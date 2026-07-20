'ది ఒడిస్సీ' అదిరిపోయే వీకెండ్ కలెక్షన్స్- ఫస్ట్ వీకెండ్ వరల్డ్ వైడ్ వసూళ్లు ఎంతంటే?
కలెక్షన్ల సునామీని సృష్టిస్తోన్న హాలీవుడ్ 'ది ఒడిస్సీ' - నోలన్ గత చిత్రాల రికార్డు బ్రేక్!
Published : July 20, 2026 at 11:43 AM IST
Odyssey Box Office Collections Worldwide : 'ది ఒడిస్సీ' ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్లను సాధిస్తూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. హాలీవుడ్ లెజెంజరీ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన ఆ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. భారత్లోనూ వసూళ్లపరంగా సత్తా చాటుతోంది. నోలన్ గత చిత్రాల కలెక్షన్లను అధిగమించే దిశగా ఒడిస్సీ అడుగులు వేస్తోంది. ఫస్ట్ వీకెండ్లో ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ నమోదు చేసిన కలెక్షన్లను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీకెంట్ కంప్లీట్ అయ్యే నాటికి రూ.2,548 కోట్లు
క్రిస్టోఫర్ నోలన్ దర్శకత్వంలో ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ నటుడు మాట్ డామన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన 'ది ఒడిస్సీ' ఫస్ట్ వీకెండ్ కంప్లీట్ అయ్యే నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.264 డాలర్లకు పైగా (ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 2,548 కోట్లకు పైగానే) గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. అంతేకాకుండా నోలన్ కెరీర్లోనే ఇది బెస్ట్ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్ కావడం విశేషం. ఇక ఒడిస్సీ భారత్లో ఫస్ట్ డే రూ. 20.76 కోట్ల వసూళ్లతో అదరగొట్టింది. వరల్డ్వైడ్గా 39.8 మిలియన్ మిలియన్ డాలర్లు దాదాపు రూ.375 కోట్లు)ను సాధించింది. రీసెంట్గా ఈ మూవీ వీకెండ్ వసూళ్లను తెలుపుతూ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పోస్టును సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకుంది.
మొదటి మూడు రోజుల్లో 264 మిలియన్ డాలర్లు సాధించిందని, ఈ మొత్తంలో నార్త్ అమెరికా నుంచే 124 మిలియన్ డాలర్లు సాధించినట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది. గతంలో డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ రూపొందించిన ది డార్క్ నైట్ రైజెస్ బ్లాక్బస్ట్ర్ విజయాన్ని సాధించింది.ఈ సినిమా 249 మిలియన్ వసూళ్లను అందుకుంది. అదే విధంగా ఒప్పెన్ హైమర్ 181 మిలియన్ డాలర్లను అందుకుంది. దీని ప్రకారం వీకెండ్ పూర్తయ్యే నాటికి ఈ రెండింటినీ ది ఒడిస్సీ కలెక్షన్స్ పరంగా అధిగమించింది. గ్రీకు మైథాలజీతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ షూటింగ్ను నోలన్ కేవలం 91 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశారు. రూ.2 వేల కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ తొలి మూడు రోజుల్లోనే పెట్టిన బడ్జెట్ను రాబట్టుకోవడం విశేషం. దాంతో ఇది మరిన్ని రోజుల్లో వన్ బిలియన్ డాలర్ మార్క్ను అందుకోవడం ఖాయమని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. భారత్లో ఈ సినిమాకు విశేష ఆదరణ లభిస్తుంది.