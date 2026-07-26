క్రిస్టోఫర్ నోలన్కు నచ్చిన ఇండియన్ డైరెక్టర్ ఎవరో తెలుసా?
క్రిస్టోఫర్ నోలన్కు నచ్చిన భారతీయ సినిమా ఏంటో తెలుసా?- స్వయంగా వెల్లడించిన హాలీవుడ్ డైరెక్టర్
Published : July 26, 2026 at 8:02 PM IST
Christopher Nolan favorite India Director : హాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ లేటెస్ట్గా తెరకెక్కించిన ది ఒడిస్సీ (The Odyssey)కి భారత్లోనూ అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ దక్కింది. స్టోరీ ప్రజెంట్ చేయడం, క్యారెక్టరైజేషన్, స్క్రీన్ ప్లే ఇలా అన్నింటిలో నోలన్ తనదైన మార్క్ చూపించారు. దీంతో ఆయనకు భారత్లో అభిమానులు మరింత పెరిగారు. అయితే అంతటి దర్శకుడు తాజాగా తనకు ఇష్టమైన భారత దర్శకుడు ఎవరో, తనకు నచ్చిన సినిమాలు ఏంటో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే?
సత్యజిత్ రే
'భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో సత్యజిత్ రే అత్యుత్తమ దర్శకులలో ఒకరు' అని క్రిస్టోఫర్ నోలన్ అన్నారు. ఆయన తెరకెక్కించిన అపూ ట్రైలాజీ (The Apu Trilogy సినిమా ఆయనకు నచ్చిన చిత్రాల్లో ఒకటని పేర్కొన్నారు. క్రిస్టోఫర్ నోలన్ రీసెంట్గా న్యూయార్క్లోని క్రైటీరియాన్ కలెక్షన్ ఆఫీస్ను సందర్శించారు. అయితే ఆ ఆఫీసులో క్రైటీరియాన్ క్లోజెట్ (Criterion Closet) అనే ప్రత్యేకమైన గది ఉంటుంది. అందులో వివిధ దేశాల దర్శకులు తెరకెక్కించిన 1,700కు పైగా చిత్రాలను సేకరించి భద్రపరిచారు.
ఎప్పుడైనా ప్రముఖ దర్శకులు, నటీనటులు, ఇతర కళాకారులు అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు తాము చూడాలనుకునే సినిమాలను సెలక్ట్ చేసుకుంటారు. అంతేకాదు ఆయా సినిమాల గొప్పతనాన్ని తమ మాటల్లో వివరిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే నోలన్ కూడా తాజాగా తాను చూడాలనుకున్న సినిమాల లిస్ట్ గురించి చెప్పారు. అందులో బెంగాలీ ప్రముఖ డైరెక్టర్ సత్యజిత్ రే దర్శకత్వం వహించిన ది అపూ ట్రైలాజీ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కించిన సత్యజిత్ రే భారత అత్యుత్తమ దర్శకుల్లో సత్యజిత్ ఒకరని, ఆయన తెరకెక్కించిన అపూలోని పథేర్ పాంచాలి చూసినప్పుడు తాను ఆశ్చర్యపోయినట్లు చెప్పారు.
Christopher Nolan recently visited the Criterion Closet and picked up Satyajit Ray’s The Apu Trilogy. Calling Ray one of the great Indian filmmakers, Nolan said Pather Panchali was an absolutely incredible film that completely blew his mind. He has not yet watched the other two… pic.twitter.com/0ci8Y0UAfq— মৃত্যুঞ্জয় 🇮🇳 (@VloggerCalcutta) July 26, 2026
'భారత్కు చెందిన అత్యుత్తమ దర్శకులలో సత్యజిత్ రే ఒకరు. ఆయన తెరకెక్కించిన ది అపూ ట్రైలాజీలో తొలి సినిమా పథేర్ పాంచాలి సినిమా అద్భుతం. ఆ చిత్రం చూసినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయా. అయితే ఈ ట్రైలాజీలో మిగిలిన రెండు చిత్రాలు నేను ఇప్పటికీ చూడలేదు. అందుకే ఆ రెండు సినిమాలను ఇంటికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నా. ఈ కథనూ మొత్తం తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి నాలో ఉంది' అని నోలన్ ఓ వీడియోలో పేర్కొన్నారు.
అపూ సిరీస్
కాగా, అపూ ట్రైలాజీ అనేది మూడు సినిమాలతో కూడిన సిరీస్లాటింది. ఇందులో పథేర్ పాంచాలి (1955), అపరాజి (1956), అపుర్ సంపార్(1959) సినిమాలు ఉంటాయి. బెంగాలీ రచయిత బిభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ నవల ఆధారంగా ఈ సినిమాలను రూపొందించారు. ఈ కథలో బంగాల్లోని గ్రామీణ ప్రాంతానికి చేందిన అపూ అనే పిల్లాడి బాల్యం నుంచి యవ్వనం దాకా చూపించారు. ఈ క్రమంలో అపూ ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, కఠిన పరిస్థితులను అత్యంత నేచురల్గా చూపించారు. ఇవి ప్రేక్షకుల హృదయాలను పిండేశాయి. ఇందులో భావోద్వేగాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజల రోజువారీ జీవితాలను వాస్తవికంగా తెరకెక్కించారు. అప్పట్లో ఈ సినిమాలకు అద్భుతమైన ఆదరణ దక్కింది.