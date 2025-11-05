Bigg Boss Season 9 : దాడి చేసుకున్న కంటిస్టెంట్లు! - బిగ్ బాస్లో సంచలనం!!
- కొట్టుకున్న ఇద్దరు హౌస్ మేట్స్! - ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ఆడియెన్స్ - ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్తుందోనని ఫైర్
Published : November 5, 2025 at 8:59 AM IST
Bigg Boss Contestants Fighting : బిగ్ బాస్ షోలో పులిహోర కలపడాలు, హగ్గులు చేసుకోవడాలు కామన్ అయిపోయాయి. హౌస్ లో ఇవి సాధారణమే అనే స్టేజ్కి ఫ్యాన్స్ కూడా వచ్చేశారు. అప్పుడప్పుడూ బార్డర్ రొమాన్స్ సీన్స్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని కూడా ఆడియెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారని నిర్వాహకులు భావించినట్టున్నారు! అందుకే కావచ్చు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవల్ కు తీసుకెళ్లారు! అన్ని భాషల్లోనూ బిగ్ బాస్ కంటిస్టెంట్లు నోటికి మాత్రమే పనిచెప్తుండగా.. తమిళ్ లో చేతులకు పని చెప్పారు! ఔను.. ఇద్దరు కంటిస్టెట్లు భౌతిక దాడులకు దిగారు. హౌస్ మేట్స్ ఆపుతున్నా వినకుండా కొట్టుకున్నారు!
తెలుగులో మాదిరిగానే తమిళ్లో కూడా 9వ సీజన్ రన్ అవుతోంది. ఈ క్రమంలో నిన్న (బుధవారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్ 30కి సంబంధించిన ప్రోమోను అదే రోజు ఉదయం 9 గంటలకు రిలీజ్ చేశారు. ఏం జరిగిందో తెలియదుగానీ ఇద్దరు కంటిస్టెంట్లు తీవ్రంగా కొట్టుకోవడం సంచలనంగా మారింది. కంటిస్టెంట్లుగా ఉన్న ప్రవీణ్ రాజ్ - కమరుద్ధీన్ మధ్య ఓ విషయంలో మాటా మాటా పెరిగింది. ఆ వివాదం కాస్తా ముదిరిపోవడంతో ఇద్దరూ ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. అరుస్తూ ఒకరిపైకి మరొకరు దూసుకెళ్లారు. పక్కనే ఉన్న సభ్యులు ఆపుతున్నా కూడా ఆగకుండా దాడి చేసుకున్నారు. దీంతో హౌస్ మొత్తం రణరంగంగా మారింది. పలువురు కంటిస్టెంట్లు భయంతో ఏడుస్తూ కనిపించారు.
Bigg Boss 9 Telugu : ఆట తక్కువ - డ్రామాలెక్కువ!
#Day30 #Promo1 of #BiggBossTamil— Vijay Television (@vijaytelevision) November 4, 2025
Bigg Boss Tamil Season 9 - இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/jrFCHSPK8j
ఈ ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా వైరల్గా మారిపోయింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. బిగ్ బాస్ నిర్వహణ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదంతా షోకు హైప్ తెచ్చేందుకు ప్లే చేసిన డ్రామా అని మండిపడుతున్నారు. ఇన్నాళ్లూ లవ్ ట్రాక్స్ మీద షో నడిపించారని, అది ఫేడౌట్ అయిపోతుండడంతో ఘర్షణలు, భౌతిక దాడుల స్క్రిప్టును అమలు చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు.
ఆటిట్యూడ్, మైండ్ గేమ్ ను.. వీధి కొట్లాట స్థాయికి దిగజార్చారని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇది బిగ్ బాస్ షో అనుకుంటున్నారా? ఫైటింగ్ షో అనుకుంటున్నారా? అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ తరహా స్క్రిప్టు వల్ల షోపై నెగెటివ్ ముద్రపడే ప్రమాదం కూడా ఉందని, దాన్ని గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఇదిలాఉంటే.. సోషల్ మీడియాలో మరో చర్చ కూడా సాగుతోంది. తమిళ్ బిగ్ బాస్ షోను చూసి ఇతర భాషల్లోనూ నిర్వాహకులు ఇన్ స్పైర్ అవుతారా? అనే సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈతరహా గలాటా, ఫైటింగ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? అనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే గనక జరిగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఇతర భాషల్లోనూ ఈ తరహా సీన్లు కనిపించే అవకాశం ఉండొచ్చని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు. మరి, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
Bigg Boss Srija: అంతా నాటకమే! - బిగ్బాస్ పై దమ్ము శ్రీజ ఫైర్!