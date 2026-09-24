డిఫరెంట్ గెటప్స్లో శర్వానంద్ - ఇంట్రెస్టింగ్గా 'జార్జ్ క్రిష్' గ్లింప్స్
శర్వానంద్ ఫన్రైడ్గా రానున్న 'జార్జ్ క్రిష్' - శ్రీనువైట్ల బర్త్డే స్పెషల్గా గ్లింప్స్ రిలీజ్
Published : September 24, 2026 at 12:34 PM IST
George Krish First Booster : శర్వానంద్ హీరోగా శ్రీనువైట్ల డైరెక్షన్లో రూపొందుతున్న చిత్రం 'జార్జ్క్రిష్'. గురువారం శ్రీనువైట్ల బర్త్డే సందర్భంగా మేకర్స్ దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను 'జార్జ్ క్రిష్ ఫస్ట్ బూస్టర్' పేరుతో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో శర్వానంద్ రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో కనిపిస్తున్నారు. చర్చ్ పాస్టర్ గెటప్లో జార్జ్గా, క్రిష్ క్యారెక్టర్లో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గెటప్లో శర్వానంద్ కనిపిస్తున్నారు. ఇందులో శర్వానంద్కు జోడీగా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఫేమ్ మానస వారణాసి నటిస్తున్నారు. ఇక అనూప్ రూబెన్స్ దీనికి సంగీతం అందింస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై అనిల్ సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 14న సినిమా రిలీజ్ కానుంది.