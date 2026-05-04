'నా కమాండర్ విజయం సాధించారు'- దళపతికి సెలబ్రిటీల స్పెషల్ విషెస్

తమిళనాట అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దళపతి విజయ్ ఘన విజయం- సెలబ్రిటీల ప్రశంసల వెల్లువ- మహేశ్ బాబు, నాని స్పెషల్ ట్వీట్స్

Thalapathy Vijay - Mahesh Babu (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 6:36 PM IST

Thalapathy Vijay Victory : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో స్టార్ హీరో, టీవీకే (తమిళ వెట్రి కళగం) అధినేత విజయ్ దళపతి అఖండ విజయం సాధించారు. ఆయన పార్టీ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇప్పటికే 105 స్థానాల్లో టీవీకే ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఇంతటి భారీ విజయం సాధించిన విజయ్​కు తెలుగు, తమిళంతోపాటు బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

మీపై ఉంచిన నమ్మకానికి ఈ గెలుపే నిదర్శనం : మహేశ్ బాబు
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబు ఈ విజయంపై స్పందించారు. ఆయన విజయ్​కు హృదయ పూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలు ఆయనపై ఉంచిన అపార నమ్మకానికి ఈ విజయమే నిదర్శనం అని మహేశ్ అన్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఈ విజయం బాటలు వేస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు మహేశ్ ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశారు. నాని కూడా ట్వీట్ చేశారు. 'అభినందనలు విడయ్ సర్. మీరు పార్టీ పెట్టినప్పుడు తొలుత అందరూ అనుమానించారు. కానీ తర్వాత మిమ్మల్ని విజేతగా నిలిపారు. ఇలా తొలుత మా ఇంట్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్​ను ఉద్దేశిస్తూ) జరిగింది. ఇప్పుడు మా పక్క రాష్ట్రలో ఇదే రిపీట్ అయ్యింది. ​తమిళనాడు ప్రజలకు మరింత మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నా' అని హీరో నాని పోస్టు షేర్ చేశారు.

తొలి ఎన్నికల్లోనే గ్రాండ్ విక్టరీ
'మొదటి ఎలక్షన్స్​లోనే ఘన విజయం సాధించిన దళపతి మీకు అభినందనలు తలపతి. తమిళనాడులో ఎంజీఆర్​ నాటి కాలం పునరావృతం అయ్యింది. ప్రజలకు మార్పు అవసరమైనప్పుడు ఎవరూ ఆపలేరు. రాజకీయాల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితికి ఇది పూర్తి నిరాటంకమని చెప్పవచ్చు. మీకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. రాష్ట్రంతోపాటు చిత్ర పరిశ్రమలో అభివృద్ధికి కృషి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను' అని తమిళ హీరో విశాల్ పోస్టు పెట్టారు.

  • విజయ్, మీకు అభినందనలు. ప్రజలకు మీపై ఉన్న విశ్వాసం అద్భుతం. మీ తదుపరి అధ్యాయానికి మరింత శక్తి చేకూరాలి- టైగర్ జాకీష్రాఫ్, బాలీవుడ్ హీరో
  • నా కమాండర్ విజయం సాధించారు. ప్రియమైన విజయ్ సర్ మీకు అభినందనలు. లవ్ యూ- సందీప్ కిషన్
  • మన భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన దళపతి విజయ్ గారు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేస్తూ ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించడం చూసి గర్వంగా ఉంది. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక విజయం - నిఖిల్ సిద్ధార్థ్

