పలాశ్ ముచ్చల్​​పై చీటింగ్ ఆరోపణలు- రూ.40 లక్షల వివాదంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

పలాశ్ ముచ్చల్​పై చీటింగ్ ఆరోపణలు- మహారాష్ట్ర పోలీసులకు ఫిర్యాదు- స్మృతి మంధాన వల్లే పరిచయం!

Palash Muchhal
Palash Muchhal (Souece : IANS)
Published : January 23, 2026 at 11:49 AM IST

Cheating Case On Palash Muchhal : బాలీవుడ్ సింగర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాశ్ ముచ్చల్​ మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయనపై చీటింగ్ ఆరోపణలతో మహారాష్ట్ర సాంగ్లీ పోలీసులకు ఈ నెల 22న ఓ ఫిర్యాదు అందింది. ఒక సినిమా నిర్మాణం కోసం పలాశ్ తన నుంచి రూ.40 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేశారని, మహారాష్ట్రకు చెందిన ఫైనాన్సియర్ వైభవ్ మానే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు సంబంధింత పత్రాలు, లావాదేవీల వివరాలు పోలీసులకు అందజేశారు.

ఇదీ కేసు
నజారియా అనే సినిమా తీసేందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలంటూ పలాశ్ తనను సంప్రదించినట్లు మానే ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమా త్వరగా పూర్తి చేసి ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తానని పలాశ్ తనకు మాట ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. అయితే అతడి మాటలు నమ్మి పలు దఫాలుగా రూ.40 లక్షలు చెల్లించినట్లు మానే తెలిపారు. కానీ సినిమా పట్టాలెక్కలేదని అన్నారు. దీంతో డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరితే పలాశ్ నుంచి సరైన స్పందన లేదని అన్నారు. అంతేకాకుండా తన ఫోన్​ నెంబర్​ను పలాశ్ బ్లాక్ చేశాడని ఆరోపించారు. దీంతో అతడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు మానే పేర్కొన్నారు.

ఇలా పరిచయం
అయితే టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన- వైభవ్ మానే చిన్ననాటి మిత్రులు. ఆమె తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన ద్వారా​ పలాశ్​ ముచ్చల్​తో వైభవ్​కు పరిచయం ఏర్పడింది. వైభవ్​కు శ్రీనివాస్ మంధాన పలాశ్ సాంగ్లీని సందర్శించిన సమయంలో పరిచయం చేసినట్లు తెలిసింది.

