టాలీవుడ్లో సరికొత్త గ్యాంగ్స్టర్ వార్- మరోసారి సారి చిరు వర్సెస్ బాలయ్య!- బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లాష్ తప్పదా?
గ్యాంగ్స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్లో సీనియర్ హీరోలు- కోల్కతా నేపథ్యంలో మెగాస్టార్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా- ముంబయి గ్యాంగ్స్టర్ కథను ఎంచుకున్న నందమూరి బాలకృష్ణ
Published : January 29, 2026 at 1:18 PM IST
Chiranjeevi vs Balakrishna : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది యంగ్ హీరోలు ఉన్నా, సీనియర్ హీరోల మధ్య కొనసాగే పోటీ మాత్రం హై లెవెల్లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలకృష్ణ మధ్య కూడా ఇటీవల కాలంలో కంటెంట్ క్లాష్ గట్టిగానే నడుస్తోంది. ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్ సినిమాలతో బాక్సాఫ్ని ఒకరికి మించి మరొకరు డామినేట్ చేశారు. అలాగే వీరిద్దరి సినిమాలు ఒకేసారి వస్తున్నాయంటే చాలు థియేటర్ల వద్ద వాతావరణం మొత్తం మారిపోతుంది. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ బాక్సాఫీస్ పోరు ఇప్పుడు సరికొత్త మలుపు తిరగబోతోంది. విభిన్నమైన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ ఇప్పుడు ఒకే రకమైన 'గ్యాంగ్స్టర్' జోనర్ను ఎంచుకోవడం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే
కోల్కతా గ్యాంగ్స్టర్గా మెగాస్టార్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం మాస్ డైరెక్టర్ బాబీతో కలిసి ఒక హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాకు సిద్ధమవుతున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'వాల్తేరు వీరయ్య' ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మనందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే క్రేజీ కాంబినేషన్ ఒక గ్యాంగ్స్టర్ కథతో రాబోతోంది. ఈ సినిమా మెజారిటీ షూటింగ్ కోల్కతా నేపథ్యంలో జరగనుందని సమాచారం. పవర్ఫుల్ ఎమోషన్స్, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఈ గ్యాంగ్స్టర్ వరల్డ్ను బాబీ చాలా కొత్తగా చూపించబోతున్నారట. ప్రస్తుతం టైటిల్ ఇంకా ఖరారు కానప్పటికీ, ఈ ప్రాజెక్ట్పై అప్పుడే అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
ముంబయి మాఫియా డాన్గా బాలయ్య
మరోవైపు నందమూరి బాలకృష్ణ కూడా తన రూట్ మార్చి గ్యాంగ్స్టర్ జోనర్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో ఆయన ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు. నిజానికి ఈ సినిమా పీరియడ్ డ్రామాగా వస్తుందని అందరూ భావించారు, కానీ మేకర్స్ ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి గ్యాంగ్స్టర్ కథను ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కథ ముంబయి బ్యాక్డ్రాప్లో సాగనుందట. బాలయ్య మార్క్ డైలాగులు, గోపీచంద్ మలినేని మాస్ మేకింగ్ కలిస్తే థియేటర్లలో పూనకాలు రావడం ఖాయం. సీనియర్ స్టేజ్లో ఉండి కూడా ఇలాంటి చాలెంజింగ్ రోల్స్ తీసుకోవడం బాలయ్య స్టైల్ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే లుక్ పరంగా కూడా బాలయ్య నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా కనిపించనున్నట్లు ఇదివరకే దర్శకుడు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద మళ్లీ సంక్రాంతి వార్?
ఈ ఇద్దరు దిగ్గజ హీరోల సినిమాలు దాదాపు ఒకే సమయంలో సెట్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి. ఒకవేళ షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ అనుకున్నట్లు జరిగితే, వచ్చే ఏడాది అంటే సంక్రాంతి 2027 నాటికి ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద తలపడే ఛాన్స్ ఉంది. చిరు వర్సెస్ బాలయ్య క్లాసిక్ ఫైట్ అంటే ఫ్యాన్స్కు పండగే. గతంలో వీరిద్దరూ గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలు చేసినప్పటికీ, అప్పట్లో ఆ సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వలేదు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త తరం టెక్నాలజీతో, ఆధునిక మేకింగ్తో వస్తున్న ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాలు ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తాయో చూడాలి.
రీసెంట్ సినిమాల రిజల్ట్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇటీవల 2026 సంక్రాంతికి 'మన శంకరవరప్రసాద్' సినిమాతో వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సక్సెస్తో ఆయన ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. అయితే నందమూరి బాలకృష్ణ విషయంలో మాత్రం కొంచెం నిరాశ ఎదురైంది. గత ఏడాది డిసెంబర్ 2025లో భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన 'అఖండ 2' సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. అందుకే ఈసారి ఎలాగైనా గట్టి హిట్ కొట్టాలనే పట్టుదలతో బాలయ్య తన తదుపరి సినిమాపై దృష్టి పెట్టారు. చిరు తన సక్సెస్ ట్రాక్ను కొనసాగించాలని చూస్తుంటే, బాలయ్య మళ్ళీ తన ఫామ్ అందుకోవాలని కసిగా ఉన్నారు.
టాలీవుడ్లో కొత్త గ్యాంగ్స్టర్స్ హవా
ఒకే సమయంలో ఇద్దరు సీనియర్ హీరోలు గ్యాంగ్స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమాలు చేయడం అనేది టాలీవుడ్లో ఒక రేర్ మూమెంట్ అని చెప్పవచ్చు. ఒకరు కోల్కతాను ఏలడానికి సిద్ధమవుతుంటే, మరొకరు ముంబయి మాఫియాపై కన్నేశారు. ఈ ఇద్దరు గ్యాంగ్స్టర్స్ ఒకేసారి వెండితెరపై కనిపిస్తే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది. ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే ఈ సినిమాల అప్డేట్స్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సంక్రాంతి 2027 లోపు ఈ సినిమాల టీజర్లు లేదా గ్లింప్స్ వస్తే సోషల్ మీడియా షేక్ అవ్వడం గ్యారెంటీ. ఇక చిరంజీవి, బాలకృష్ణ గ్యాంగ్స్టర్ గెటప్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులను సృష్టిస్తాయో చూడాలి.
