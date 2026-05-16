'బిహార్ కూలీ విన్నాకే పాట ఫైనలైజ్ చేశా'- 'చికిరి చికిరి' వెనుక ఇంత కథ నడిచిందా?

Published : May 16, 2026 at 2:10 PM IST

Buchi Babu About Chikiri Chikiri Song : రాణ్​చరణ్- బుచ్చిబాబు కాంబోలో తెరకెక్కిన పెద్ది సినిమా నుంచి తొలుత రిలీజైన చికిరి చికిరి పాట చాట్​బస్టర్​గా నిలిచింది. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం, రామ్​చరణ్ హుక్ స్టెప్స్ ఆడియెన్స్​ను ఉర్రూతలూగించింది. గతేడాది విడుదలైన ఈ పాటకు ఇప్పటిదాకా యూట్యూబ్​లో ఒక్క తెలుగు వెర్షన్​లోనే 208 మిలియన్ వ్యూస్​ వచ్చాయి. మరి ఈ భారీ రేంజ్​లో హిట్టైన పాటను డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు, ఒక వ్యక్తి అభిప్రాయంతో ఫైనలైజ్ చేశారని మీకు తెలుసా? అయితే ఆ వ్యక్తి చిరంజీవినో, లేదా ఇంకెవరైనా సాహిత్యంపైన పట్టున్న వ్యక్తి అని అనుకుంటే మీరు పొరపడినట్లే! ఎందుకంటే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ కుర్రాడి ఫీడ్​బ్యాక్ తీసుకొని బుచ్చిబాబు చికిరి చికిరి పాటను ఫైనల్ చేశారు. ఔను మీరు చదువుతున్నది నిజమే! ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఈ పాట వెనుక కథేంటంటే?

తొలుత విన్నది ఎవరో తెలుసా?
రామ్ చరణ్ సినిమా, రెహమాన్ మ్యూజిక్ అనగానే ఆ సినిమాలోని పాటలను తొలుత వినేది చిరంజీవి లేదా ఇంకెవరైనా ప్రముఖులు అని ఎక్కువమంది అభిమానులు అనుకుంటారు. కానీ బుచ్చిబాబు వాళ్లెవరికీ కాకుండా, రెహమాన్ చికిరి పాటను కంపోజ్ చేసి పంపించగానే క్యాజువల్​గా రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తికి వినిపించినట్లు చెప్పారు.

"ఓ రోజు ఉదయాన్నే నేను నా అసిస్టెంట్​తో కారులో బయటకు వెళ్లాను. కరెక్ట్​గా అదే టైమ్​లో రెహమాన్ సార్ చికిరి చికిరి పాటను హిందీ వెర్షన్ పంపించారు. అయితే నాకు, మా అసిస్టెంట్​కు ఇద్దరికీ హిందీ రాదు. అప్పుడు ఎలా అని అనుకుంటుండగా, పక్కనే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ కుర్రాడిని పిలిచాము. అతడిది బిహార్ అని చెప్పాడు. అప్పుడే పనిలోకి వెళ్తున్నాడట. అయితే 'నీకు హిందీ వచ్చా?' అని నేను అడిగితే 'వచ్చు' అని చెప్పాడు.

వెంటనే అతడిని కారులో ఎక్కించుకొని వచ్చిరానీ హిందీలో వాడితో కమ్యునికేట్ చేశాము. అతడికి పాట విపించాను. అదే చికిరి చికిరి పాట. అది విన్న తొలి వ్యక్తి ఆ కుర్రాడే. ఎలా ఉంది అని అడిగితే, 'అచ్చా హై ఖతర్నాక్' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. దీంతో దానినే నేను ఫైనల్ చేశాను. రెహమాన్ సార్ కంపోజ్ చేసిన ఈ పాటను విన్న తొలి ప్రేక్షకుడు ఆ అబ్బాయే" అని బుచ్చిబాబు ఈ పాట వెనుకున్న కథ గురించి చెప్పుకొచ్చారు.

