'ది ఒడిస్సీ' రివ్యూ: క్రిస్టోఫర్ నోలన్ గ్రీకు మైథాలజీ ఆడియెన్స్ని అలరించిందా?
లెజెండరీ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ లేటెస్ట్ మూవీ ఒడిస్సీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందా? - మూవీలో సాగే యుద్ధాలు ఆకట్టుకున్నాయా?
Published : July 17, 2026 at 5:15 PM IST
The Odyssey Review: డిఫరెంట్ జాన్రాలను ఎంచుకుంటూ, ఒక్కొక్క సినిమాకు వైవిధ్యం చూపిస్తూ ఉంటారు క్రిస్టోఫర్ నోలన్. ప్రస్తుతం ఆయన నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ ఒడిస్సీ. ఈ చిత్రానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విపరీతమైన హైప్ ఉంది. గ్రీకు మైథాలజీ స్టోరీగా ఎంచుకుని తెరెకెక్కించిన ఈ సినిమాతో మళ్లీ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ మేజిక్ చేశారా? 'ది ఒడిస్సీ' ఎలా ఉందో రివ్య్వూ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ ఏంటంటే?
తన తెలివితేటలతో ట్రాయ్ రాజ్యాన్ని జయిస్తాడు ఒడిస్సియస్. పదేళ్లుగా సాగుతున్న ట్రోజన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలుకుతాడు. ఆపై సైన్యంతో చేరి అతని రాజ్యం ఇథాకాకు సముద్ర మార్గం ద్వారా పయనమవుతాడు. అతడి రాక కోసం భార్య పెనెలోప్ (అన్నీ హాథవే) కొడుకు టెలిమాకస్ (టామ్ హాలెండ్) ఎదురు చూస్తుంటారు. ఒడిస్సియన్ ఎప్పటికీ తిరిగిరాడని, తనను వివాహం చేసుకోవాలని పెనెలోప్ను ఆంటినస్ (రాబర్ట్ పాటిన్సన్) ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటాడు. తన శక్తియుక్తులతో ఆమెను వశం చేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. 10 రోజుల్లో ఇథికాకు వెళ్లాల్సిన ఒడిస్సియస్కు సముద్ర ప్రయాణంలో ఏ విధమైన ఆపదలొచ్చాయి? ఈ క్రమంలో ఎవరెవరిని ఎదుర్కొన్నాడు? గ్రీకు దేవతలు అతనిపై ఎందుకు కోపం చూపించారు? భార్య, బిడ్డలను కలుసుకోవడానికి ఒడిస్సియస్కు పదేళ్లు ఎందుకు పట్టింది? చివరకు కలిశాడా? లేదా అన్నది తెలియాలంటే ఒడిస్సీ సినిమా చూడాల్సిందే!
ఎలా ఉందంటే?
యుద్ధాలు, రాజ్యాలు, రాజులు, మాయలు, మంత్రాలు, రాక్షసులు మన సిల్వర్స్క్రీన్కు పెద్ద కొత్తేమీ కాదు. ఇతిహాస, పురాణగాథలు, ఎన్నో మన ఆడియెన్స్కు తెలిసిన కథలే. అదే విధంగా ఈ గ్రీకు పురాణ గాథ ఒడిస్సీ కూడా అలాంటి తరహాలోనే ఉంటుంది. యుద్ధంలో విజయం సాధించిన తర్వాత పయనమైన ఒక రాజు చేసే సంక్లిష్టమైన ప్రయాణమే ఈ స్టోరీ. ఈ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో సీన్స్కు మూలంగా మన పురాణగాథల్లోనూ కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి కథలు చెప్పే విషయంలో డైరెక్టర్, స్టోరీ టెల్లర్కి ఎప్పుడూ రెండు దారులనేవి ఉంటాయి. ఒకటి ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడం. దీనివల్ల ప్రతి సీన్ మనం ఎక్కడో చూసిందేగా అని అనిపించవచ్చు. ఇందులో కొత్తతనమేదీ కనిపించదు. ఎప్పుడైతే స్టోరీకి డ్రామా యాడ్ చేస్తామో అప్పుడది ఆడియెన్స్కి హృదయాలకు హత్తుకుంటుంది. ది ఒడిస్సీ తో క్రిస్టోఫర్ నోలన్ చేసిన మాయ అదే. నాన్ లీనియర్ పద్ధతి ( గతం, ప్రస్తుతం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూపిస్తూ వెళ్లడం) లో స్టోరీని ఆద్యంతం డ్రామా యాంగిల్లో ప్రెజెంట్ చేయడంతో మనం కూడా ఒడిస్సియన్తో కలిసి ట్రావెల్ చేస్తూ, ప్రతి ఎమోషన్ను ఓన్ చేసుకుంటారు.
కింగ్ లేనటువంటి ఇథాకా రాజ్యాని, రాణి కోసం రాబందుల్లా వేచి చూస్తున్న వారిని పరిచయం చేస్తూ స్టోరీని స్టార్ట్ చేశారు డైరెక్టర్. మరోపక్క వయసు ఎక్కువైన ఒడిస్సియస్ ఒక ద్వీపంలో కలిప్సో (ఛార్లెజ్ థెరాన్) తో కలిసి జీవిస్తూ తన గతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునేందుకు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా రెండు వేర్వేరు వాటిని స్క్రీన్పై చూపిస్తూ, ఇంకొకవైపు ఆడియెన్స్కు ఎక్కడా సస్పెన్స్ మిస్ కాకుండా, ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేసే విధంగా ఒడిస్సియస్ సముద్ర ప్రయాణాన్ని నోలన్ చాలా గొప్పగా ఆవిష్కరించాడు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ప్రతి ఎపిసోడ్ దేనికదే స్పెషల్గా నిలుస్తుంది. ట్రాయ్ను వశం చేసుకోవడానికి చెక్క గుర్రాన్ని చేయడం గానీ, ఆ తర్వాత ట్రాయ్పై జరిగే మెరుపుదాడులు అన్నీ వాస్తవానికి దగ్గరగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు నోలన్.
