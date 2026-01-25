ETV Bharat / entertainment

Chiranjeevi Nagarjuna Venkatesh
Chiranjeevi Nagarjuna Venkatesh (Source : ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 2:38 PM IST

Chiranjeevi Nagarjuna Venkatesh : ఏదైనా సినిమా ఈవెంట్​లో స్టార్ హీరోలు ఇద్దరు ఒక స్టేజ్​పై కనిపిస్తేనే ఫ్యాన్స్​ సంబరాలు చేసుకుంటారు. అలాంటిది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఓ ఫొటో షేక్ చేస్తుంది. తెలుగు స్టార్లు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున, విక్టరీ వెంకటేశ్​ కలిసి తీసుకున్న ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ముగ్గురు స్టార్లు ఒకే ఫ్రేమ్​లో ఉండడంతో ఫొటో ఇంకాస్త స్పెషల్​గా మారింది. 'వీళ్లను చూస్తే ఏజ్ జస్ట్ నెంబరే','ఇంకా యంగ్​గానే కనిపిస్తున్నారు' అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఈ ముగ్గురు హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రముఖ వ్యాపారవైత్త నివాసంలో కలిశారు. చిరంజీవి తాజా సినిమా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సూపర్ హిట్ కొట్టిన సందర్భంగా సక్సెస్​ సెలబ్రేషన్స్​ చేసుకున్నారు. ఈ ముగ్గురితోపాటు ప్రముఖ డాక్టర్ ఏవీ గురువా రెడ్డి కూడా ఉన్నారు. ఆయనే ఈ ఫొటోను షేర్ చేశారు. అయితే ఈ ఫొటో మాత్రం రీసెంట్​గా తీసుకున్నది కాదట. అది సంక్రాంతి టైమ్​లో తీసుకున్న ఫొటో తెలిసింది. ఏదేమైనా చిరు, నాగ్, వెంకీ ఒకే ఫొటోలో కనిపించడం ఫ్యాన్స్​కు జోష్​నిచ్చింది. ఈ ముగ్గురూ త్వరలోనే స్క్రీన్​ కూడా షేర్ చేసుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

