ఆ టెక్నిక్ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్
'జపం జపం' పాటలో చిరంజీవి గ్రావిటీ డిఫైయింగ్ డ్యాన్స్-హాలీవుడ్ సినిమా 'ఇన్సెప్షన్' కంటే 20 ఏళ్ల ముందే మన ప్రయోగం.
Published : November 25, 2025 at 10:16 AM IST
Kodama Simham Inception Movie : మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా అంటేనే డ్యాన్స్, ఫైట్స్, అద్భుతమైన విజువల్స్. 1990లో వచ్చిన 'కొదమ సింహం' సినిమాలోని "జపం జపం దొంగ జపం" పాట కూడా అప్పట్లో ఒక సంచలనం. ఈ పాటలో చిరంజీవి నేల మీద నుంచి నడుచుకుంటూ గోడ మీదకు, అక్కడి నుంచి ఏకంగా సీలింగ్ మీదకు నడిచే షాట్ చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. గ్రావిటీకి ఆపొజిట్గా చేసిన ఈ ఫీట్ వెనుక ఉన్న టెక్నిక్ ఏంటో చిరంజీవి స్వయంగా వివరించారు. అది వింటే మన టెక్నీషియన్స్ అప్పట్లోనే ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఆలోచించారో అర్థమవుతుంది.
ఇన్సెప్షన్ కంటే ముందే
క్రిస్టఫర్ నోలన్ తీసిన హాలీవుడ్ మూవీ 'ఇన్సెప్షన్' (2010)లో ఓ ఫైట్ సీన్ చూసి ప్రపంచం మొత్తం వావ్ అనుకుంది. కానీ, ఆ సినిమా రావడానికి 20 ఏళ్ల ముందే మన తెలుగు సినిమాలో అదే టెక్నిక్ను వాడారు. ఒక భారీ వీల్ లాంటి సెట్ వేసి, దానికి కెమెరాను ఫిక్స్ చేశారు. ఆ సెట్ మొత్తం గుండ్రంగా తిరుగుతుండగా, చిరంజీవి దానికి తగ్గట్టుగా నడుస్తూ, డ్యాన్స్ చేస్తూ ఆ షాట్ను సింగిల్ టేక్లో పూర్తి చేశారు. ఇది అప్పట్లో ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఎవరూ ఊహించని ప్రయోగం. ప్రభుదేవా కొరియోగ్రఫీ, చిరు గ్రేస్తో ఈ సాంగ్ హై లెవెల్ క్రేజ్ అందుకుంది.
రీ రిలీజ్ జాతర ఫ్యాన్స్ పూనకాలు!
35 ఏళ్ల తర్వాత ఈ సినిమా ఇప్పుడు 4K టెక్నాలజీతో రీ రిలీజ్ అయ్యి (నవంబర్ 21న) మళ్లీ థియేటర్లను షేక్ చేసింది. అప్పటి జనరేషన్ చూసి ఆశ్చర్యపోయిన ఈ కౌబాయ్ అడ్వెంచర్ను, ఇప్పుడున్న యూత్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసి ఫిదా అయ్యారు. ముఖ్యంగా చిరంజీవి గుర్రపు స్వారీ, గన్ ఫైట్స్, ఆ స్టైలిష్ మేనరిజమ్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ విజిల్స్ వేశారు. రీ-రిలీజ్ ట్రైలర్, సాంగ్స్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే క్లాసిక్ సినిమాలకు ఎల్లప్పుడూ ఒకే తరహాలో క్రేజ్ ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.
రికార్డుల సింహం ఇంగ్లీష్లోనూ రిలీజ్!
1990లో ఈ సినిమా క్రియేట్ చేసిన రికార్డులు సామాన్యమైనవి కావు. అప్పట్లోనే 4 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన సినిమా ఇది. మద్రాస్, ఊటీ, మైసూర్, రాజస్థాన్ వంటి ప్రదేశాల్లో షూటింగ్ జరుపుకుని, విజువల్ వండర్గా నిలిచింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద 20 సెంటర్లలో 100 రోజులు ఆడి రికార్డు సృష్టించింది. హైలెట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాను హిందీలో "మై హూ కిలాడియోంకా కిలాడి"( my hun khiladiyonka khiladi) గానే కాకుండా, ఇంగ్లీష్లో "హంటర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ట్రెజర్" పేరుతో డబ్ చేయడం అప్పట్లో ఒక సంచలనం.
చరణ్ ఫేవరెట్ సినిమా ఇదే
రామ్ చరణ్కు కూడా ఈ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టమట. చిన్నప్పుడు భోజనం చేయాలంటే ఈ సినిమా క్యాసెట్ పెడితేనే తింటానంటూ మారంచేసేవాడని చిరంజీవి గుర్తుచేసుకున్నారు. తండ్రి సినిమాను చూసి పెరిగిన చరణ్, ఇప్పుడు గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదగడం అదే సినిమా మళ్లీ ఇప్పుడు రీ-రిలీజ్ అవ్వడం నిజంగా ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో వాడిన టెక్నిక్ ఇంతకు ముందే ఒక మళయాలం చిత్రంలో చూపించారని పలువురు కామెంట్లలో తెలిపారు. 1984 లో విడుదలైన 'మై డియర్ కుట్టి చేతన్' పిల్లల ఫాంటసీపై తెరకెక్కింది. ఇది 3D ఫార్మాట్లో చిత్రీకరించిన తొలి భారతీయ సినిమా. ఈ సినిమాలోను అదే టెక్నిక్ వాడి ఒక పాటను చిత్రీకరించారు. ఈ టెక్నిక్ను సినిమాలో వాడేందుకు దర్శకుడు విదేశాలకు వెళ్లి తెలుసుకొని, స్పెషల్ కెమెరాల సహాయంతో మూవీని తెరకెక్కించారు. అప్పట్లోనే ఈ సినిమాకు దాదాపు రూ. 40 లక్షల వరకు ఖర్చు అయినట్లు కొన్ని రిపోర్టులు తెలిపాయి.