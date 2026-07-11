థియేటర్ సినిమాలకే కాదు - ఇకపై OTT కంటెంట్కూ సెన్సార్ కట్స్!
తాజా వివాదాల నడుమ ఓటీటీలపై కేంద్రం యోచన - ఓటీటీ సినిమాలకూ సెన్సార్ తప్పనిసరి చేయాలనే చర్చలు జరుపుతున్న కేంద్రం
Published : July 11, 2026 at 3:21 PM IST
Censor For OTT Content : థియేటర్ సినిమాలకు సెన్సార్ చేయడమనేది షరా మామూలే. కానీ ఓటీటీలకు సైతం సెన్సార్ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా తెరపైకొచ్చింది. ఓటీటీ కంటెంట్కు సెన్సార్ చేసే విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల చోటుచేసుకున్న కొన్ని ఘటనల నేపథ్యంలో ఓటీటీ సినిమాలకు సైతం సెన్సార్ తప్పనిసరి చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఓటీటీ కంటెంట్ను ఐటీ నిబంధనలు 2021 ప్రకారం నియంత్రిస్తారు. అయితే ఈ సినిమాలకు సీబీఎఫ్సీ సర్టిఫికేషన్ అవసరం ఉండదు. దాంతో సెన్సార్ తిరస్కరించిన లేదా వివాదాస్పదమైన మూవీస్ను ఓటీటీల్లో నేరుగా రిలీజ్ చేసేస్తున్నారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని నివారించాలనే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. దీనికి అనుగుణంగా ఓటీటీ చిత్రాలను సైతం ముందుగా సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ను తప్పనిసరి చేసే యోచనలో ఉంది. అయితే థియేటర్, ఓటీటీ సినిమాలతో పాటు భవిష్యత్తులో వెబ్ సిరీస్లకు కూడా ఈ పాలసీని తీసుకురావాలా లేదా అనే దానిపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం.
ఓటీటీలో ఇటీవల 'సత్లుజ్' మూవీ రిలీజై తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. దాంతో ఈ మూవీలో కొన్ని సీన్స్ కట్ చేయాలని సెన్సార్ బోర్డు సూచించింది. కానీ మూవీటీమ్ పట్టించుకోకుండా ఓటీటీలో విడుదల చేసింది. దీన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం దేశభద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేవలం 48 గంటల్లోనే నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి సినిమాను తొలగించడం గమనార్హం.