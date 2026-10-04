'ఆయన ఎప్పటికీ యువకుడే'- సింగీతానికి బాలకృష్ణ, చిరంజీవి నివాళులు
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావుకు ప్రముఖుల నివాళి- ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం గుర్తుచేసుకున్న టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు
Published : October 4, 2026 at 12:52 PM IST
Celebrities Tributes To Singeetam : లెజెండరీ డైరెక్టర్ దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు మృతిచెందడంపై సినీ పరిశ్రమ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది. ఆయన మృతి భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి తీరని లోటు అని ప్రముఖులు కొనియాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సింగీతంతో తమకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అగ్ర నటులు నందమూరి బాలకృష్ణ, చిరంజీవి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
'మా కుటుంబానికి ఆత్మీయులు' - బాలకృష్ణ
'మా నాన్నగారు తొలిసారి శ్రీకృష్ణుడిగా నటించిన 'మాయాబజార్' సినిమాకు దర్శకుడు కె.వి.రెడ్డి దగ్గర సింగీతం గారు సహాయకుడిగా కెరీర్ ఆరంభించారు. ఆ తర్వాత నాన్నగారు నటించిన అనేక సినిమాలకు సింగీతం గారు పనిచేశారు. అలా ఆయనతో మా కుటుంబానికి అతీతమైన ప్రత్యేక బంధం ఏర్పడింది. మేమిద్దరం కలిసి మూడు అద్భుతమైన క్లాసిక్ చిత్రాలు చేశాం. భారతీయ సినిమాకే కొత్త ముద్ర వేసిన 'ఆదిత్య 369', తెలుగులో తొలి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించిన జానపద చిత్రం 'భైరవ ద్వీపం', పౌరాణిక చిత్రం 'శ్రీ కృష్ణార్జున విజయం' ఈ మూడు సినిమాలు ప్రత్యేకమైనవి. ఒకే దర్శకుడి సారథ్యంలో నేను చారిత్రక, జానపద, పౌరాణిక పాత్రలు పోషించాను. ఆ జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. తుదిశ్వాస విడిచే వరకూ ఆయన వివిధ భారతీయ భాషల్లో ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన మరణం తీరని నష్టం. నందమూరి కుటుంబం తరపున ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా' అని నందమూరి బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు.
ఆయన ఎప్పటికీ యువకుడే : చిరంజీవి
'సింగీతం శ్రీనివాసరావు మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఆయన ఒక గొప్ప దార్శనికుడు. కొత్త ఆలోచనలను అన్వేషించడంలో ఆయనకున్న ధైర్యం, అద్భుతమైన ఊహాశక్తి భారతీయ సినిమాకు ఎన్నో చిరస్మరణీయమైన చిత్రాలను అందించాయి. సినీ రంగానికి ఆయన చేసిన విశేష కృషిని ఎప్పటికీ ఎంతో గౌరవంతో, ఆప్యాయతతో గుర్తుంచుకుంటాం. ఇటీవల ఆయన తెరకెక్కించిన 'సింగ్ గీతం' సినిమా కథల పట్ల ఆయనకున్న అంతులేని తపనకు అద్భుతమైన నిదర్శనం. వయసు పైబడినా ఆయన మనసులో ఎప్పటికీ యువకుడే. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత, ఏదైనా సృష్టించాలనే ఉత్సాహం ఆయనలో ఎప్పుడూ ఉండేవి. సింగీతం గారి కుటుంబ సభ్యులకు, ఆత్మీయులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఆయన సినిమాలు రాబోయే తరాలతోనూ ఎప్పటికీ మాట్లాడుతూనే ఉంటాయి' అని చిరంజీవి తెలిపారు.
Deeply saddened by the passing of the legendary filmmaker ‘Singeetam Srinivasa Rao’ garu. A true visionary, his imagination and courage to explore new ideas gave Indian cinema some of its most unforgettable films. His contribution to cinema will always be remembered with immense respect and affection. His recent film ‘Sing Geetham’ was a beautiful testament to his undying passion for storytelling. At heart, he remained forever young, curious and eager to create. My heartfelt condolences to his family and loved ones. We will miss you, Singeetam garu. Your films will continue to speak to generations. Om Shanti 🙏— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 4, 2026
Deeply saddened by the passing of the legendary filmmaker ‘Singeetam Srinivasa Rao’ garu. A true visionary, his imagination and courage to explore new ideas gave Indian cinema some of its most unforgettable films. His contribution to cinema will always be remembered with immense respect and affection. His recent film ‘Sing Geetham’ was a beautiful testament to his undying passion for storytelling. At heart, he remained forever young, curious and eager to create. My heartfelt condolences to his family and loved ones. We will miss you, Singeetam garu. Your films will continue to speak to generations. Om Shanti 🙏— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 4, 2026
'సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నుమూశారన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. 'ఆదిత్య 369' 'పుష్పక విమానం', 'మయూరి' ఇలా కాలానికంటే ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు సింగీతం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి' అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
'భారతీయ సినిమా దిగ్గజం ఇక లేరు. సింగీతం శ్రీనివాసరావు అసాధారణమైన ప్రతిభ కలిగిన చిత్రనిర్మాత. భారతీయ సినిమా ఆయనకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటుంది. మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి సార్. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా' అని మహేశ్ బాబు పేర్కొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
'సినిమాకు కావలసిన టెక్నాలజీ, బడ్జెట్లు లేకముందే, ఆయన తన చుట్టూ ఉన్న వారందరికంటే పెద్ద కలలు కన్నారు. ఆయన ఒక్క డైలాగ్ కూడా లేకుండా సినిమా తీశారు. మనల్ని టైమ్ ట్రావెల్లోకి తీసుకెళ్లారు. సినిమా జాన్రాల మధ్య ఎలాంటి హద్దు లేనట్టుగా కామెడీ నుంచి ఫాంటసీకి, ఆపై డ్రామాకు సాగిపోయారు. సినిమాకు ఉన్న ఏకైక నిజమైన పరిమితి ఊహ మాత్రమేనని ఆయన మా తరానికి చూపించారు. తెలుగు సినిమాలో కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నించిన ప్రతి చిత్రనిర్మాత, తెలిసిగానీ తెలియకగానీ, ఆయనకు ఏదో ఒక విధంగా రుణపడి ఉంటారు. నేను కూడా కచ్చితంగా రుణపడి ఉంటాను. సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి' అని రాజమౌళి ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
Long before we had the tools or the budgets, he dared to dream bigger than anyone around him. He made a film without a single line of dialogue, took us travelling through time, and moved from comedy to fantasy to deeply human drama as if no line existed between genres. He showed a whole generation of us that the only real limit in cinema is imagination. Every filmmaker who has tried something different in Telugu cinema owes him something, knowingly or not. I certainly do. My deepest condolences to Singeetham Srinivasa Rao garu’s family. Om Shanti 🙏— rajamouli ss (@ssrajamouli) October 4, 2026
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