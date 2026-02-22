ETV Bharat / entertainment

కేబీసీ షోలో 'నగ్దా'పై కామెంట్స్- న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్​

'నగ్దా'పై వ్యాఖ్యల వ్యవహారం- బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్- సోనీ టీవీ సీఈఓ గౌరవ్ బెనర్జీకు న్యాయపరమైన చిక్కులు

Bollywood megastar Amitabh Bachchan
Bollywood megastar Amitabh Bachchan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nagda Effect On Amitabh : 'నగ్దా'పై వ్యాఖ్యల వ్యవహారంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్, సోనీ టీవీ సీఈఓ గౌరవ్ బెనర్జీలను న్యాయపరమైన చిక్కులు చుట్టుముడుతున్నాయి. 2025 డిసెంబరు 23న ప్రసారమైన కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి (కేబీసీ) షోలో మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జైన్ జిల్లా నగ్దా పట్టణం పేరును అమితాబ్ ప్రస్తావించారు. నగ్దా అనేది చిన్న గ్రామం, నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంటున్న ఊరు అని అమితాబ్ కామెంట్ చేశారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

అమితాబ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యతో మనస్థాపానికి గురయ్యానంటూ నగ్దాకు చెందిన అడ్వకేట్ లక్ష్మణ్ సుందర స్థానిక జ్యుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోర్టులో ఫిబ్రవరి 18న(బుధవారం) పిటిషన్ వేశారు. అమితాబ్ కామెంట్స్ తమ ఊరి ప్రతిష్ఠను దిగజార్చేలా ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. పారిశ్రామిక, చారిత్రక ప్రాంతంగా నగ్దాకు ఖ్యాతి ఉందన్నారు. ఈ పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరించిన కోర్టు, దీనిపై కేసును నమోదు చేసి దర్యాప్తు నివేదికను అందించాలని సంబంధిత ఏరియా పోలీసులను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 9కి వాయిదా వేసింది. అడ్వకేట్ లక్ష్మణ్ సుందర చేసిన ఫిర్యాదులో అమితాబ్‌తో పాటు సోనీ టీవీ సీఈఓ గౌరవ్ బెనర్జీ పేరు ఉంది.

TAGGED:

NAGDA COURT
SONY TV CEO GAURAV BANERJEE
AMITABHS REMARK ON NAGDA VILLAGE
KAUN BANEGA CROREPATI
NAGDA EFFECT ON AMITABH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.