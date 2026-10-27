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మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓటీటీ ఎంట్రీ- 'మెగావర్స్' టాక్ షోతో అడుగు పెట్టనున్నారా?

మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మెగావర్స్' టాక్​ షో ద్వారా ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ షో నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.

Megastar Chiranjeevi OTT Entry
అగ్రనటుడు చిరంజీవి (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2026 at 12:38 PM IST

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Megastar Chiranjeevi Talk Show : వెండితెరపై తిరుగులేని స్టార్​డమ్​ను సంపాదించుకున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. దాదాపు 5 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. 'మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు' షోకు హోస్ట్​గా వ్యవహరించి బుల్లితెరపైనా తనదైన ముద్ర వేశారు. అయితే ఇప్పుడు నెట్​ఫ్లిక్స్​ ద్వారా ఆయన మెగా ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇండస్ట్రీలో ఇది హాట్​ టాపిక్​గా మారింది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాజెక్టుకు 'మెగావర్స్' అనే ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్​ను కూడా ఖరారు చేసినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

15 ఎపిసోడ్లు - ఫస్ట్ సీజన్​లో గెస్ట్​లు వీళ్లే!
నెట్​ఫ్లిక్స్​లో రూపొందుతున్న 'మెగావర్స్' టాక్​ షో షూటింగ్ మంగళవారం నుంచి హైదరాబాద్​లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​లో ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఫస్ట్ సీజన్​కు గాను మొత్తం 15 ఎపిసోడ్​లను మేకర్స్ ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ సీజన్​లో ప్రముఖ కమెడియన్ బ్రహ్మానందం, సునీల్, సత్య తదితరులు గెస్ట్​లుగా పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఓటీటీలో ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు, రియాలిటీ షోలు, సెలబ్రిటీ టాక్​ షోలకు కూడా మంచి ఆదరణ దక్కుతుంది. ఇందులో స్టార్ హీరోలు పర్సనల్ లైఫ్​, సినీ కెరీర్​కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను షేర్ చేసుకోవడంతో ప్రేక్షకులు చూసేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవి లాంటి స్టార్ హీరో 'మెగావర్స్' అనే టాక్​ షో చేయనున్నారని ప్రచారం నడుస్తుండటంతో, నార్మల్ ఆడియెన్స్​ కూడా దీనికోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే మెగావర్స్​పై నెట్​ఫ్లిక్స్​ నుంచి అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.

'అన్​స్టాపబుల్​'తో అలరించిన నందమూరి బాలకృష్ణ
మరోవైపు నందమూరి బాలకృష్ణ ఇప్పటికే 'అన్​స్టాపబుల్' టాక్​ షోతో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించారు. 'అన్​స్టాపబుల్' ఇప్పటి వరకు 4 సీజన్​లను సక్సెస్​ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ సీజన్లలో టాప్ హీరోలైన పవన్ కల్యాణ్, మహేశ్​బాబు, ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రామ్​చరణ్ తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. ఇక వీరితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ సైతం ఇందులో పాల్గొనడం విశేషం. బాలకృష్ణ లాంటి పెద్ద హీరో అన్​స్టాపబుల్​కు హోస్ట్​గా చేయడంతో దీనికి విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. త్వరలో 5 సీజన్​తోనూ అన్​స్టాపబుల్ సరికొత్తగా అలరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ షో ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్​ఫారమ్ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

వచ్చే ఏడాది రెండు సినిమాలతో చిరంజీవి!
ఇక చిరంజీవి ప్రస్తుతం 'కాకా' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే సగానికి పైగా షూటింగ్​ను కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం ముగింపు దశలో ఉంది. ఇందులో మెగాస్టార్ 'కదిరి కాళిదాస్', 'సత్యం' అనే రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​తో అలరించనున్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఇందులో యంగ్ హీరోయిన్ అసస్వర రాజన్ చిరంజీవికి కూతురు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. హీరోయిన్ స్నేహ చిరంజీవికి జోడీగా నటించనున్నట్లు సమాచారం. నివేదా పేతురాజ్ సైతం కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి బ్లాక్​బస్టర్ తర్వాత డైరెక్టర్ బాబీ - మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్​లో వస్తున్న రెండో చిత్రం ఇది. దీంతో ఈ చిత్రంపై అటు సినీ వర్గాల్లో, ఇటు అభిమానుల్లో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. దీనికి ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్ స్టోరీని అందిస్తుండగా, మాస్ జాతర ఫేమ్ భాను భోగవరపు డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు. తమన్ స్వరాలను సమకూర్చిన ఈ మూవీని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13న 'కాకా' భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా బింబిసార ఫేమ్ వశిష్ఠతో చేసిన 'విశ్వంభర' సినిమా కూడా చిరంజీవి లైనప్​లో ఉంది. ఇప్పటికే చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ వీఎఫ్​ఎక్స్ పనులు ఆలస్యం కారణంగా షూటింగ్ వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. అయితే విశ్వంభర సైతం వచ్చే ఏడాది రిలీజ్​ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో చిరంజీవికి జోడీగా త్రిష నటిస్తుండగా, ఇషా చావ్లా, ఆషికా రంగనాథ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎం. ఎం. కీరవాణి మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రానికి గౌరహరి బ్యాక్​గ్రౌండ్​ స్కోర్​ను అందిస్తున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై వంశీ, ప్రమోద్, విక్రమ్ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

'కాకా'పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి అదిరిపోయే అప్టేట్

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