిగ్​ బాస్​ షోను చూసి ఇతర భాషల్లోనూ నిర్వాహకులు ఇన్​ స్పైర్​ అవుతారా? అనే సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈతరహా గలాటా, ఫైటింగ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? అనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే గనక జరిగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఇతర భాషల్లోనూ ఈ తరహా సీన్లు కనిపించే అవకాశం ఉండొచ్చని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు. మరి, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.

Bigg Boss Srija: అంతా నాటకమే! - బిగ్​బాస్ పై దమ్ము శ్రీజ ఫైర్​!

