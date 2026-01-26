ETV Bharat / entertainment

తెలుగు తారలకు పద్మ పురస్కారం- చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్, మహేశ్ బాబు అభినందనలు

పద్మ పురస్కారాలు దక్కించుకున్న సినీ నటులు- తెలుగు నుంచి ఇద్దరికి- సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల శుభాకాంక్షల వెల్లువ

Padma Awardees From Movie Industry
Padma Awardees From Movie Industry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Padma Awardees From Movie Industry : గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. సినీ పరిశ్రమకి చెందిన ప్రముఖులు పద్మ పురస్కారాలు దక్కించుకున్నారు. టాలీవుడ్​కు చెందిన ప్రముఖ సీనియర్​ నటులు రాజేంద్ర ప్రసాద్​, మురళీ మోహన్​కు పద్మ శ్రీ పురస్కారం దక్కింది. కళారంగానికి చేసిన సేవలకుగాను కేంద్రం ఈ అవార్డుతో గౌరవించింది. దీంతో ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

సినీ రంగానికి చేసిన విశేష సేవకు గాను ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటులు రాజేంద్ర ప్రసాద్​,మురళీ మోహన్​కు ఈ గౌరవం లభించింది. రాజేంద్ర ప్రసాద్ దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల కెరీర్​లో, 240కి పైగా చిత్రాలలో నటించారు. ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞ, నటించిన పాత్రలకుగాను ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ప్రేక్షకులు ఆరాధించే రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలుగు సినిమాలో అత్యంత గౌరవనీయమైన, శాశ్వత వ్యక్తులలో ఒకరిగా నిలిచారు. మురళీ మోహన్ కూడా ఒక వర్సటైల్​ యాక్టర్​. ఆరు దశాబ్దాల కెరీర్​లో ఆయన 350కి పైగా చిత్రాలలో నటించారు. సినిమా కాకుండా, ఆయన విస్తృతమైన దాతృత్వ సేవలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. ఇది సామాజిక సంక్షేమం పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.

ధర్మేంద్రకు పద్మ విభూషణ్
బాలీవుడ్​ నటుడు ధర్మేంద్ర భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో ఆరు దశాబ్దాల పాటు ఆయన అందించిన సేవలకుగాను ఆయనను కేంద్రం పద్మవిభూషణ్ పురస్కారంతో సత్కరించింది. వీళ్లతోపాటు దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించిన నటీనటులలో మమ్ముట్టికి పద్మభూషణ్, ఆర్ మాధవన్ పద్మశ్రీ అవార్డు లభించింది. ఈ నటులకు పలు దశాబ్దాలుగా ఆయా పరిశ్రమలకు అందించిన సేవలకు ఈ అవార్డు దక్కింది.

సోషల్​ మీడియాలో ప్రశంసలు
ఈ సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి సహా మహేశ్ బాబు, ఎన్టీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "ఇలాంటి వ్యక్తులను సత్కరించడం గొప్ప గర్వాన్ని ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. శ్రీ ధర్మాజీకి పద్మ విభూషణ్, నా ప్రియమైన మమ్మూటికి పద్మ భూషణ్ పురస్కారం లభించడం ఆనందం. దశాబ్దాల అంకితభావం, నైపుణ్యం హుందాతనం ద్వారా వాళ్లు సంపాదించుకున్న గుర్తింపు ఇది. ప్రియ మిత్రులు మురళీ మోహన్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, సోదరుడు మాధవన్​కు పద్మశ్రీ పురస్కారాలు అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కళారంగంలో విశేష కృషి చేసిన 2026 పద్మ అవార్డు గ్రహీతలందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు" అని చిరంజీవి ఎక్స్​లో పోస్ట్ పెట్టారు.

సూపర్​ స్టార్​ మహేశ్​ బాబు వీరిని అభినందిస్తూ సోషల్​ మీడియాలో పోస్టు​ పెట్టారు. "అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రతిభను గుర్తించి, సత్కరించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్వర్గీయులు ధర్మేంద్రకు పద్మ విభూషణ్ పురస్కారం లభించడం గర్వకారణం. పద్మ భూషణ్ పురస్కారం దక్కించుకున్న మమ్మూటికి నా అభినందనలు. పద్మశ్రీ అందుకున్న సీనియర్​ నటులు మురళీ మోహన్​, రాజేంద్ర ప్రసాద్, మాధవన్​కు కూడా నా అభినందనలు" అంటూ తెలిపారు.

"పద్మ అవార్డులు 2026 విజేతలందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన గౌరవం. లెజెండ్ ధర్మేంద్రజీకి పద్మవిభూషణ్ ప్రదానం కావడం గర్వకారణం. మన తెలుగు సినిమా దిగ్గజాలు మురళీ మోహన్, రాజేంద్ర ప్రసాద్​లకు పద్మశ్రీ అవార్డులు అందుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. మీ సహకారాలు శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటాయి. దశాబ్దాలుగా చేసిన అద్భుతమైన కృషి ద్వారా తరతరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చినందుకు పద్మభూషణ్ అందుకున్న మమ్మూటికి కూడా అభినందనలు. ఆర్ మాధవన్​ బహుముఖ ప్రజ్ఞ భారతీయ సినిమాకు చేసిన కృషికి తగిన గుర్తింపు లభించింది" అంటూ ఎన్టీఆర్​ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

"ప్రముఖ నటులు, విభిన్న పాత్రలలో ఒదిగిపోయే శ్రీ మమ్ముట్టిని పద్మభూషణ్​కి ఎంపిక చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కళారంగాల్లో కృషి చేసిన వారిని పద్మశ్రీ పురస్కారాలకు ఎంపిక చేశారు. అందులో ప్రముఖ నటులు శ్రీ మురళీ మోహన్, శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్​కు పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపిక కావడం ఆనందాన్ని కలిగించింది. తెలుగు సినిమాల్లో వారికంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బహు భాషా నటుడు శ్రీ ఆర్ మాధవన్ పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపికైనందుకు సంతోషంగా ఉంది. మరణాంతరం పద్మవిభూషణ్ పురస్కారానికి ప్రముఖ నటుడు ధర్మేంద్రకు ప్రకటించి వారి సేవలను స్మరించుకునేలా చేశారు. పద్మ అవార్డులకు ఎంపికైన వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను" అని పవన్​ కల్యాణ్​ తెలిపారు.

