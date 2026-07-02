'మా నాన్న అభిమాని నన్ను కిడ్నాప్ చేయాలని ట్రై చేశాడు'- జేసన్ సంజయ్ కామెంట్స్
విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ వీడియో వైరల్- తనను కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించారంటూ వ్యాఖ్యలు- ఇంతకీ ఏమైదంటే?
Published : July 2, 2026 at 4:59 PM IST
Jason Sanjay Kidnapping : తమిళ హీరో విజయ్ దళపతి కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి చక్కర్లు కొడుతోంది. అందులో తన తండ్రి విజయ్ అభిమాని ఒకరు ఆయనను కిడ్నాప్ చేయాలని ప్రయత్నించినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. ఓ చిన్నారితో ఈ విషయాన్ని జేసన్ షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే ఆ వీడియో క్లిప్ను ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించారు. ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏంటంటే?
జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా తెరకెక్కించిన తొలి సినిమా సిగ్మా. ఈ సినిమాలో తమిళ నటుడు జెమిని మణి కీలక పాత్ర పోషించారు. అయితే ఇటీవల జెమిని మణి షూటింగ్స్ సెట్స్కు తన కుమారుడిని తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా జెమిని కుమారుడితో జేసన్ కాసేపు సరదాగా మాట్లాడారు. అయితే తాను ఐదో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో, ఎవరో ఒకరు తనను కిడ్నాప్ చేయాలని ప్రయత్నించారని జేసన్ ఆ పిల్లాడికి చెప్పారు.
స్కూల్ ముగిశాక సాయంత్రం తన తండ్రి కోసం ఎదురుచూస్తుండగా, ఓ వ్యక్తి వచ్చి తనను ఎత్తుకొని కారులోకి తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇదంతా చూసి తనను నిజంగానే కిడ్నాప్ చేస్తున్నారని భయపడినట్లు చెప్పారు. అయితే ఆరోజు ఎత్తుకెళ్లింది తన తండ్రి జెమిని మణియే అని ఆ కుర్రాడితో జేసన్ చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని కొద్ది రోజుల కిందట జెమిని మణినే తనతో చెప్పినట్లు జేసన్ వివరించారు. ఇప్పుడు షూటింగ్ సెట్స్లో తనను కలవడంతో అప్పటి జ్ఞాపకం గుర్తొచ్చిందని జేసన్ చిన్నారితో చెప్పారు.
బిగ్ ఫ్యాన్
అయితే తాను జేసన్ తండ్రి విజయ్కు వీరాభినని జెమిని మణి చెప్పారు. విజయ్ను దగ్గర్నుంచి చూసే అవకాశం కోసమే అలా చేసినట్లు తెలిపారు. అది నిజమైన కిడ్నాప్ కాదని, విజయ్ను చూసేందుకు చేసిన సరదా ప్రయత్నం అని చెప్పారు. జేసన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు అప్పట్లో విజయ్ డ్రైవర్ లేకుండానే ఒక్కోసారి స్కూల్కు వెళ్లేవారట. ఈ క్రమంలోనే ఒకరోజు జేసన్ను వాచ్మెన్ విజయ్ కారు వద్దకు తీసుకెళ్తుండగా, సడెన్గా అతడిని ఎత్తుకొని తానే విజయ్ కారు వద్దకు పరిగెత్తానని అన్నారు. డోర్ తెరవగానే విజయ్ను చూసి చిరునవ్వు నవ్వి జేసన్ను కారులో కూర్చొబెట్టానని జెమిని మణి గుర్తుచేసుకున్నారు.