మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓటీటీ ఎంట్రీ- 'మెగావర్స్' టాక్ షోతో అడుగు పెట్టనున్నారా?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మెగావర్స్' టాక్ షో ద్వారా ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ షో నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
Published : October 27, 2026 at 12:38 PM IST
Megastar Chiranjeevi Talk Show : వెండితెరపై తిరుగులేని స్టార్డమ్ను సంపాదించుకున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. దాదాపు 5 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. 'మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు' షోకు హోస్ట్గా వ్యవహరించి బుల్లితెరపైనా తనదైన ముద్ర వేశారు. అయితే ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ద్వారా ఆయన మెగా ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇండస్ట్రీలో ఇది హాట్ టాపిక్గా మారింది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాజెక్టుకు 'మెగావర్స్' అనే ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ను కూడా ఖరారు చేసినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.
15 ఎపిసోడ్లు - ఫస్ట్ సీజన్లో గెస్ట్లు వీళ్లే!
నెట్ఫ్లిక్స్లో రూపొందుతున్న 'మెగావర్స్' టాక్ షో షూటింగ్ మంగళవారం నుంచి హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఫస్ట్ సీజన్కు గాను మొత్తం 15 ఎపిసోడ్లను మేకర్స్ ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ సీజన్లో ప్రముఖ కమెడియన్ బ్రహ్మానందం, సునీల్, సత్య తదితరులు గెస్ట్లుగా పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది.
🚨 EXCLUSIVE ☑️ Megastar @KChiruTweets Garu #MegaVerse on @netflix is reportedly planned for 12–15 episodes! 🔥 🎬 First shoot with Brahmanandam, Sunil & Satya #MegastarChiranjeevi #Netflix https://t.co/VfF5pBNJEi— AMAR CHIRU (@Amarnath_555) October 26, 2026
ఓటీటీలో ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు, రియాలిటీ షోలు, సెలబ్రిటీ టాక్ షోలకు కూడా మంచి ఆదరణ దక్కుతుంది. ఇందులో స్టార్ హీరోలు పర్సనల్ లైఫ్, సినీ కెరీర్కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను షేర్ చేసుకోవడంతో ప్రేక్షకులు చూసేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవి లాంటి స్టార్ హీరో 'మెగావర్స్' అనే టాక్ షో చేయనున్నారని ప్రచారం నడుస్తుండటంతో, నార్మల్ ఆడియెన్స్ కూడా దీనికోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే మెగావర్స్పై నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
'అన్స్టాపబుల్'తో అలరించిన నందమూరి బాలకృష్ణ
మరోవైపు నందమూరి బాలకృష్ణ ఇప్పటికే 'అన్స్టాపబుల్' టాక్ షోతో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించారు. 'అన్స్టాపబుల్' ఇప్పటి వరకు 4 సీజన్లను సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ సీజన్లలో టాప్ హీరోలైన పవన్ కల్యాణ్, మహేశ్బాబు, ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రామ్చరణ్ తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. ఇక వీరితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ సైతం ఇందులో పాల్గొనడం విశేషం. బాలకృష్ణ లాంటి పెద్ద హీరో అన్స్టాపబుల్కు హోస్ట్గా చేయడంతో దీనికి విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. త్వరలో 5 సీజన్తోనూ అన్స్టాపబుల్ సరికొత్తగా అలరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ షో ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫారమ్ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
వచ్చే ఏడాది రెండు సినిమాలతో చిరంజీవి!
ఇక చిరంజీవి ప్రస్తుతం 'కాకా' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే సగానికి పైగా షూటింగ్ను కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం ముగింపు దశలో ఉంది. ఇందులో మెగాస్టార్ 'కదిరి కాళిదాస్', 'సత్యం' అనే రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో అలరించనున్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఇందులో యంగ్ హీరోయిన్ అసస్వర రాజన్ చిరంజీవికి కూతురు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. హీరోయిన్ స్నేహ చిరంజీవికి జోడీగా నటించనున్నట్లు సమాచారం. నివేదా పేతురాజ్ సైతం కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత డైరెక్టర్ బాబీ - మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో చిత్రం ఇది. దీంతో ఈ చిత్రంపై అటు సినీ వర్గాల్లో, ఇటు అభిమానుల్లో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. దీనికి ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్ స్టోరీని అందిస్తుండగా, మాస్ జాతర ఫేమ్ భాను భోగవరపు డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు. తమన్ స్వరాలను సమకూర్చిన ఈ మూవీని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13న 'కాకా' భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా బింబిసార ఫేమ్ వశిష్ఠతో చేసిన 'విశ్వంభర' సినిమా కూడా చిరంజీవి లైనప్లో ఉంది. ఇప్పటికే చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు ఆలస్యం కారణంగా షూటింగ్ వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. అయితే విశ్వంభర సైతం వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో చిరంజీవికి జోడీగా త్రిష నటిస్తుండగా, ఇషా చావ్లా, ఆషికా రంగనాథ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎం. ఎం. కీరవాణి మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రానికి గౌరహరి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ను అందిస్తున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై వంశీ, ప్రమోద్, విక్రమ్ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
'కాకా'పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి అదిరిపోయే అప్టేట్