'కాకా' సీక్రెట్ రివీల్ చేసిన చిరంజీవి - వెంకీ కుడుములకు స్వీట్ వార్నింగ్!
Chiru Leaks: 'కాకా' సినిమాలో అనస్వర రాజన్ క్యారెక్టర్పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి హింట్ ఇచ్చారు. 'ఇట్లు అర్జున' సక్సెస్ ఈవెంట్లో ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
Published : November 18, 2026 at 3:12 PM IST
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'చిరు లీక్స్' సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్గా మారింది. తాజాగా 'ఇట్లు అర్జున' మూవీ సక్సెస్ మీట్లో పాల్గొన్న ఆయన, వేదికపై మాట్లాడుతూ ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న మలయాళ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ క్యారెక్టర్పై హింట్ ఇచ్చారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో సినిమా కథపై అభిమానుల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఇంతకీ అదేంటంటే?
మాట్లాడటం తనకు ఇష్టం ఉండదు: చిరు లీక్
'కాకా' చిత్రంలో అనస్వర నటన అద్భుతంగా ఉంటుంది. 'అనస్వర నీ పాత్ర గురించి నువ్వేమైనా చెబుతావా? కానీ తను మాట్లాడదు, మాట్లాడలేదు. అసలు మాట్లాడడమే తనకు ఇష్టం ఉండదు. నేను చెప్పిన ఈ మాటను ఇంటికి వెళ్లాక కాస్త ఆలోచించండి' అంటూ చిరు నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాట వినగానే 'సస్పెన్స్ లీక్ చేసేశారు, సార్!' అన్నట్లు అనస్వర ఇచ్చిన క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. దీంతో ఈ సినిమాలో చిరంజీవి కుమార్తెగా నటిస్తున్న అనస్వర, మూగ అమ్మాయి పాత్రలో కనిపించనుందన్న వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
వెంకీ కథతో వస్తానని చెప్పాడు - కానీ!
మరోవైపు, ఇదే వేడుకలో దర్శకుడు వెంకీ కుడుములపై చిరంజీవి చేసిన సరదా వ్యాఖ్యలు నెట్టింట నవ్వులు పూయిస్తున్నాయి. వెంకీ కామెడీ టైమింగ్ తనకు ఎంతో ఇష్టమని చెప్పిన మెగాస్టార్, 'సాధారణంగా నేను ఏ దర్శకుడినీ నాతో సినిమా చేయమని అడగను. కానీ వెంకీని స్వయంగా అడిగాను. మంచి కథతో వస్తానని చెప్పి, నన్ను చకోర పక్షిలా ఎదురుచూసేలా చేసి ఇప్పుడు 'ఇట్లు అర్జున'తో నిర్మాతగా అవతారం ఎత్తాడు' అని చిరంజీవి చమత్కరించారు. అంతేకాకుండా 'నువ్వు కథ చెప్పడానికి వస్తావా? లేక నా ఇంటి తలుపులు మూసేయనా?' అని చిరు అనగా, 'మీరు తలుపులు మూసేసినా నేను గోడ దూకి వచ్చి మరీ మీకు కథ వినిపిస్తాను సార్' అంటూ వెంకీ కుడుముల ఇచ్చిన సమాధానంతో, స్టేజ్ మొత్తం నవ్వులతో నిండిపోయింది.
స్పెషల్ సాంగ్లో రితికా సింగ్
అయితే ఈ సినిమాలో చిరంజీవి కదిరి కాళిదాస్, సత్యమూర్తి అనే రెండు భిన్నమైన షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్లో కనిపించనున్నారని సమాచారం. గురు ఫేమ్ నటి రితికా సింగ్ చిరంజీవితో కలిసి ఒక స్పెషల్ సాంగ్లో ఇందులో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. తమన్ కంపోజ్ చేసిన ట్యూన్స్కు అనుగుణంగా ఈ పాటకు శేఖర్ మాస్టర్ హుక్స్టెప్స్ ఉండే విధంగా కొరియోగ్రఫీ చేశారని తెలిసింది. ఇక ఇందులో చిరంజీవికి హీరోయిన్ ట్రాక్ ఉండదని ఇటీవల దీని రైటర్ కోన వెంకట్ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. కేవలం స్టోరీ, ఎమోషన్స్కు మాత్రమే సినిమాలో ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఉంటుందని కోన వెంకట్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని, డబ్బింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.
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