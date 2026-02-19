ETV Bharat / entertainment

'ది కేరళ స్టోరీ 2'కు సెన్సార్ క్లియర్- థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

The Kerala Story 2 : ది కేరళ స్టోరీ ట్రైలర్ ఔట్- వివాదళ మధ్యే సినిమాకు సెన్సార్ జారీ- థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

The Kerala Story 2
The Kerala Story 2 (Source : Movie Poster)
Published : February 19, 2026 at 3:16 PM IST

The Kerala Story 2 : ది కేరళ స్టోరీ 2 సినిమాకు ఓవైపు వివాదాలు కొనసాగుతుండగానే మరోవైపు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ లభించింది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్‌ బోర్డు తాజాగా యూ/ఏ (U/A) సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. దీంతో మూవీటీమ్ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఇది తమ విజయంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. 'సెన్సార్ నుంచి యూ/ఏ రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమా తెరకెక్కించడం వెనుక ఉన్న మా ఉద్దేశం దేశ పౌరులందకీ చేరుతుంది. కొన్ని విషయాల్లో మహిళలకు అవగాహన తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం. ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా తదుపరి తరానికి కూడా మా మెసేజ్​ వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతోనే సినిమా తెరకెక్కించాం' అని మూవీటీమ్ తెలిపింది.

డైరెక్టర్ కామాఖ్యా నారాయణ్ సింగ్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా రూపొందింది. మూడు భాషల్లోనూ ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఫిబ్రవరి 27న ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. కాగా, 2023లో రిలీజై మంచి విజయం అందుకున్న 'ది కేరళ స్టోరీ' సినిమాకు సీక్వెల్​గా పార్ట్​ 2 తెరకెక్కింది. అయితే ఈ ట్రైలర్ రావడంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.

