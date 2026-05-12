MLA కూతురిగా జాన్వీ కనిపించనుందా? రత్నవేలు ఏం చెప్పారంటే?
పెద్ది సినిమాలో ఎమ్మెల్యే కుమార్తె అచియ్యమ్మ పాత్రలో జాన్వీ కపూర్- జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలకానున్న సినిమా
Published : May 12, 2026 at 8:22 AM IST
Janhvi Kapoor Role In Peddi Movie : పెద్ది సినిమా విడుదల ఎప్పుడెప్పుడా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా "పెద్ది" సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్ర గురించి సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్. రత్నవేలు ఇటీవల ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు.
పెద్ది సినిమాలో రావు రమేశ్ పోషించిన ఎమ్మెల్యే కుమార్తె అచియ్యమ్మ పాత్రలో జాన్వీ కపూర్ కనిపించనుందని రత్నవేలు తెలిపారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఆ సినిమా 2026 జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. పెద్దిలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ వంటి నటులు కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. ఈ పాన్-ఇండియన్ సినిమాకు వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మాతగా వ్యవహరించింది. పెద్దికి ఏ. ఆర్. రెహమాన్ స్వరాలు సమకూర్చారు.