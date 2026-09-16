ETV Bharat / entertainment

సెన్సార్ బోర్డు పునర్వ్యవస్థీకరణ- తెలుగు నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డకు ఛాన్స్

CBFC ఛైర్మన్‌ శశి శేఖర్ వేంపటి నేతృత్వంలో నూతన బోర్డు- 18 మంది సభ్యులతో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

Centre Reconstitutes CBFC
టాలీవుడ్ సినీ నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 7:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Centre Reconstitutes CBFC : సెన్సార్ బోర్డుని కేంద్ర ప్రభుత్వం పునర్వ్యవస్థీకరించింది. 18 మంది సభ్యులతో నూతన బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తూ కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. CBFC ఛైర్మన్‌ శశి శేఖర్ వేంపటి నేతృత్వంలో నూతన బోర్డు పని చేస్తుందని అందులో పేర్కొంది. ఈ ప్యానెల్ మూడేళ్ల పాటు లేదా తదుపరి ఉత్తర్వులు వెలువడే వరకు కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. నూతన బోర్డులో బాలీవుడ్ నటులు ప్రీతి జింటా, పంకజ్ త్రిపాఠి, సునీల్ శెట్టి, బంగాలీ నటుడు ప్రొసేన్‌జిత్ ఛటర్జీ, ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్, గ్రామీ అవార్డు విజేత, సంగీత దర్శకుడు రికీ కేజ్ తదితరులు ఉన్నారు.

సినీ విమర్శకుడు వినోద్ అనుపమ్, నటుడు మనోజ్ జోషి, టాలీవుడ్ సినీ నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ, గాయకుడు, మాజీ ఎంపీ హన్సరాజ్ హన్స్, దర్శకుడు అభిషేక్ జైన్, కవి, రచయిత యతీంద్ర మిశ్రా, నటి రూపాలీ గంగూలీ తదితరులు కొత్త ప్యానెల్‌లో ఉన్నారు. పాత బోర్డులో పనిచేసిన వారిలో దర్శకుడు వామన్ కేంద్రే, రచయిత రమేష్ పతంగేలకు మాత్రమే తాజా కమిటీలో మళ్లీ అవకాశం దక్కింది.

TAGGED:

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION
CENTRE RECONSTITUTES CBFC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.