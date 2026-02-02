సమ్మర్ రిలీజ్లపై నో క్లారిటీ- 'ప్యారడైజ్', 'పెద్ది'తో 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్'పై ఎఫెక్ట్!
టాలీవుడ్లో నెలకొన్న గందరగోళం- సమ్మర్ రిలీజ్లపై ఇంకా వీడని సస్పెన్స్- దాదాపు పోస్ట్పోన్ ఖాయమేనా?
Published : February 2, 2026 at 5:27 PM IST
Summer Movies Clash : టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంక్రాంతి సీజన్ సినిమాల సందడి ముగిసింది. ఈ పండక్కి వచ్చిన సినిమాలు దాదాపు అన్నీ ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇక సంక్రాంతి తర్వాత సినిమాల రిలీజ్లకు అతిపెద్ద సీజన్ సమ్మర్. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల దృష్టి సమ్మర్ సినిమా రిలీజ్లపై పడింది. అందులో భాగంగానే నాని ప్యారడైజ్, రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమాల రిలీజ్ డేట్లు ఆయా ప్రాజెక్ట్ల మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. కానీ, ఈ సినిమాలు పోస్ట్పోన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. దీంతో గందరగోళం నెలకొంది.
ప్యారడైజ్, పెద్ది మూవీ రిలీజ్లో కన్ఫ్యూజన్!
ఈ సమ్మర్లో భారీ అంచనాలతో రానున్న సినిమాలు ప్యారడైజ్ (మార్చి 26), పెద్ది (మార్చి 27) ఒకరోజు గ్యాప్లో రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటన చేశారు. దీంతో ఆడియెన్స్ కూడా ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ కొన్ని రోజులుగా ఈ సినిమా విడుదల విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ పెరుగుతోంది. ముందుగా ప్రకటించిన డేట్స్ ప్రకారం మార్చిలో రిలీజ్ చేయట్లేదని రెండు సినిమాల డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు సమాచారం వెళ్లినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. రిలీజ్కు ఇంకా 50 రోజులే సమయం ఉన్నా, దీనిపై మాత్రం నిర్మాతల నుంచి అప్డేట్ లేదు.
భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ క్లాష్ వద్దని భావిస్తే ఏదో ఒక సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. తెలుగు సినిమాలతో పాటు అదే నెలలో కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్', రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' కూడా రానున్నాయి. అందుకే సేఫ్ సైడ్ ఆలోచించి ఒకరు రేసు నుంచి తప్పుకునే ఛాన్స్ ఉంది. లేదంటే నాలుగు సినిమాలు వచ్చిన థియేటర్ అడ్జెస్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు! మరి ఎవరైనా తగ్గుతారా? లేదా చెప్పిన తేదీకే వస్తారా? అనేది చూడాలి.
ఉస్తాద్పై ఎఫెక్ట్
అయితే ఈ సినిమాల విడుదలపై ఎలాంటి క్లారిటీ లేనందున, ఇది ఇతర ప్రాజెక్ట్స్పైన ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది. ముఖ్యంగా ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ మూవీపై పడిందని అనుకోవచ్చు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినా, మేకర్స్ మాత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించలేదు. దీనికి కారణం ఈ నిర్మాతలు, పెద్ది సినిమా విడుదలపై క్లారిటీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఎందుకంటే ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ, అటు పెద్ది సినిమాకు కొంతమేర ఫైనాన్స్ చేసినట్లు సమాచారం. అందుకే ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ టీమ్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతుంది. అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర కూడా మే నెలలో రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసింది. కానీ ఇప్పటికీ ఈ సమ్మర్లో రానున్న సినిమాలపై మాత్రం ఓ స్పష్టత రాలేదు.
'పెద్ది'తో రామ్చరణ్
ఇక 'పెద్ది' సినిమా విషయానికొస్తే దీనికి బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీంట్లో మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్కు జోడిగా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రాన్ని ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నేపథ్యంలో స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూట్ దగ్గర పడుతోంది. దీంట్లో శివ్ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇక ఈ సినిమా మార్చి 27న విడుదల కానుందని మూవీ మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. మరి ప్రస్తుత పరిస్థితులలో మూవీ డేట్ మారే అవకాశం ఉంది.
నాని 'ప్యారడైజ్'
దసరా'తో హిట్ సాధించిన దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలా, మరోసారి నానితో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంగా రూపొందుతున్న ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని సరసన కాయదు లోహార్, రాఘవ జూయాల్, సోనాలి కుల్కర్ణి వంటి వారు నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం ఆలస్యమైంది. అయితే ఈ సినిమా కూడా అనుకున్న డేట్కు రిలీజ్ అవ్వటం కష్టమేనని టాక్ వినిపిస్తోంది. రిలీజ్ తేదీ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలతో సమ్మర్లో ఇంకా యశ్ మూవీ టాక్సిక్, అడవి శేష్ సినిమా డకాయిట్, విశ్వంభర, స్వయంభ్ వంటి సినిమాలు సమ్మర్లో రిలీజ్కు ప్లాన్ చేసుకున్నాయి.
