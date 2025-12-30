ఏకంగా రూ.19వేల కోట్ల వసూళ్లు- 2025లో వరల్డ్ టాప్ మూవీ ఏదో తెలుసా?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసి టాప్ రికార్డ్- అది కూడా బ్లాక్ బస్టర్ మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చి భారీ విజయం
Published : December 30, 2025 at 10:28 AM IST
2025 Highest Collection Movie In World : ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. కొన్ని హిట్స్గా నిలవగా, మరికొన్ని ఫ్లాప్స్గా మారాయి. ఇంకొన్ని మిక్స్డ్ టాక్ అందుకున్నాయి. అయితే 2025లో ఇండియాలో బాక్సాఫీస్ విన్నర్గా దురంధర్ నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు రూ.1100 కోట్లు రాబట్టింది. మరి వరల్డ్లోనే ఈ ఏడాది టాప్ వసూళ్లు సాధించిన మూవీ ఏంటో తెలుసా? ఏకంగా ఆ సినిమా రూ.19 వేల కోట్లు సాధించిందట.
చైనా యానిమేషన్ మూవీ నే ఝా 2 (Ne Zha 2) ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025లో ఏకంగా 2.2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసి సినీ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించింది. భారతీయ కరెన్సీలో చూస్తే ఈ మొత్తం దాదాపు రూ.19 వేల కోట్లకు సమానం. సుమారు రూ.710 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా, యానిమేషన్ చిత్రాల స్థాయిని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లిందని చెప్పాలి.
అయితే 2019లో రిలీజ్ అయ్యి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచిన ఘన విజయం సాధించిన నే ఝా సినిమాకు సీక్వెల్గా నే ఝా రూపొందింది. ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ జోనర్లో చైనీస్ మైథాలజీ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. మాండరిన్ భాషలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇంగ్లిష్తో పాటు పలు భాషల్లో డబ్ చేసి ఇంటర్నేషన్ లెవెల్లో కూడా విడుదలైంది. 2025 జనవరిలో చివర్లో రిలీజైన ఆ సినిమా, ఏప్రిల్ నెలలో హిందీ డబ్బింగ్తో భారత్లో విడుదులైంది. ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ యాపిల్ టీవీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.