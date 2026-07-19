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డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్​ కాంట్రవర్సీకి ఫుల్​స్టాప్- జానీ మాస్టర్‌ వివరణతో ఫెడరేషన్ సాటిఫై

జానీ మాస్టర్ వ్యవహారంపై ఫిల్మ్‌ ఫెడరేషన్ అత్యవసర సమావేశం- రంగంలోకి చిరంజీవి, బాలకృష్ణ- వివాదానికి ఫుస్​ స్టాప్!

Jani Master
Jani Master (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 9:57 PM IST

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Jani Master Issue : టాలీవుడ్ కొరియోగ్రఫర్ జానీ మాస్టర్ వివాదం ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. ఆయన ఇచ్చిన వివరణతో ఫెడరేషన్‌ సంతృప్తి చెందినట్లు అధ్యక్షుడు వల్లభనేని అనిల్‌ తెలిపారు. దీంతో డ్యాన్సర్స్‌ అసోసియేషన్‌లో నెలకొన్న వివాదానికి ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఈ నెల 26న జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరుగుతుందని, ఆ మీటింగ్​లో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని అనిల్ తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జనరల్‌ సెక్రటరీపై తప్పకుండా చర్యలు ఉంటాయని అన్నారు. ఇక సుమలత ఆధ్వర్యంలోనే అసోసియేషన్‌ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇక నుంచి అందరు కలిసి కట్టుగా పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్​లో ఆదివారం కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌, అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షురాలు సుమలతతో కలిసి అనిల్ విలేకరులతో మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా జానీ మాస్టర్ మాట్లాడారు. తన వివరణతో ఫెడరేషన్ సంతృప్తి చెందిందని అన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ కాంట్రవర్సీకి ఇప్పటితో ఫుస్ స్టాప్ పడిందని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. 'ఫెడరేషన్‌ నా వివరణతో సంతృప్తి చెందింది. అందుకే ఈ వివాదానికి ఇంతటితో తెర పడిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ కాంట్రవర్సీల వల్ల డ్యాన్సర్లు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. పరిశ్రమలో 24 క్రాఫ్ట్స్‌కి ఫెడరేషన్‌ అవసరం ఉంది. చిరంజీవితో పాటు ఇండస్ట్రీ పెద్దలు మా సమస్యలు అర్థం చేసుకున్నారు. చిరంజీవి నన్ను, శేఖర్‌ మాస్టర్‌ను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు. అలాగే యూనియన్‌ సమస్యను సైతం పరిష్కరించారు. ఇక బాలకృష్ణ కూడా సమస్యపై స్పందించారు. సమస్య సద్దుమణిగేలా చూడాలని అన్నారు' అని జానీ మాస్టర్ తెలిపారు.

అంతకుముందు జానీ మాస్టర్ వ్యవహారంపై ఫిల్మ్‌ ఫెడరేషన్ అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు రంగంలోకి అగ్రకథానాయకులు చిరంజీవి, బాలకృష్ణ రంగంలోకి దిగారు. ఇరువర్గాలతో మాట్లాడి వివాదాన్ని పరిష్కరించే దిశగా చర్చలు జరిపారు. ఈ క్రమంలోనే జానీ మాస్టర్‌, సుమలత దేవి వివరణతో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సంతృప్తి చెందింది. దీంతో జానీ మాస్టర్‌పై ఫిల్మ్‌ ఫెడరేషన్ విధించిన నిషేధాన్ని ఎత్తివేసింది. అలాగే కార్మికుల కష్టం వారికే దక్కాలన్నదే తమ కోరిక అని ఫెడరేషన ప్రెసిడెంట్ సుమలత తెలిపారు. డ్యాన్సర్లు కట్టే రూ.100తోనే అసోసియేషన్‌ నడుస్తోందన్నారు. అందుకే తాము కార్మికులకు అండగా ఉండామని పేర్కొన్నారు.

కాగా, కొద్ది రోజుల కింద అసోసియేషన్​లో మెంబర్​షిప్, ఎన్నికల అంశంపై జానీ మాస్టర్ - శేఖర్ మాస్టర్ వర్గాల మధ్య కొద్దిపాటి వివాదం చెలరేగింది. ఈ క్రమంలోనే కొరియోగ్రఫర్ల మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని, ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతోందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ వీటిన్నంటినీ జానీ మాస్టర్ కొట్టిపారేశారు. శేఖర్ మాస్టర్​తో తనకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవని చెప్పారు. ఇదంతా అటుంచింతే, ఈ డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్ విషయంలో జానీ మాస్టర్ ఈ నెల 12న చేసిన వ్యాఖ్యలు, సభ్యులను రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయని, ఆయన తీరుపై ఫెడరేషన్​ ఫైర్ అయ్యింది. ఈ అంశంపై వివరణ ఇవ్వాలని జులై 14న పిలిచినా రాకపోవడంపై మండిపడింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈనెల 17న నోటీసులు జారీ చేసి ఆయనపై ఆల్ఇండియా స్థాయిలో సస్పెన్షన్ విధించింది. 7 రోజుల్లోగా లిఖిత పూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని జాను మాస్టర్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పే వరకు ఫెడరేషన్ తరపున జానీ మాస్టర్‌కు సహాయం నిరాకరించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఆదివారం వివరణ ఇచ్చుకున్నారు.

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