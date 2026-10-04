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'నేను సెయ్యా! సెయ్యనియ్యా!' - గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తున్న శర్వానంద్ 'భోగి' టీజర్

శర్వానంద్ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' టీజర్ రిలీజ్ - గంగ క్యారెక్టర్​లో ఆకట్టుకుంటోన్న శర్వా ఊరమాస్ లుక్స్

Sharwanand Bhogi
శర్వానంద్ భోగి (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2026 at 1:05 PM IST

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Sharwanand Bhogi Movie Teaser : హీరో శర్వానంద్ - డైరెక్టర్ సంపత్ నంది కాంబినేషన్​​లో ముస్తాబవుతున్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' నుంచి మేకర్స్ అప్డేట్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఆదివారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా టీజర్​ను అధికారికంగా రిలీజ్ చేశారు. దీనితో పాటు సినిమా రిలీజ్ డేట్​ను కూడా ఈ సందర్భంగా వెల్లడించడం విశేషం. నవంబర్ 12న ఈ చిత్రం విడుదల కానున్నట్లు తెలిపారు.

భోగి టీజర్ విషయానికొస్తే 'పాలెగాళ్లు గంగను తీసుకుపోయారు' అనే డైలాగ్​తో టీజర్ ఆసక్తికరంగా మొదలైంది. శర్వానంద్ మునుపెన్నడూ కనిపించని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్​లో ఇందులో కనిపిస్తున్నారు. శర్వానంద్ రగ్గడ్ లుక్, ఊరమాస్ యాక్షన్ అంశాలతో టీజర్ గూస్​బంప్స్ తెప్పించే విధంగా ఉంది. 1960ల కాలం నాటి ఉత్తర తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉన్న 'కమ్మరి గంగ' అనే ఓ ఫిక్షన్ క్యారెక్టర్​లో శర్వానంద్ ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నారు.

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