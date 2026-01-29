ETV Bharat / entertainment

చరిత్ర సృష్టించిన 'వరప్రసాద్​ గారు'- చిరంజీవికి అరుదైన ఘనత

మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు మూవీకి ఏ సీనియర్​ హీరో చిత్రాలకు దక్కని ఘనత​ - బాక్సాఫీస్​ వద్ద మరోసారి రుజువైన చిరు క్రేజ్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Chiranjeevi Makes History in Tollywood : సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా విడుదలైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి​ మన శంకర వరప్రసాద్​ గారు సినిమా భారీ హిట్​గా నిలిచింది. రిలీజ్​ నుంచి ఆ మూవీ పలు రికార్డులను బ్రేక్​ చేస్తూ వచ్చింది. తాజాగా చిత్రం మరో అరుదైన రికార్డును సాధించింది. దేశీయంగా రూ.200 కోట్ల నెట్​ను సొంతం చేసుకుని టాలీవుడ్​ చరిత్రలో దాని స్థానాన్ని పదిలంగా ఉంచుకుంది. ఈ విజయంతో, చిరంజీవి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో చరిత్రను సృష్టించారు. ఇప్పటివరకు టాలీవుడ్​లో ఏ​ సీనియర్​ హీరో చిత్రం కూడా ఇండియన్​ బాక్సాఫీస్​ వద్ద ఆస్థాయిలో నెట్​​ను రాబట్టలేదు.

సేవ్​ జోన్​లోకి మన శంకరవరప్రసాద్​
ఫ్యామిలీ అండ్ కామెడీ జోనర్​లో తెరకెక్కిన ఆ చిత్రం రిపబ్లిక్​ డే వరకు అదే జోష్​తో కొనసాగింది. అయితే ప్రస్తుత వీక్ డేస్​లో దీని వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టడం ప్రారంభమైంది. అయినప్పటికీ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇప్పటివరకు అధిక సంఖ్యలోనే వసూళ్లను రాబడుతూ వచ్చింది. కాగా సినిమా నిర్మాణ ఖర్చులను రాబట్టుకుని సేఫ్​ జోన్​లోకి వెళ్లిపోయింది. భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిన మూవీ ప్రేక్షకులను ఎంటర్​టైన్​ చేయటంలో సక్సెస్​ అయ్యింది. దీంతో ఇది చిరంజీవి గారి కెరీర్​లో ఓ మైలురాయిగా నిలిచింది. అంతేకాక చిరు క్రేజ్​ను మరింత పెంచింది.

కలెక్షన్స్​
ఇక సినిమా వసూళ్ల విషయానికొస్తే, 17వ రోజు వరకు అంటే నిన్నటి బుధవారంతో సుమారు రూ.1.34 కోట్ల నెట్​ను కలెక్ట్​ చేసింది. ఇక డే 16న రూ. 2.1 కోట్ల నెట్​ వసూళ్లు చేసింది. 16వ రోజుతో పోలిస్తే 17వ రోజు 36.19 శాతం తగ్గింది. దీంతో ఆ చిత్రం ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ. 200.69 కోట్ల నెట్​ను సాధించి, సులభంగా రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లోకి చేరుకుంది. అయితే జీఎస్టీని అడ్జెస్ట్​ చేశాక చిత్రం దేశీయంగా సుమారు రూ. 236.81 కోట్లను సొంతం చేసుకుంది. ఓవర్సీస్​లో మొత్తం 4.5 మిలియన్​ డాలర్లకు పైగా సొంతం చేసుకుంది.

రేర్​ ఫీట్​ను సాధించిన చిరు
అలా మన శంకర వరప్రసాద్​ చిత్రంతో చిరంజీవి రేర్​ ఫీట్​ను సొంతం చేసుకున్నారు. దీంతో చిరుకి బాక్సాఫీస్​ వద్ద ఉన్న క్రేజ్​ ఏంటని మరోసారి రుజువైంది. ఇక రానున్న రోజుల్లో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారి చిత్రం ఎంత దూరం వెళ్తుందో చూడాలి. ప్రస్తుతానికి ఈ చిత్రం తన స్థానాన్ని టాలీవుడ్​ చరిత్రలో పదిలంగా ఉంచుకుంది. ఈ సినిమాకు వచ్చిన క్రేజ్​పై చిరంజీవి ఇప్పటికే ఓ లేఖ ద్వారా తన ఫ్యాన్స్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే పలువురు సినీ వర్గానికి చెందినవారు మన శంకర వరప్రసాద్​ మూవీ టీమ్​కు విష్​ చేశారు.

అప్​కమింగ్​ ప్రాజెక్ట్
చిరంజీవి సినిమా తర్వాత ఏమాత్రం లేట్​ చేయకుండా తన నెక్ట్స్​ మూవీకి గ్రీన్ సిగ్నల్​ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మాస్ డైరెక్టర్ బాబీతో కలిసి ఒక హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాకు సిద్ధమవుతున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన వాల్తేరు వీరయ్య ఎంత పెద్ద హిట్ సొంతం చేసుకుందో చూశాం. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే క్రేజీ కాంబినేషన్ ఒక గ్యాంగ్‌స్టర్ కథతో బాక్సాఫీస్​ వద్దకు రాబోతుంది. అయితే సినిమా మెజారిటీ షూటింగ్ కోల్‌కతా నేపథ్యంలో జరగనుందని సమాచారం. పవర్‌ఫుల్ ఎమోషన్స్, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లతో గ్యాంగ్‌స్టర్ వరల్డ్‌ను బాబీ చాలా కొత్తగా చూపించబోతున్నారట. ప్రస్తుతం టైటిల్ ఇంకా ఖరారు కానప్పటికీ, ప్రాజెక్ట్‌పై అప్పుడే అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అంతేకాక చిత్రంలో మరో హీరో గెస్ట్ రోల్​ చేయనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. కాగా చిత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

