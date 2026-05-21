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చిరు 'మెగా 158' మూవీ షురూ- గెస్ట్​లుగా నాగబాబు, పవన్

చిరంజీవి హీరోగా బాబీ దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం మెగా158- పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం

Mega 158 Movie Opening
Mega 158 Movie Opening (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 9:13 AM IST

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Mega 158 Movie Opening : మెగాస్టార్ చిరంజీవి కథానాయకుడిగా బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో 'మెగా 158' (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా గురువారం పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్​లో జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్స కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా స్టార్ హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌, రామ్‌ చరణ్‌, నాగబాబు హాజరయ్యారు. మెగా బ్రదర్స్‌ చిరంజీవి, పవన్‌ కల్యాణ్‌ కలిసి ఒకే కారులో రావడం అందరినీ ఆకర్షించింది. 'వాల్తేరు వీరయ్య' తర్వాత బాబీ - చిరు కాంబినేషన్​లో రూపొందనున్న రెండో చిత్రమిది.

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