ఎలా సాగిందంటే?
ఓ సారి ఒడిస్సియస్ సముద్ర మార్గం పట్టాక, ఆ తర్వాత వచ్చే ఒంటి కన్ను రాక్షసుడితో యుద్ధం, ఐరన్ షీల్డ్స్ ధరించిన భారీ మనుషులు దాడి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం, సముద్ర సుడిగుండం నుంచి తప్పించుకుని తన మనుషులను బలి ఇవ్వడం ఇలా ప్రతి సీక్వెన్స్ అందమైన చందమామ కథలాగే ఉంటుంది. ప్రతి సీన్లో స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. కథానాయకుడు ఎలా తప్పించుకుంటాడు? అన్న క్యూరియాసిటీ ప్రేక్షకుడి ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. హీరో కావడంతో అన్నింటినీ జయించేస్తాడు అనుకోవడం కంటే హీరో అవడం వలనే అన్నింటికీ ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలుగుతున్నాడనే అర్థాన్ని ఆడియెన్స్కు అందిస్తారు. ఫస్టాప్ అంతా యాక్షన్ చుట్టూ తిరిగితే, సెకండాఫ్ మాత్రం డ్రామా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఇథికాను, పెనెలోప్ను దక్కించుకోవడానికి రాజ్యం చూట్టూ మూగిన మూకలను అంతం చేసేందుకు ఒడిస్సియస్, అతని కొడుకు టెలికమాస్ చేసే ప్రయత్నాలతో సాగుతుంది. ఇక్కడే సినిమా ఎంతకీ ముందుకు సాగినట్లుగా అనిపించదు. ఇక క్లైమాక్స్లో ఒడిస్సియస్ కత్తిని పట్టుకోవడం, రాజ్యం వద్ద ఉన్న విలన్లను అంతం చేయడంతో స్టోరీకి ఓ అర్థవంతమైన ముగింపును ఇచ్చారు.
ఒడిస్సియస్ క్యారెక్టర్లో మాట్ డామన్ అద్భుతంగా నటించారు అని అనడం కన్నా జీవించారని చెప్పొచ్చు. అంతలా తన క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రధానంగా హావభావాలను, ఎమోషన్స్ను చక్కగా ప్రెజెంట్ చేశారు. ఇక పెనెలోప్గా అన్నీ హాథవే, టెలిమాకస్గా టామ్ హాలెండ్ పాత్రలకు అనుగుణంగా సరిపోయారు. నటీనటులలో ఏకైక ఇండియన్గా హిమేష్ పటేల్ ఒడిస్సియస్ సెకండ్ కమాండర్గా, తరచుగా అయోమయానికి గురయ్యే పాత్రకు బెస్ట్ ఛాయిస్.మంత్రగత్తె సిర్సీ పాత్రలో సమంత మోర్టన్, కలిస్పోగా ఛార్లెజ్ థీరన్ అలరించారు. పెనెలోప్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే వారిలో ఒకడైన ఆంటినస్గా రాబర్ట్ పాటిన్సన్ కూడా చక్కటి నటన కనబరిచారు.
సాంకేతికంగా ఈ సినిమా మరో ట్రెండ్ సెట్టర్ అవుతుంది. ప్రెజెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వీఎఫ్ఎక్స్ వంటి ఆధిపత్యం వహిస్తున్న తరుణంలో మోడ్రన్ మూవీ వరల్డ్లో వాస్తవానికి దగ్గరగా ప్రతి సీన్ను ప్రెజెంట్ చేయాలనే మూవీటీమ్ కష్టం ప్రతీ సీన్లో కనిపిస్తుందని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా హోయ్టే వాన్ సినిమాటోగ్రఫీ మనం చూడని ప్రపంచాన్ని నమ్మేలా ఆవిష్కరించింది. ఆడియెన్ను స్టోరీలోకి వెళ్లడంలోనూ, కాంస్యయుగపు శబ్దాలను రీక్రియేట్ చేయడంలోనూ లుడ్విగ్ గోరాన్సన్ తనదైన మ్యూజిక్తో మేజిక్ చేసేశారు. డైరెక్టర్ క్రిస్టఫర్ నోలన్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనేముంది! అతని విజన్, టేకింగ్ ప్రతిదీ కూడా అలరిస్తుంది. వాస్తవ ప్రపంచానికి దగ్గరగా ది ఒడిస్సీని ఆవిష్కరించడంలో తనకు తనే సాటిగా నిలిచారు. సినిమాలో 'మనుషులు లేని మహా కట్టడాలు, నగరాలు మట్టితో సమానం మనుషుల్లో దేవుడిని వెతకొద్దు, నిరాశపడతావు' వంటి కొన్ని డైలాగ్స్ ఆకట్టుకుంటాయి.
ప్లస్ పాయింట్స్
- స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లే
- నటీనటులు
- డైరెక్షన్, సాంకేతిక బృందం పనితీరు
- సన్నివేశాల్లో సహజత్వం
మైనస్
- ద్వితీయార్ధంలో కొన్ని సన్నివేశాలు
చివరిగా: ది ఒడిస్సీ - నోలన్ మరో గొప్ప మాస్టర్ పీస్
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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