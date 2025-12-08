ETV Bharat / entertainment

ప్రశాంత్​నీల్​తో అఖిల్ సినిమా- అందుకే తారక్ ఇంట్లో మీటింగ్- నిజమెంత?

ఎన్టీఅర్​ ఇంట్లో కలుసుకున్న నీల్​ , అఖిల్​ - ఇద్దరి కాంబోలో కొత్త సినిమా రానుందా?

Akhil Prashanth Neel New Movie
Akhil Prashanth Neel New Movie (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 6:49 PM IST

Akhil Akkineni Prashanth Neel Movie : టాలీవుడ్​ యంగ్​ హీరో అఖిల్​ అక్కినేని తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'​. 'వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ' ఫేమ్​ డైరెక్టర్​ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అఖిల్ ఆ సినిమా షూటింగ్​ పనుల్లో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అఖిల్ కొత్త ప్రాజెక్ట్​ గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా ఈ వార్తలపై సినీ వర్గాలు క్లారిటీ ఇచ్చాయి.

తారక్ ఇంట్లో అఖిల్​
కొన్ని రోజుల కిందట ఎన్టీఆర్ ఇంట్లో దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్​ను అఖిల్ కలిశారు. దీంతో అఖిల్​తో నీల్ కలిసి పనిచేయాలని అనుకుంటున్నారని ఊహాగానాలు బయటికి వచ్చాయి. నీల్ - అఖిల్ కాంబోలో హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఓ సినిమా రానుందని, వీరిద్దరు కథ, యాక్షన్ డిజైన్, బృందం గురించి చర్చించారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రశాంత్​ నీల్​తో అఖిల్ కలవడంతో ఈ ప్రచారాలకు తెర లేచింది.

ఈ క్రమంలోనే అఖిల్ లెనిన్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్​తో సినిమా ఉంటుందని కొందరు అంటుండగా, మరికొందరు ప్రశాంత్ నీల్ శిష్యుడితో అఖిల్ తదుపరి చిత్రం చేయనున్నారని పోస్టులు వైరల్ చేస్తున్నారు. తన శిష్యుడిని ప్రశాంత్, అక్కినేని అఖిల్​తో లాంచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ ప్రచారాల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని తెలిసింది. ప్రశాంత్- అఖిల్ సినిమా అంతా రూమర్లే అని తెలిసింది. కేవలం సరదాగా మాట్లాడుకోడానికే ఎన్టీఆర్ నివాసానికి అఖిలే వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.

ఓన్లీ లెనిన్
ప్రస్తుతం లెనిన్​తో బిజీగా ఉన్న అఖిల్, ఇప్పటికైతే​ మరో కొత్త సినిమాకు సంతకం చేయలేదు. అతను పూర్తిగా లెనిన్‌పై దృష్టి పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. అయితే అఖిల్ ఇప్పటికే మరికొన్ని కథలు విన్నట్లు సమాచారం. అందులో కొన్ని ఓకే చేశారని తెలుస్తోంది. కానీ వీటిపై లెనిన్ సినిమా రిలీజ్ తర్వాతే క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

అఖిల్​ గతంలో నటించిన సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి అంతగా రెస్పాన్స్​ రాలేదు. ఇప్పుడు పూర్తి ఫోకస్​ లెనిన్‌ చిత్రం పైనే ఉంది. ఈ సినిమాతో బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి విజయం సాధించాలనే కసితో ఉన్నారు. దీనికి సంబధించిన వీడియో గ్లింప్స్ ఇప్పటికే రిలీజైంది. ఇందులో అఖిల్​ విలేజ్​ బ్యాగ్​డ్రాప్​లో కనిపించి, రాయలసీమ స్లాంగ్​ డైలాగులతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందులో అఖిల్ పవర్ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్​లో కనిపించనున్నారని గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థం అవుతోంది.

ఇప్పటిదాకా అఖిల్ అలాంటి పాత్రలో కనిపించలేదు. దీంతో కొత్త సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈసారి అందరి అంచనాలు అందుకోవాలనే కసితోనే అఖిల్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ జాన్రాలో తెరకెక్కుతుంది. షూటింగ్ గురించి ప్రస్తుతం అప్డేట్లు లేవు. దీంతో ఈ సినిమా 2026లోనైనా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందా అని ఫ్యాన్స్​ కన్​ఫ్యూజన్​లో ఉన్నారు. దీనిపై మేకర్సే క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

