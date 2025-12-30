ETV Bharat / entertainment

ఏకంగా రూ.19వేల కోట్ల వసూళ్లు- 2025లో వరల్డ్ టాప్ మూవీ ఏదో తెలుసా?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసి టాప్ రికార్డ్- అది కూడా బ్లాక్ బస్టర్​ మూవీకి సీక్వెల్​గా వచ్చి భారీ విజయం

2025 Highest Collection Movie In World
2025 Highest Collection Movie In World (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 10:28 AM IST

1 Min Read
2025 Highest Collection Movie In World : ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. కొన్ని హిట్స్​గా నిలవగా, మరికొన్ని ఫ్లాప్స్​గా మారాయి. ఇంకొన్ని మిక్స్​డ్ టాక్ అందుకున్నాయి. అయితే 2025లో ఇండియాలో బాక్సాఫీస్ విన్నర్​గా దురంధర్​ నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు రూ.1100 కోట్లు రాబట్టింది. మరి వరల్డ్​లోనే ఈ ఏడాది టాప్ వసూళ్లు సాధించిన మూవీ ఏంటో తెలుసా? ఏకంగా ఆ సినిమా రూ.19 వేల కోట్లు సాధించిందట.

చైనా యానిమేషన్ మూవీ నే ఝా 2 (Ne Zha 2) ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025లో ఏకంగా 2.2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసి సినీ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించింది. భారతీయ కరెన్సీలో చూస్తే ఈ మొత్తం దాదాపు రూ.19 వేల కోట్లకు సమానం. సుమారు రూ.710 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ సినిమా, యానిమేషన్ చిత్రాల స్థాయిని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లిందని చెప్పాలి.

అయితే 2019లో రిలీజ్ అయ్యి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్​గా నిలిచిన ఘన విజయం సాధించిన నే ఝా సినిమాకు సీక్వెల్‌గా నే ఝా రూపొందింది. ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ జోనర్​లో చైనీస్ మైథాలజీ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. మాండరిన్ భాషలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇంగ్లిష్‌తో పాటు పలు భాషల్లో డబ్ చేసి ఇంటర్నేషన్ లెవెల్​లో కూడా విడుదలైంది. 2025 జనవరిలో చివర్లో రిలీజైన ఆ సినిమా, ఏప్రిల్ నెలలో హిందీ డబ్బింగ్‌తో భారత్‌లో విడుదులైంది. ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ యాపిల్ టీవీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

