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'ఇదే రోజున నా పేరు మార్చుకున్నా' - 48 ఏళ్ల సినీ జర్నీపై చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్టు

కెరీర్​ తొలినాళ్లను ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి - శివ శంకర వరప్రసాద్ నుంచి చిరంజీవిగా పేరు మార్పుపై ప్రస్తావన

48 Years of Chiranjeevi
నటుడు చిరంజీవి (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 12:43 PM IST

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Chiranjeevi on 48 Years Film Journey: తన సినీ జర్నీ, పేరు మార్పుపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎక్స్ వేదికగా ఆసక్తికర పోస్టు పెట్టారు. తన సినీ జర్నీ మొదలై నేటికీ(మంగళవారంః 48 సంవత్సరాలు పూర్తయిందన్నారు. 'ఇదే రోజున 'చిరంజీవి' అనేది నేను పెట్టుకున్న పేరు. నేడు మీ ప్రేమతో అది నాకు దక్కిన శాశ్వతమైన గుర్తింపు' అని అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ పోస్టు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియలో వైరల్​గా మారింది.

'సెప్టెంబర్ 22 1978 నాడు మొదలైన నా సినీ ప్రస్థానం నేటికి 48 వసంతాలను పూర్తి చేసుకుంది. ఆరోజు నేను చిరంజీవి అనే పేరును స్వీకరించాను. ఈ రోజు, మీ ప్రేమతో అది నా శాశ్వత గుర్తింపుగా మారింది. ఈ 48 ఏళ్లలో నేను ఎన్నో పాత్రలను పోషించాను. ఎన్నో విజయాలను చూశాను. ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలను అందుకున్నాను. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో, నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాతకు, నాలోని నటుడి కొత్త కోణాలను ఆవిష్కరించిన ప్రతి దర్శకుడికి, నా ప్రతి సినిమా వెనుక రేయింబవళ్లు శ్రమించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు, అలాగే మీ అందరికీ—నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మీ అందరి మద్దతు వల్లే నేను ఈ రోజు ఈ స్థాయికి చేరుకోగలిగాను. కానీ ఆ విజయాలన్నింటికంటే గొప్పది మీరు నాపై చూపిన ప్రేమే. ఆ గౌరవాలన్నింటికంటే విలువైనది మీరు మీ హృదయాల్లో నాకు ఇచ్చిన స్థానమే. నన్ను తమ కుటుంబ సభ్యుడిగా భావించి, సాటిలేని ప్రేమను, ఆప్యాయతను పంచిన ప్రతి అభిమానికి—నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ ప్రేమకు, మీ అభిమానానికి చిరకాల కృతజ్ఞతతో మీ చిరంజీవి' అంటూ చిరంజీవి రాసుకొచ్చారు.

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