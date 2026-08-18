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రూ.1లక్షతోనే మూవీ- రిలీజ్ అయ్యాక ఫుల్ ట్రోల్స్- కానీ ఇప్పుడు స్పైడర్‌మ్యాన్‌కు మించిపోయేలా వసూళ్లు!

1 లక్ష రూపాయల బడ్జెట్‌తో తీసిన నియు లై యానిమేషన్ మూవీ- చెత్త గ్రాఫిక్స్ చెత్త స్టోరీతో రిలీజైన సినిమా- మీమ్స్ ట్రోల్స్ రావడంతో థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్న జనం

Niu Lai Movie Collections
REPRESENTATIVE PICTURE (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 12:13 PM IST

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Niu Lai Movie Collections : థియేటర్‌లో సినిమా హిట్ అవ్వాలంటే కళ్లు చెదిరే గ్రాఫిక్స్, భారీ బడ్జెట్, స్టార్ క్యాస్ట్ ఉండాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ చైనాలో ఓ యానిమేషన్ సినిమా మాత్రం ఇవేమీ లేకుండానే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా ఉందనో లేక హాలీవుడ్ రేంజ్ విజువల్స్ ఉన్నాయనో జనం థియేటర్లకు వెళ్లట్లేదు. అసలు ఈ సినిమా ఎంత చెత్తగా ఉందో చూద్దామని టికెట్లు కొంటున్నారు. కేవలం లక్ష రూపాయలతో తీసిన ఆ సినిమా ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు ఎలా కొల్లగొడుతోందనే ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే!

తల్లీకొడుకులు తీసిన సినిమా
'నియు లై అంటే ద కౌ ఈజ్ కమింగ్' అనే పేరుతో చైనాలో ఓ యానిమేషన్ సినిమా రిలీజైంది. ఆ 86 నిమిషాల సినిమాను ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే 5 ఏళ్ల పాటు కష్టపడి తీశారు. వాళ్లు మరెవరో కాదు తల్లీకొడుకులైన షిన్ యుమెంగ్, సన్ లైఫాంగ్. సినిమాకు వాళ్లే రైటర్లు, డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లు, వాయిస్ యాక్టర్లు కూడా. ఒక దూడ, ఒక స్కైలార్క్ పక్షి మధ్య జరిగే కలల ప్రయాణమే మూవీ కథ. కేవలం లక్ష రూపాయల బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఆ సినిమా ఆగస్టు 5న ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా చైనాలో విడుదలైంది. ఇండస్ట్రీలో ఏమాత్రం అనుభవం లేని వీళ్లు ఇంత సాహసం చేయడం నిజంగా విశేషమే.

10 రోజుల్లో 300 టికెట్లే
సినిమాకు ఎలాంటి ప్రమోషనల్ టూర్ లేదు, కనీసం రిలీజ్‌కు ముందు చిన్న ట్రైలర్ కూడా వదల్లేదు. పబ్లిసిటీ కోసం జస్ట్ ఒక అందమైన ట్రెడిషనల్ ఇంక్ వాష్ ఆర్ట్‌వర్క్ పోస్టర్‌ను మాత్రమే రిలీజ్ చేశారు. ఆ పోస్టర్ చూసి లోపల యానిమేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుందని ఊహించుకుంటే అది పొరపాటే. సినిమా క్వాలిటీ బాలేదని, దీన్ని రిలీజ్ చేయవద్దని డిస్ట్రిబ్యూటర్‌కు ముందే సలహా ఇచ్చారట. కానీ డైరెక్టర్‌కు స్నేహితుడు కావడంతో ఆయన ధైర్యం చేసి థియేటర్లలోకి తీసుకువచ్చారు. ఇంకేముంది రిలీజైన మొదటి 10 రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా మొదట 300 మంది మాత్రమే టికెట్లు కొన్నారు. దీనివల్ల 7700 యువాన్లు అంటే సుమారు 1 లక్ష రూపాయలు మాత్రమే కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. దీంతో పెట్టుబడి రావడమే అదృష్టం. ఇంతకంటే ఎక్కువ రావు అనేలా కామెంట్స్ వచ్చాయి.

ట్రోల్స్ మీమ్స్‌తో పెరిగిన క్రేజ్
ఇక సినిమా థియేటర్ల నుంచి వెళ్లిపోతుందని అందరూ ఫిక్స్ అయ్యారు. కానీ అప్పుడే సీన్ రివర్స్ అయింది. సినిమాలోని కొన్ని క్లిప్స్ సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. అందులో ఉన్న చెత్త కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్, ఏమాత్రం ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ లేని క్యారెక్టర్లు, సిల్లీ వాయిస్ ఓవర్, అర్థం పర్థం లేని స్టోరీ చూసి నెటిజన్లు దారుణంగా ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇది ఏఐ చేసిన దానికంటే ఘోరంగా ఉందని, 2026 సంవత్సరంలోనే అత్యంత చెత్త సినిమా అని మీమ్స్ పేజీల్లో వైరల్ చేశారు. అయితే నెగిటివ్ పబ్లిసిటీనే సినిమాకు ఊపిరి పోసింది. అసలు ఆ సినిమా అంత చెత్తగా ఎలా ఉందో స్వయంగా వెళ్లి చూద్దామని జనం థియేటర్లకు క్యూ కట్టడం మొదలుపెట్టారు. ప్రతి ఒక్కరూ మూవీలోని లోపాలను వెతికి పట్టుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం పెద్ద ట్రెండ్‌గా మారిపోయింది.

ఏకంగా 20 కోట్లు వసూళ్లు
జనం ఇలా ఎగబడటంతో సినిమా కలెక్షన్స్ పెరిగిపోయాయి. చైనీస్ టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ మాయోయన్ లెక్కల ప్రకారం ఆ చెత్త సినిమా ఏకంగా 14.9 మిలియన్ యువాన్లు అంటే సుమారు 20 కోట్ల రూపాయల వరకు వసూలు చేసింది. ప్రస్తుతం చైనా బాక్సాఫీస్ వద్ద స్పైడర్‌మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే, ద ఒడిస్సీ లాంటి హాలీవుడ్ భారీ సినిమాలను సైతం వెనక్కి నెట్టి మరీ సత్తా చాటుతోంది. కొన్ని సెకన్లలో ఏఐ అద్భుతమైన విజువల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి చెత్త గ్రాఫిక్స్ సినిమా కూడా హిట్ అవ్వడం ఇండస్ట్రీ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. సినిమా క్వాలిటీ లేకపోవడమే ఇప్పుడు దానికి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయిపోయింది. కంటెంట్ లేకపోతే భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు కూడా ఫ్లాప్ అవుతున్న ఈ రోజుల్లో ఒక చెత్త సినిమా కోట్ల రూపాయల వసూళ్ల వర్షం కురిపించడం చూసి సినిమా విశ్లేషకులు సైతం నోరెళ్లబెడుతున్నారు.

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