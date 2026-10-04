'నేను సెయ్యా! సెయ్యనియ్యా!' - గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న శర్వానంద్ 'భోగి' టీజర్
శర్వానంద్ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' టీజర్ రిలీజ్ - గంగ క్యారెక్టర్లో ఆకట్టుకుంటోన్న శర్వా ఊరమాస్ లుక్స్
Published : October 4, 2026 at 1:05 PM IST
Sharwanand Bhogi Movie Teaser : హీరో శర్వానంద్ - డైరెక్టర్ సంపత్ నంది కాంబినేషన్లో ముస్తాబవుతున్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' నుంచి మేకర్స్ అప్డేట్ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఆదివారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా టీజర్ను అధికారికంగా రిలీజ్ చేశారు. దీనితో పాటు సినిమా రిలీజ్ డేట్ను కూడా ఈ సందర్భంగా వెల్లడించడం విశేషం. నవంబర్ 12న ఈ చిత్రం విడుదల కానున్నట్లు తెలిపారు.
భోగి టీజర్ విషయానికొస్తే 'పాలెగాళ్లు గంగను తీసుకుపోయారు' అనే డైలాగ్తో టీజర్ ఆసక్తికరంగా మొదలైంది. శర్వానంద్ మునుపెన్నడూ కనిపించని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లో ఇందులో కనిపిస్తున్నారు. శర్వానంద్ రగ్గడ్ లుక్, ఊరమాస్ యాక్షన్ అంశాలతో టీజర్ గూస్బంప్స్ తెప్పించే విధంగా ఉంది. 1960ల కాలం నాటి ఉత్తర తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉన్న 'కమ్మరి గంగ' అనే ఓ ఫిక్షన్ క్యారెక్టర్లో శర్వానంద్ ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నారు.