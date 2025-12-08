ప్రశాంత్నీల్తో అఖిల్ సినిమా- అందుకే తారక్ ఇంట్లో మీటింగ్- నిజమెంత?
ఎన్టీఅర్ ఇంట్లో కలుసుకున్న నీల్ , అఖిల్ - ఇద్దరి కాంబోలో కొత్త సినిమా రానుందా?
Published : December 8, 2025 at 6:49 PM IST
Akhil Akkineni Prashanth Neel Movie : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'. 'వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ' ఫేమ్ డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అఖిల్ ఆ సినిమా షూటింగ్ పనుల్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అఖిల్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా ఈ వార్తలపై సినీ వర్గాలు క్లారిటీ ఇచ్చాయి.
తారక్ ఇంట్లో అఖిల్
కొన్ని రోజుల కిందట ఎన్టీఆర్ ఇంట్లో దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ను అఖిల్ కలిశారు. దీంతో అఖిల్తో నీల్ కలిసి పనిచేయాలని అనుకుంటున్నారని ఊహాగానాలు బయటికి వచ్చాయి. నీల్ - అఖిల్ కాంబోలో హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఓ సినిమా రానుందని, వీరిద్దరు కథ, యాక్షన్ డిజైన్, బృందం గురించి చర్చించారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రశాంత్ నీల్తో అఖిల్ కలవడంతో ఈ ప్రచారాలకు తెర లేచింది.
ఈ క్రమంలోనే అఖిల్ లెనిన్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్తో సినిమా ఉంటుందని కొందరు అంటుండగా, మరికొందరు ప్రశాంత్ నీల్ శిష్యుడితో అఖిల్ తదుపరి చిత్రం చేయనున్నారని పోస్టులు వైరల్ చేస్తున్నారు. తన శిష్యుడిని ప్రశాంత్, అక్కినేని అఖిల్తో లాంచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ ప్రచారాల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని తెలిసింది. ప్రశాంత్- అఖిల్ సినిమా అంతా రూమర్లే అని తెలిసింది. కేవలం సరదాగా మాట్లాడుకోడానికే ఎన్టీఆర్ నివాసానికి అఖిలే వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
Buzz is that #AkkineniAkhil is reportedly in talks with an associate of director #PrashanthNeel for his next film after #Lenin.— Madhuri Daksha (@MadhuriDaksha) December 7, 2025
Recently, Prashanth Neel and Akhil also met at #JrNTR’s residence.#Dragon pic.twitter.com/lUff5wWKLB
ఓన్లీ లెనిన్
ప్రస్తుతం లెనిన్తో బిజీగా ఉన్న అఖిల్, ఇప్పటికైతే మరో కొత్త సినిమాకు సంతకం చేయలేదు. అతను పూర్తిగా లెనిన్పై దృష్టి పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. అయితే అఖిల్ ఇప్పటికే మరికొన్ని కథలు విన్నట్లు సమాచారం. అందులో కొన్ని ఓకే చేశారని తెలుస్తోంది. కానీ వీటిపై లెనిన్ సినిమా రిలీజ్ తర్వాతే క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
అఖిల్ గతంలో నటించిన సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి అంతగా రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఇప్పుడు పూర్తి ఫోకస్ లెనిన్ చిత్రం పైనే ఉంది. ఈ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించాలనే కసితో ఉన్నారు. దీనికి సంబధించిన వీడియో గ్లింప్స్ ఇప్పటికే రిలీజైంది. ఇందులో అఖిల్ విలేజ్ బ్యాగ్డ్రాప్లో కనిపించి, రాయలసీమ స్లాంగ్ డైలాగులతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందులో అఖిల్ పవర్ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నారని గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థం అవుతోంది.
ఇప్పటిదాకా అఖిల్ అలాంటి పాత్రలో కనిపించలేదు. దీంతో కొత్త సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈసారి అందరి అంచనాలు అందుకోవాలనే కసితోనే అఖిల్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ జాన్రాలో తెరకెక్కుతుంది. షూటింగ్ గురించి ప్రస్తుతం అప్డేట్లు లేవు. దీంతో ఈ సినిమా 2026లోనైనా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందా అని ఫ్యాన్స్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. దీనిపై మేకర్సే క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.
అఖిల్ 'లెనిన్' ఇంకెప్పుడు- కన్ఫ్యూజన్లో ఫ్యాన్స్!