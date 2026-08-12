వామ్మో! ఒక్కడే ఏడు పాత్రలు - 'రామాయణ'లో ఆ నటుడి డిఫరెంట్ రోల్స్!
'రామాయణ' పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన బాలీవుడ్ యాక్టర్ - ఏకంగా ఏడు పాత్రల్లో నటిస్తున్నట్లు వివరించిన చేతన్ హన్స్రాజ్
Published : August 12, 2026 at 5:34 PM IST
Chethan Plays Raja Mali In Ramayana : భారతీయ పురాణాల్లో ఒకటిగా పేరొందిన రామాయణాన్ని పలు పౌరాణిక సినిమాల్లో మనం ఎన్నిసార్లు చూసినా సరే ఇప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం పురాణాల్లో విన్న, చదివిన కొన్ని క్యారెక్టర్స్ సినిమాల్లో కనిపించకపోవడమే. అయితే నితేశ్ తివారీ లేటెస్ట్ మూవీ 'రామాయణ' లో మాత్రం ఇప్పటి వరకూ ఏ మూవీలోని చూపించని పాత్రలను ఇందులో చూపించనున్నారని తెలిసింది. ఇంతకీ ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి? వాటిని ఏ యాక్టర్ పోషించనున్నారనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రావణుడి తాతగా చేతన్ హన్స్రాజ్
రామాయణ ట్రైలర్ మేకర్స్ రిలీజ్ చేసి ఇప్పటికి రెండు వారాలు పూర్తయింది. అయినప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో దీనిపై ఇంకా చర్చ నడుస్తూనే ఉంది. ఎందుకంటే ఇందులో మునుపెన్నడూ చూడని కథ, తెలియని పాత్రలను నితేశ్ తివారీ పరిచయం చేయనున్నారనే విషయం ట్రైలర్ ద్వారా అర్ధమవుతుంది. అయితే ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు చేతన్ హన్స్రాజ్ రావణుడి తాత అయిన 'రాజ మాలి' పాత్రలో కనిపించనున్నారని తెలిసింది. అంతేకాకుండా హన్స్రాజ్ ఇందులో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా ఏకంగా ఏడు పాత్రల్లో అలరించనున్నారట! ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న హన్స్రాజ్ రామాయణపై ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
చరిత్రలో నిలిచిపోయిన పాత్ర రాజ మాలి - చేతన్ హన్స్రాజ్
'రామాయణలో రావణుడి తాత రాజమాలి క్యారెక్టర్ పోషించాను. 'రాజ మాలి' చరిత్రలో నిలిచిపోయిన ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర. రావణుడి పాత్ర పోషించిన యశ్తో నాకుండే సీన్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ మధ్య సాగే డ్రామా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాకుండా రాజ మాలి క్యారెక్టర్ తర్వాత రావణుడి సోదరులలో ఒకరిగా, రాక్షసుడి పాత్రతో సహా ఆరు మోషన్ క్యాప్చర్ క్యారెక్టర్లను నాకు ఆఫర్ చేశారు' అని చేతన్ హన్స్రాజ్ పేర్కొన్నారు.
Gentle men's Club .— Lunar Ark (@chetan_hansraj) September 4, 2023
from Bekaboo episode 27 . pic.twitter.com/omOH6vmVZq
అంతేకాకుండా రామాయణపై వస్తున్న విమర్శలపై సైతం చేతన్ హన్స్రాజ్ స్పందించారు. రామానంద్ సాగర్ టీవీ సీరియల్ అయిన రామాయణంతో దీన్ని పోల్చడంపై హన్స్రాజ్ మాట్లాడుతూ 'మా వద్ద హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి టాలెంటెడ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు. మా నిర్మాతలు సినిమా పరంగా బెస్ట్ ఔట్పుట్ను ఇవ్వాలని నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. దీన్ని అందరూ గమనించాలి. థియేటర్లలో రామాయణను చూసిన తర్వాత వారంతా నా మాటలతో ఏకీభవిస్తారు' అని కామెంట్స్ చేసిన వారిని ఉద్దేశించి చేతన్ హన్స్రాజ్ వ్యాఖ్యానించారు.
రెండు వారాల్లో 1 బిలియన్ వ్యూస్
ఇక రామాయణ తెలుగు ట్రైలర్కు రిలీజై రెండు వారాలవుతున్నా సరే ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. టాప్ క్వాలిటీ విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఒక్కో షాట్, ఒక్కో సీన్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. గడిచిన రెండు వారాల్లో ఈ ట్రైలర్కు ఏకంగా 1 బిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. కాగా, తెలుగు, హిందీతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో ఈ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా రిలీజ్ కానుంది. వరల్డ్వైడ్గా 50 వేల స్క్రీన్లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు ఏ. ఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నారు. ఇక ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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