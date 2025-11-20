IFFI వేడుకలో బాలయ్యను సన్మానించిన కేంద్రమంత్రి
Published : November 20, 2025 at 8:46 PM IST
IFFI Goa 2025 : 56వ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (IFFI) వేడుకలు గోవా వేదికగా అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం ప్రారంభమైన ఈ వేడుకలు ఈనెల 28 దాకా సాగనున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వేడుకలో స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణను కేంద్ర సమాచార ప్రసారశాఖ సహాయ మంత్రి ఎల్.మురుగన్ శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ వేడుకలో గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు, ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ ఉన్నారు. నటుడిగా ఈ ఏడాది 50ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా బాలయ్యకు ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆయనతోపాటు తమిళ సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ను కూడా ఈ వేడుకలో సన్మానించనున్నారు.
కాగా, 'తాతమ్మ కల' సినిమాతో బాలయ్య 1974లో నటుడిగా జర్నీ ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత 1984లో 'సాహసమే జీవితం' సినిమాలో తొలిసారిగా బాలకృష్ణ హీరోగా నటించారు. అలా గతేడాదే నటుడిగా 50ఏళ్ల ప్రయాణం పూర్తి చేసుకున్నారు. అలా తిరుగులేని ప్రయాణం చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా వైవిధ్యమైన కథలు, పాత్రలు ఎంచుకుంటూ తెలుగు అగ్ర కథానాయకుల్లో ఒకరిగా, వరుస సినిమాలతో అలరిస్తున్నారు. నరసింహనాయుడు, చెన్నకేశవ రెడ్డి, ఆదిత్య 369, లెజెండ్, గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి, అఖండ, భగవంత్ కేసరి లాంటి భిన్నమైన సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బాలయ్య, సుదీర్ఘంగా డైలాగ్లు చెప్పడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. అలా 50ఏళ్ల కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా వందకు పైగా చిత్రాలు, వందలాది పైగా వేషధారణలు, చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్టీఆర్ తర్వాత అన్ని పాత్రలు పోషించిన ఏకైక నటుడిగా నిలిచారు. దీంతోపాటు ఆయన సినీ రంగానికి చేసిన సేవలకు గానూ ఈ ఏడాదే కేంద్ర ప్రభుత్వం బాలకృష్ణను పద్మభూషణ్ అవార్డుతో సత్కరించింది. బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి ఛైర్మన్గానూ బాలయ్య సేవలందిస్తున్నారు. ఈ ఆస్పత్రిలో ఏటా వేలాది మంది క్యాన్సర్ రోగులకు నాణ్యమైన చికిత్సను అందిస్తున్నారు.
IFFI అంటే ఏమిటి?
ఇఫ్పీ అనేది భారతదేశ అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం. కాలక్రమేనా ఇది గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్గా పాపులర్ అయ్యింది. కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, జాతీయ చలనచిత్ర అభివృద్ధి సంస్థ సంయుక్తంగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తుంది. 1952లో మొదటిసారి అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరిగింది. 2004 నుంచి ఇది గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతి ఏటా ఐఎఫ్ఎఫ్ఐని నవంబర్ 20–28 మధ్య జరుగుతోంది. చలనచిత్రోత్సవంలో ఇచ్చే అవార్డ్స్ కోసం గ్లోబల్ మూవీస్, భారతీయ సినిమాలు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్, డాక్యుమెంటరీలు పోటీ పడతాయి.
అఖండ 2
ప్రస్తుతం బాలయ్య అఖండ 2 తాాండవం సినిమా ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 05న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో నటించగా, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్ర పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా 14 రీల్స్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపిచంద్ ఆచంట, హరీశ్ పెద్ది సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే వారంలో ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కానుంది.