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అమ్ములు పాప MBBS- చిరు కూతురి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

పుట్టినరోజు సందర్భంగా అనస్వర రాజన్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల- ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థినిగా అమ్ములు పాత్రలో మలయాళీ భామ- పోస్టర్‌లో చిరంజీవి షాడో- తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధానికి హింట్

Kaaka Movie Anaswara Rajan
మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 12:59 PM IST

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Kaaka Movie Anaswara Rajan First Look : మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులకు కాకా నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ వచ్చింది. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గతంలో చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన వాల్తేరు వీరయ్య మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో, కాకాపై సహజంగానే ఆసక్తి పెరిగింది. తాజాగా యంగ్ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్రబృందం ఆమె ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేసింది. ఆ పోస్టర్ ఇప్పుడు సినిమాపై మరో క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది.

అమ్ములుగా అనస్వర
కాకాలో అనస్వర రాజన్ అమ్ములు అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమె పాత్రను ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థినిగా పరిచయం చేశారు. తాజాగా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్‌లో అనస్వర మెడికల్ కోట్ ధరించి, చేతిలో పుస్తకాలతో కనిపిస్తున్నారు. చాలా సింపుల్‌గా, హోమ్లీగా ఉన్న ఆమె లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది. గ్లామర్‌కు దూరంగా సహజమైన రూపంలో పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఆమెను చూపించారు. అయితే పోస్టర్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న మరో అంశం ఉంది. అనస్వర వెనుక మెగాస్టార్ చిరంజీవి షాడో కనిపిస్తోంది. దీంతో అమ్ములు పాత్రకు చిరంజీవి పోషిస్తున్న పాత్రతో ఉన్న సంబంధం ఏమిటనే ఆసక్తి మొదలైంది. సినిమాలో అనస్వర చిరంజీవి కూతురిగా నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. అందుకే పోస్టర్‌లో తండ్రి నీడను చూపించడం ద్వారా వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న భావోద్వేగ బంధాన్ని సూచించినట్లు కనిపిస్తోంది.

కథలో కీలకంగా అమ్ములు
చిరంజీవి, అనస్వర మధ్య ఉండే తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం కాకా కథలో కీలకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనస్వర పాత్ర కేవలం హీరోయిన్​కు పరిమితమైన పాత్ర కాకుండా, కథను ముందుకు తీసుకెళ్లే ముఖ్యమైన పాత్రగా ఉండే అవకాశముంది. అందుకే మేకర్స్ ఆమెను హార్ట్ ఆఫ్ కాకాగా పేర్కొంటూ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో సినిమాకు సంబంధించిన కీలకమైన షూటింగ్ షెడ్యూల్ ప్రారంభమైంది. ఇందులో చిరంజీవి, అనస్వరకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. సినిమాలో అనస్వరతో పాటు నివేదా పేతురాజ్ కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సునీల్, గెటప్ శ్రీను, కన్నడ నటి రచితా రామ్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

చిరుతో స్క్రీన్ షేర్‌పై అనస్వర
కెరీర్ ప్రారంభంలోనే చిరంజీవి వంటి సీనియర్ స్టార్‌తో కలిసి నటించే అవకాశం రావడంపై అనస్వర రాజన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. చిరంజీవితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం గర్వంగా ఉందని ఆమె గతంలో చెప్పారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆయనను చూసి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని తెలిపారు. సినిమా చాలా బాగా వస్తోందని, ముఖ్యంగా మెగా అభిమానులకు నచ్చుతుందని ఆమె చెప్పడం సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.

టాలీవుడ్‌లో వరుస సినిమాలు
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనస్వర రాజన్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో కూడా వరుస అవకాశాలు అందుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ హీరోగా నటించిన ఛాంపియన్​లో హీరోయిన్​గా నటించారు. సంగీత్ శోభన్ హీరోగా రూపొందుతున్న అంతా రాములోరు చూసుకుంటారులోనూ హీరోయిన్‌గా చేస్తున్నారు. ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు ఏకంగా చిరంజీవి నటిస్తున్న కాకాలో కీలక పాత్ర దక్కించుకున్నారు. దీంతో తెలుగులో అనస్వర కెరీర్‌కు కాకా మరింత కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.

భారీ సాంకేతిక బృందం
కాకాను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​పై వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఆ చిత్రానికి కోన వెంకట్, కె. చక్రవర్తి రెడ్డి స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తున్నారు. హరి మోహన కృష్ణ, వినీత్ పొట్లూరి అదనపు స్క్రీన్‌ప్లే రైటర్లుగా పనిచేస్తున్నారు. భాను, నందు సంభాషణలు రాస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వహిస్తున్నారు. అవినాశ్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ఆంటోనీ ఎల్. రూబెన్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు.

ఇప్పటికే చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన గ్లింప్స్‌లో ఆయనను సత్యం అనే ఆక్వా ఇండస్ట్రీస్ సూపర్‌వైజర్ రోల్​లో చూపించారు. ఇప్పుడు అనస్వర ఫస్ట్ లుక్‌తో సినిమాలోని ఫ్యామిలీ ఎమోషన్‌కు సంబంధించిన మరో కోణాన్ని పరిచయం చేశారు. యాక్షన్‌తో పాటు తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుందనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. సంక్రాంతి బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధమవుతున్న కాకాను 2027 జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్రకటించారు.

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