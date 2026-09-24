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డిఫరెంట్ గెటప్స్​లో శర్వానంద్ - ఇంట్రెస్టింగ్​గా 'జార్జ్ ​క్రిష్' గ్లింప్స్

శర్వానంద్ ఫన్​రైడ్​గా రానున్న 'జార్జ్ క్రిష్' - శ్రీనువైట్ల బర్త్​డే స్పెషల్​గా గ్లింప్స్ రిలీజ్

George Krish first Glimpse
నటుడు శర్వానంద్ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 12:34 PM IST

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George Krish First Booster : శర్వానంద్ హీరోగా శ్రీనువైట్ల డైరెక్షన్​లో రూపొందుతున్న చిత్రం 'జార్జ్​క్రిష్'. గురువారం శ్రీనువైట్ల బర్త్​డే సందర్భంగా మేకర్స్ దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్​ను 'జార్జ్ క్రిష్ ఫస్ట్ బూస్టర్' పేరుతో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో శర్వానంద్ రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​లో కనిపిస్తున్నారు. చర్చ్​ పాస్టర్​ గెటప్​లో జార్జ్​గా, క్రిష్ క్యారెక్టర్​లో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గెటప్​లో శర్వానంద్ కనిపిస్తున్నారు. ఇందులో శర్వానంద్​కు జోడీగా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఫేమ్ మానస వారణాసి నటిస్తున్నారు. ఇక అనూప్ రూబెన్స్ దీనికి సంగీతం అందింస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్ బ్యానర్​పై అనిల్ సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 14న సినిమా రిలీజ్ కానుంది.

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