'జన నాయగన్'కు వీడిన చిక్కులు- ఎట్టకేలకు సినిమాకు సెన్సార్ క్లియర్
జన నాయగన్కు వీడిన సెన్సార్ చిక్కులు- ఎట్టకేలకు లభించిన సెన్సార్ సర్టిఫికేట్- ఇక రిలీజ్పైనే అభిమానుల కళ్లన్నీ
Published : July 9, 2026 at 6:50 PM IST
Jana Nayagan Censor : తమిళ దళపతి విజయ్ లీడ్ రోల్లో నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమాకు ఎట్టకేలకు సెన్సార్ క్లియరెన్స్ అయ్యింది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ తాజాగా ఈ సినిమాకు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. ఈ చిత్రం 183 నిమిషాల రన్టైమ్తో ఉంది. దీంతో సినిమా విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోయినట్లే! ఇక మేకర్స్ ఇదే నెల 24న సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
కాగా, ఈ సినిమా ఇదే ఏడాది జనవరి 09న విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఇందుకు గతేడాది డిసెంబర్లోనే సెన్సార్కు అప్లై చేశారు. కానీ, పరిశీలన కమిటీలోని ఓ సభ్యుడు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో సెన్సార్ అవ్వలేదు. దీంతో మేకర్స్ కోర్టును సైతం ఆశ్రయించారు. పలు సీన్స్ను తొలగించి సెన్సార్కు మళ్లీ పంపారు. అలా దాదాపు ఆరు నెలలుగా అనేక అవాంతరాల తర్వాత ఈ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు సెన్సార్ లభించింది.
అయితే తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ భగవంత్ కేసరి సినిమాకు ఇది రీమేక్గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తే అది స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. అయితే 2023లో రిలీజైన భగవంత్ కేసరి సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు 'U/A' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. అయితే ఆ సినిమా రీమేక్గా ప్రచారంలో ఉన్న జన నాయగన్కు మాత్రం ఇప్పుడు ఏ సర్టిఫికెట్ దక్కింది. అంటే అడల్ట్స్ మాత్రమే చూడాలన్నమాట! అయితే బాలయ్య భగవంత్ కేసరి కంటే ఇందులో వైలెన్స్, యాక్షన్ సీన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్లే ఏ సర్టిఫికెట్ లభించి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. అలాగే స్క్రిప్ట్లోనూ భారీగా మార్పులు చేసి ఉండవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
జులై 24న రిలీజ్?
ఈ సినిమా జులై 24 రిలీజ్ కానుందని నిన్నటి నుంచి ప్రచారం జరుగుతోంది. కెనడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ యార్క్ సినిమాస్ ఎక్స్లో షేర్ చేసిన పోస్టే ఇందుకు కారణం. రీసెంట్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ జులై 24న గ్రాండ్ రిలీజ్ అంటూ ఓ పోస్టర్ పోస్టు చేసింది. 'ఫైనల్గా మన దళపతి విజయ్ బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. జులై 24న భారీ ఎత్తున కెనడాలో యార్స్ సినిమాస్ ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తోంది. థియేటర్లో సంబరాలు చేసుకునేందుకు రెడీగా ఉండండి' అని గురువారం ఓ పోస్టు పెట్టింది. దీంతో ఈ ప్రచారం ఊపందుకుంది. ఇక తాజాగా సెన్సార్ కూడా క్లియర్ అయిపోవడం వల్ల ఇదే తేదీన సినిమా రావడం పక్కా అని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు.