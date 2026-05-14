ఎన్టీఆర్​ బర్త్​డేకి రూ.100కోట్ల విరాళాల సేకరణ? అసలు నిజమేమిటంటే?

ఈ నెల 20న తన 43వ పుట్టిన రోజును జరుపుకోనున్న జూనియర్​ ఎన్టీఆర్-​ సేవా కార్యక్రమాల కోసం పలువురు విరాళాల సేకరణ- అసలు విషయం బయటపెట్టిన హీరో టీమ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 8:15 AM IST

Collecting Donations On NTR Name : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్​ ఎన్టీఆర్ మే 20న తన 43వ పుట్టిన రోజును జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఆయన సినిమాల నుంచి అప్డేట్‌లు రానున్నాయి. అయితే జూ.ఎన్టీఆర్​ పుట్టిన రోజుకు సంబంధించి చేపట్టే సేవా కార్యక్రమాలపై పలువురు విరాళాలు వసూళు చేస్తున్నట్లు ఆయన కార్యాలయం దృష్టికి వచ్చింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూ.ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజును దృష్టిలో ఉంచుకుని, సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టేందుకు విరాళాలు సేకరిస్తున్నారంటూ ఆయన కార్యాలయం గుర్తించింది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎటువంటి నిజం లేదని నటుడి బృందం స్పష్టం చేసింది.

ప్రముఖ నటుడు జూ. ఎన్టీఆర్‌ పేరుని వాడుకుంటూ కొందరు విరాళాలు సేకరించడాన్ని ఆయన కార్యాలయం ఖండించింది. ఆ ప్రకటనలతో ఎన్టీఆర్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. "కొన్ని అభిమాన సంఘాలు ఎన్టీఆర్‌ పేరుతో ఛారిటీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ విరాళాలు సేకరిస్తున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమాలతో ఆయనకు సంబంధం లేదు. వీటిని జూ. ఎన్టీఆర్‌ ఆమోదించడం లేదని స్పష్టం చేస్తున్నాం. తారక్, ఆయన ఆఫీస్‌తో సంబంధం ఉన్నట్లుగా చెబుతూ కొనసాగిస్తున్న కార్యక్రమాలకు విరాళాలు ఇవ్వకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అందరినీ కోరుతున్నాం. ఎలాంటి ప్రకటనలైనా, సామాజిక కార్యక్రమాలైనా వాటి వివరాలు నేరుగా జూ. ఎన్టీఆర్‌ నుంచే వెల్లడవుతాయి. అభిమానులు జూ. ఎన్టీఆర్​పై చూపుతున్న ప్రేమకు, అందిస్తున్న సహకారానికి ధన్యవాదాలు" అంటూ ఎన్టీఆర్​ కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది.

