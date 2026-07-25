ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై సెలబ్రిటీల రియాక్షన్- ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రియాంకా చోప్రా పోస్టులు
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై స్పందించిన పలువురు సెలబ్రిటీలు - విద్యార్థుల పోరాటంపై ప్రశంసలు కురిపించిన ప్రకాశ్రాజ్, ప్రియాంక చోప్రా
Published : July 25, 2026 at 6:03 PM IST
Celebrities Reaction On Dharmendra Pradhan Resign : నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరణను ఇస్తూ ప్రధాని మోదీకి తన రాజీనాామా లేఖను సమర్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే స్పందిస్తూ ' మేం సాధించాం, ఇది విద్యార్థుల విజయం' అని అన్నారు. అలాగే ఈ వ్యవహారంపై పలువురు సెలబ్రిటీలు స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. మరి ఎవరెవరు ఏమన్నారంటే?
మంత్రి రాజీనామాపై సెలబ్రిటీ రియాక్షన్
విద్యార్ధుల ఆందోళనలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంపై సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ స్పందించారు. 'ప్రియమైన కాక్రోచెస్కు (యువత) అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. డియర్ సోనమ్ వాంగ్చుక్ సర్, ప్రతి అడుగు యువకుల వైపు వేసి వారివైపు ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు' అని ప్రకాశ్ రాజ్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
July 25, 2026
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా సైతం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. 'దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు నెలరోజుల నుంచి విద్యార్థులు చేస్తున్న ఆందోళనలు, సామాజిక పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. మెరుగైన విద్యావ్యవస్థ కోసం జెన్జీ చేస్తున్న పోరాటం ఎంతో అత్యున్నతమైంది' అని ప్రియాంక తన ఇన్స్టా పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. వీరితోపాటు నటి అదితిరావ్ హైదరీ, నటుడు విజయ్వర్మ తదితరులు దీనిపై రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇక వీరితో పాటు గతంలో పూజా భట్, సోనాక్షి సిన్హా, షబానా అజ్మీ, అనుపమ్ ఖేర్ సహా మరికొంత మంది సెలబ్రిటీలు కూడా విద్యార్థుల ఉద్యమానికి మద్దతు ప్రకటించారు.
నీట్ పేపర్ లీక్పై మోదీ
తాజా పరిస్థితులు, నీట్ లీకేజీపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రీసెంట్గా కీలక ప్రకటన చేశారు. విద్యార్థుల సంక్షేమం కంటే తమ ప్రభుత్వానికి ఏదీ ముఖ్యం కాదని అన్నారు. పేపర్ లీకేజీలో దోషులకు శిక్ష పడేలా చేసేందుకు ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఇందుకోసం అవసరమైన అన్ని రకాల చర్యలను తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యార్ధుల భవితతో ఆటలాడేవారిని ఉపేక్షించేది లేదని ఈ సందర్భంగా మోదీ హెచ్చరించారు.
కొత్త మంత్రి ఎవరు?
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో కొత్తగా ఆ పదవిలోకి ఎవరు వస్తారనేది ఆసక్తిగా మారింది. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడే దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఈ క్రమంలో కొత్త విద్యాశాఖ మంత్రిపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. అయితే ఇప్పట్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రకటన ఉండకపోవచ్చు!
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