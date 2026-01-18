బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగాస్టార్ జోరు- రామ్చరణ్, పవన్ కల్యాణ్ ఆల్టైమ్ రికార్డులు బ్రేక్!
70 ఏళ్ల వయసులోనూ తగ్గని జోరు- అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' కలెక్షన్ల సునామీ- 6 రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్- రూ.300 కోట్ల దిశగా పరుగులు
Published : January 18, 2026 at 4:40 PM IST
Chiranjeevi Breaks Ramcharan And Pawan Kalyan Records : మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే కేవలం పేరు కాదు, బాక్సాఫీస్ వద్ద అదొక బ్రాండ్. ఆయన తాజా సినిమా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' థియేటర్లలో సృష్టిస్తున్న విధ్వంసం చూస్తుంటే అది మరోసారి రుజువైంది. ఈ సంక్రాంతికి విడుదలైన ఈ చిత్రం కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా చిరు మరో ఘనత సాధించారు. తన కుమారుడు రామ్చరణ్, సోదరుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కెరీర్ బెస్ట్ రికార్డులను చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో బ్రేక్ చేశారు.
కొడుకు రికార్డును దాటేసిన తండ్రి
రామ్చరణ్ నటించిన గ్లోబల్ బ్లాక్ బస్టర్ 'ఆర్ఆర్ఆర్' రికార్డును చిరంజీవి క్రాస్ చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'ఆర్ఆర్ఆర్' కలెక్షన్ల పరంగా ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసింది. తాజాగా 'MSG' ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 5వ రోజు ఆర్ఆర్ఆర్ రూ. 20.75 కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ చేయగా, అదే సమయంలో చిరు 'MSG' రూ. 20.75 కోట్లు (గ్రాస్) సాధించింది. అలా చెర్రీ కెరీర్లో ఆల్టైమ్ రికార్డ్ను చిరు బ్రేక్ చేశారు. ఇలా కొడుకు రికార్డును తండ్రి బ్రేక్ చేయడం మెగా అభిమానులకు డబుల్ కిక్ ఇస్తోంది.
The whole world is celebrating MEGASTAR in his forte ❤️🔥❤️🔥❤️🔥#ManaShankaraVaraPrasadGaru BREAKEVEN COMPLETED in just 6 days 💥💥💥
ALL AREAS INTO PROFIT ZONE 😎
The blockbuster journey continues with a rock-solid box office run 🔥
Book your tickets now for…
తమ్ముడు పవన్ రికార్డు కూడా!
ఇక పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'ఓజీ' రికార్డు కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బుక్మైషోలో గతేడాది రిలీజైన 'ఓజీ' సినిమాకు మొత్తం 2.78 మిలియన్ల (27.8 లక్షలు) టికెట్లు సోల్డ్ అయ్యాయి. ఆ సినిమాకు లాంగ్ రన్లో జరిగిన మొత్తం టికెట్ల అమ్మకాలు ఇవి. కానీ చిరంజీవి ఈ రికార్డును కేవలం 6 రోజుల్లోనే బ్రేక్ చేశారు. 'MSG' సినిమాకు ఇప్పటివరకు అదే బుక్మైషోలో 2.81 మిలియన్ల (28.1 లక్షలు) టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ స్పీడ్ చూస్తుంటే అతి త్వరలోనే 3 మిలియన్ల మార్కును కూడా దాటేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
Day by day…
Record by record..#ManaShankaraVaraPrasadGaru is creating history at the box office ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
A massive ₹261+ crore worldwide gross in just 6 days for #MegaSankranthiBlockbusterMSG 🔥
Racing towards the ₹300 crore milestone 💥💥💥
Book your tickets now and enjoy…
బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు
70ఏళ్ల వయసులోనూ చిరు ఈ సినిమాలో యాక్టీవ్గా కనిపించారు. ఆయన నటన చూసేందుకు మాస్, క్లాస్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు కుటుంబాలతో సహా థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. దీంతో నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరగా, ఇప్పుడు ఆరు రోజులుకు వరల్డ్వైడ్గా రూ.261 కోట్లు కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇలా ఈ సినిమా కేవలం 6 రోజుల్లోనే అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. దీంతో ఇప్పుుడు లాభాల బాటలోకి వచ్చేసింది. మరో ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం పక్కా అని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
అమెరికాలో సొంత రికార్డు బ్రేక్
ఓవర్సీస్లోనూ మెగాస్టార్ సత్తా చాటుతున్నారు. అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా 3 మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్కు చేరువలో ఉంది. గతంలో చిరంజీవి నటించిన 'సైరా నరసింహారెడ్డి' ($2.7 మిలియన్లు) రికార్డును ఇది దాటేసింది. ఓవర్సీస్లో చిరంజీవి కెరీర్ బెస్ట్ గ్రాసర్గా 'MSG' నిలిచింది.
