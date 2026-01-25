ఒకే ఫ్రేమ్లో చిరు, నాగ్, వెంకీ- సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న ఫొటో
సింగిల్ ఫ్రేమ్లో టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలు- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్
Published : January 25, 2026 at 2:38 PM IST
Chiranjeevi Nagarjuna Venkatesh : ఏదైనా సినిమా ఈవెంట్లో స్టార్ హీరోలు ఇద్దరు ఒక స్టేజ్పై కనిపిస్తేనే ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటారు. అలాంటిది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఓ ఫొటో షేక్ చేస్తుంది. తెలుగు స్టార్లు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున, విక్టరీ వెంకటేశ్ కలిసి తీసుకున్న ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ముగ్గురు స్టార్లు ఒకే ఫ్రేమ్లో ఉండడంతో ఫొటో ఇంకాస్త స్పెషల్గా మారింది. 'వీళ్లను చూస్తే ఏజ్ జస్ట్ నెంబరే','ఇంకా యంగ్గానే కనిపిస్తున్నారు' అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఈ ముగ్గురు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రముఖ వ్యాపారవైత్త నివాసంలో కలిశారు. చిరంజీవి తాజా సినిమా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సూపర్ హిట్ కొట్టిన సందర్భంగా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు. ఈ ముగ్గురితోపాటు ప్రముఖ డాక్టర్ ఏవీ గురువా రెడ్డి కూడా ఉన్నారు. ఆయనే ఈ ఫొటోను షేర్ చేశారు. అయితే ఈ ఫొటో మాత్రం రీసెంట్గా తీసుకున్నది కాదట. అది సంక్రాంతి టైమ్లో తీసుకున్న ఫొటో తెలిసింది. ఏదేమైనా చిరు, నాగ్, వెంకీ ఒకే ఫొటోలో కనిపించడం ఫ్యాన్స్కు జోష్నిచ్చింది. ఈ ముగ్గురూ త్వరలోనే స్క్రీన్ కూడా షేర్ చేసుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
The stalwarts of Tollywood along with Doctor A.V.Gurava Reddy!🤩❤️🔥#Nagarjuna #Chiranjeevi #Venkatesh pic.twitter.com/2J1VUurrhK— satya chowdari😉 (@mb_satya_sai) January 25, 2026