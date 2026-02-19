'ది కేరళ స్టోరీ 2'కు సెన్సార్ క్లియర్- థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
The Kerala Story 2 : ది కేరళ స్టోరీ ట్రైలర్ ఔట్- వివాదళ మధ్యే సినిమాకు సెన్సార్ జారీ- థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
Published : February 19, 2026 at 3:16 PM IST
The Kerala Story 2 : ది కేరళ స్టోరీ 2 సినిమాకు ఓవైపు వివాదాలు కొనసాగుతుండగానే మరోవైపు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ లభించింది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు తాజాగా యూ/ఏ (U/A) సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. దీంతో మూవీటీమ్ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఇది తమ విజయంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. 'సెన్సార్ నుంచి యూ/ఏ రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమా తెరకెక్కించడం వెనుక ఉన్న మా ఉద్దేశం దేశ పౌరులందకీ చేరుతుంది. కొన్ని విషయాల్లో మహిళలకు అవగాహన తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం. ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా తదుపరి తరానికి కూడా మా మెసేజ్ వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతోనే సినిమా తెరకెక్కించాం' అని మూవీటీమ్ తెలిపింది.
డైరెక్టర్ కామాఖ్యా నారాయణ్ సింగ్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా రూపొందింది. మూడు భాషల్లోనూ ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఫిబ్రవరి 27న ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. కాగా, 2023లో రిలీజై మంచి విజయం అందుకున్న 'ది కేరళ స్టోరీ' సినిమాకు సీక్వెల్గా పార్ట్ 2 తెరకెక్కింది. అయితే ఈ ట్రైలర్ రావడంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.
వాళ్ళు మన కూతుళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) February 19, 2026
వాళ్ళు నమ్మకాన్ని వమ్ము చేశారు.
వాళ్ళు భవిష్యత్తును దొంగిలించారు.
🔗 - https://t.co/UOpQUmjryJ#TheKeralaStory2GoesBeyond trailer out now. Releasing in cinemas on 27th February, 2026 in Hindi, Telugu & Kannada. #VipulAmrutlalShah