సమంత దంపతులకు మెగాస్టార్ స్పెషల్ విషెస్- ఎందుకో తెలుసా?
మా ఇంటి బంగారం టీమ్కు మెగాస్టార్ అభినందనలు - విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఇంటికి పిలిచి ముచ్చటించిన చిరంజీవి - సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్న సమంత
Published : June 23, 2026 at 11:17 AM IST
Chiranjeevi Meet Maa Inti Bangaram Team : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఏ సినిమా విజయం సాధించినా సరే ప్రోత్సహించడంలో ముందుంటారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఈ క్రమంలోనే సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం మూవీ రిలీజై విజయం సాధించిన సందర్భంగా చిరంజీవి దంపతులు ఇంటికి పిలిపించి మరీ మూవీ టీమ్ను అభినందించారు. సమంత దంపతులకు నూతన వస్త్రాలతో పాటు ఓ కానుకను అందించారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఆ జంటతో ముచ్చటించారు. అనంతరం దీనికి సంబంధించి ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న సమంత మెగాస్టార్కు కృతజ్ఞతలను తెలిపారు.
'మీరు చూపించిన ఆదరణ, మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. మీ ప్రశంసలకు మా మూవీ టీం ఎంతగానో సంతోషిస్తోంది' అని పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు 'మెగా బంగారం మూమెంట్ క్యాప్షన్'తో సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. సమంత తల్లి కానున్న సందర్భంగా చిరంజీవి దంపతులు సారె పెట్టారని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
కమ్బ్యాక్ సూపర్
మూడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సమంత ఈ చిత్రంతో తిరిగి వెండితెరపై సందడి చేసింది. దర్శకురాలు బి.వి.నందిని రెడ్డి దీనిని యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో సమంత నటనకు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ అందుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణ్ సంగీతం అందించారు. ట్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. కాగా, గతంలో సమంత - నందిని రెడ్డి కాంబోలో 'ఓ! బేబీ', 'జబర్దస్త్' మూవీస్ వచ్చాయి.
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ఈ సినిమాలో సమంత స్వర్ణ పాత్రలో కనిపించింది. స్వర్ణ చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు చనిపోతారు. దీంతో ఆమె అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతుంది. అయితే పెద్దింటి అబ్బాయిగా అనిరుధ్ను ఆమె పెళ్లి చేసుకుంటుంది. ఈ పెళ్లి గురించి చెప్పకపోవడంతో అనిరుధ్ కుటుంబం అతడిని దూరం పెడుతుంది. అయితే ఆమె కారణంగా కుటుంబానికి దూరమైన భర్తను మళ్లీ ఫ్యామిలీతో కలపాలని స్వర్ణ ప్రయత్నిస్తుంది. ఆమె అనుకున్నది ఏ విధంగా చేసిందో, ఈ క్రమంలో జరిగిన సన్నివేశాలు బిగ్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
జూన్ 19న రిలీజైన ఈ సినిమా తొలి వీకెండ్ను సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా సాలిడ్ కలెక్షన్లు సాధిస్తోంది. మరి ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లో రూ. 43 కోట్ల కలెక్షన్లు వసూలు చేసినట్లు నిర్మాణ సంస్థ వెల్లడించింది. అటు ఓవర్సీస్లోనూ సమంత సినిమా మంచి కలెక్షన్స్ సాధిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నార్త్ అమెరికాలో మా ఇంటి బంగారం సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఫలితంగా అక్కడ ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా రూ.15.10 కోట్లు వసూల్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వరల్డ్వైడ్గా ఈ సినిమా రూ.41+ కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా వేస్తున్నారు.
అలాగే ఓవర్సీస్లో ఈ సినిమా 1 మిలియన్ క్లబ్లో చేరిపోయింది. ఫీమేల్ ఓరియెంటేటెడ్ సినిమా అక్కడ ఇలాంటి ఫీట్ సాధించడం చాలా అరుదు. ఇప్పటిదాకా నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమా 1.25 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసినట్లు ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే 75 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యాంగిర సినిమాస్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.
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