చిరు 'మెగా 158' మూవీ షురూ- గెస్ట్లుగా నాగబాబు, పవన్
చిరంజీవి హీరోగా బాబీ దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం మెగా158- పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం
Published : May 21, 2026 at 9:13 AM IST
Mega 158 Movie Opening : మెగాస్టార్ చిరంజీవి కథానాయకుడిగా బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో 'మెగా 158' (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా గురువారం పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్స కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్, రామ్ చరణ్, నాగబాబు హాజరయ్యారు. మెగా బ్రదర్స్ చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్ కలిసి ఒకే కారులో రావడం అందరినీ ఆకర్షించింది. 'వాల్తేరు వీరయ్య' తర్వాత బాబీ - చిరు కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న రెండో చిత్రమిది.
#KVNTeluguDebut - #Mega158 is going to be THE BIGGEST LAUNCH EVER in INDIAN CINEMA with three towering personalities coming together💥⚡— KVN Productions (@KvnProductions) May 21, 2026
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